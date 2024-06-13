Авторские туры в Мюнхене

Туры по городам Германии
На пути к победе: поездка на матч открытия чемпионата Европы по футболу
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
На пути к победе: поездка на матч открытия чемпионата Европы по футболу
Посмотреть игру из фан-зоны и поболеть за сборную команду Германии или Шотландии
аэропорт Мюнхена, с 08:00
13 июня
2 090 за человека

Что посмотреть в Мюнхене на экскурсиях?

Мюнхен полон уникальных достопримечательностей, это и привлекательные исторические здания и памятники, красивые площади и дворцы, выдающиеся художественные музеи и прекрасные парки, а также роскошные соборы и церкви в стиле барокко и конечно же бесконечные пивные бары и рестораны

Местные экскурсоводы

Мюнхен потрясающий город, который непременно стоит посетить. Чтобы лучше узнать его и познакомиться с самыми знаменитыми достопримечательностями и местами, рекомендуем воспользоваться экскурсиями, которые вы можете найти в нашем каталоге. Вам нужно только выбрать подходящую и забронировать ее, все остальное возьмут нас себя профессиональные гиды
Выбирайте туры из Мюнхена и отправляйтесь в путешествие по самым живописным уголкам города и его окрестностей. Вас ждут захватывающие истории и интересные факты от наших русскоговорящих гидов. Станьте частью приключения и узнайте Мюнхен как свои пять пальцев!
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