Мюнхен полон уникальных достопримечательностей, это и привлекательные исторические здания и памятники, красивые площади и дворцы, выдающиеся художественные музеи и прекрасные парки, а также роскошные соборы и церкви в стиле барокко и конечно же бесконечные пивные бары и рестораны

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