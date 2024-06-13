На пути к победе: поездка на матч открытия чемпионата Европы по футболу
Посмотреть игру из фан-зоны и поболеть за сборную команду Германии или Шотландии
Приглашаем посетить главное футбольное событие Европы — чемпионат по футболу 2024 года, проводимый среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА.
Поездка обещает быть захватывающей: на матче открытия, который состоится в Мюнхене, сойдутся игроки Германии и Шотландии, чтобы попытаться завоевать титул победителей, а болельщиков ждёт вечер, наполненный адреналином и эмоциями.
Поболейте за любимую команду из фан-зоны и проникнитесь атмосферой грандиозного спортивного события!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. Двухместное размещение в отеле Scandic München Macherei Hotel 4* или NH Munchen Messe Hotel 4*, одноместное — за доплату. *Фото отелей взяты с сайта Booking.com.
Питание. В стоимость тура включены завтраки в отеле, остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Шенген. Рекомендуем получать через консульство Испании или Италии.
Программа тура по дням
1 день
Прибытие в Мюнхен
Встретим вас в аэропорту Мюнхена и доставим в отель. Остаток дня будет свободен.
2 день
Матч между сборными Германии и Шотландии
После завтрака — свободное время. В 17:30 отправимся на футбольный стадион «Альянц Арена». В матче открытия чемпионата Европы 2024 года сыграют сборные команды Германии и Шотландии. Обратный трансфер в отель — в полночь.
3 день
Возвращение домой
Утром после завтрака — освобождение номеров. Доставим вас в аэропорт и попрощаемся.
Для бронирования достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансфер от аэропорта Мюнхена и обратно
Трансфер на матч и обратно на автобусе туристического класса Man, Setra, Neoplan
Проживание
Завтраки
Билет на матч в фан-зону (3 категория)
Медицинская страховка
Что не входит в цену
Билеты в Мюнхен и обратно
Обеды и ужины
Виза - 445 €
Доплата за одноместное размещение - 745 €
Возможна организация аналогичного тура на любой матч чемпионата Европы по футболу, независимо от города проведения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мюнхена, с 08:00
Завершение: Аэропорт Мюнхена, до 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Мюнхене
Провёл экскурсии для 281 туриста
Меня зовут Константин. Наша компания начала работать в 1992 году и за это время стала важным игроком туристического рынка с признанным авторитетом. В наших офисах в Москве и Санкт-Петербурге работают читать дальше
специалисты, посвятившие компании 11-15 лет, для которых туризм — это не только любимая работа, это призвание. Мы обладаем огромным опытом в организации самых разных путешествий от студенческих поездок и походов в горы до частных визитов первых лиц государства и членов королевской семьи.