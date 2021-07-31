Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Совершите 3-часовой морской круиз на лодке со стеклянным дном
Узнайте больше о монастырях, прослушав комментарии на нескольких языках
Полюбуйтесь уникальным видом на святые монастыри Афона
Взгляните на прекрасные рифы Урануполи
Изучите морское дно и знаменитые желтые кораллы
Наслаждайтесь обзорным круизом по заливу горы Афон в Халкидики, на дне Эйриникос со стеклянным дном, которое является единственным судном со стеклянным дном на Халкидики, основанным в 2016 году, и одним из самых интересных занятий во время вашего пребывания в Урануполисе. Круиз отправляется каждую среду и субботу в 11:00 для трехчасового круиза по Святым монастырям.
Наслаждайтесь чудесным круизом по внушительной западной части Святой Горы Афон на своем роскошном судне со стеклянным дном. Полюбуйтесь захватывающими дух святыми монастырями Халкидики и поразитесь беспрецедентной природной красоте потрясающего побережья и океана на горизонте.
После посещения монастырей ваш круизный лайнер проходит над местным рифом, известным своими подводными видами. Проходя через него, участники будут иметь счастливую возможность полюбоваться желтыми кораллами с лодки со стеклянным дном.
Слушайте живую традиционную музыку на лодке. Воспользуйтесь преимуществами бортового бара, где вы можете купить еду, безалкогольные напитки, пиво, вино, коктейли и закуски.
Ответы на вопросы
Что входит
3-часовой обзорный круиз
Традиционные музыкальные номера
Бар на борту судна
Все аварийно-спасательное оборудование
Расходы на топливо и налоги
Что не входит
Трансфер от/до отеля
Еда и напитки (за отдельную плату)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
По религиозным причинам на гору Афон не допускаются женщины. Поэтому круизное судно не подойдет к острову ближе, чем на 500 метров
Тур приспособлен для гостей на инвалидных колясках
Дети должны быть в сопровождении взрослых
На борту работают туалеты
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 50 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
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19
3
9
2
–
1
–
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
С
Светлана
31 июля 2021
(Россия)
Ничего особенного) катер идет далеко от берега, монастыри видно не слишком хорошо. Один раз на пять секунд появились дельфины позади катера и исчезли. Прозрачное дно это пара окон в днище, в них ничего не происходит, и не должно, так как остановка в лагунах не предусмотрена. Аудиогид говорит на нескольких языках, но на русском тише всего, так что расслышать можно только находясь рядом с динамиком. Из плюсов - на борту есть бар с нормальными ценами на пиво, шампанское, кофе и закуски. Лучшее место это сверху на носу, хоть и на солнце, но хотя бы дует ветер. Внизу на наружных сидениях жарко. Еще есть закрытая кабина с вентиляторами, но там хуже обзор из-за окон. Ну и палуба на втором этаже, там возможно тоже продувает, но я туда не ходила. Лучше взять экскурсию которая желает остановку на острове, хотя бы какое-то разнообразие. А вообще смотреть на Афон так издалека не очень интересно. Надо либо на личном катере, либо непосредственно изнутри (мужчинам)
H
Henk
30 сен 2020
(Нидерланды)
Лодки допускаются на расстояние до 500 метров от Афона, но монастыри хорошо видны. Замечательное плавание за 3 часа, даже дельфинов видели. Приветливый экипаж.
А
Аноним
24 сен 2020
(Германия)
Очень красивый тур с прекрасными впечатлениями от острова Артос. Лодка в очень хорошем состоянии и отличная команда.
Michelle
22 сен 2020
(Нидерланды)
Хорошая информация об острове и даже видели дельфинов.
A
Anais
3 сен 2020
(Франция)
Я рекомендую это занятие, которое может показаться очень туристическим, но оно того стоит, оно очень красивое. Единственная проблема в том, что французские переводчики очень плохо говорят по-французски, поэтому мы не понимаем, что она говорит, и переводим только несколько предложений из истории Афона.
А
Аноним
29 сен 2019
(Бельгия)
Очень приятная экскурсия, издалека увидели дельфинов. Стеклянное дно было маленьким и грязным, все равно было не на что смотреть
Emil
13 авг 2019
(Румыния)
(+) Комфортабельный корабль с отличным обзором со всех мест. Доброжелательное отношение экипажа. Стеклянное дно предлагает интересный вид на небольшие глубины. Отличный повод познакомиться с дикой природой: сопровождающими корабль дельфинами и чайками. (-) Аудиопрезентация посещенных мест всегда недостаточно слышна. Не проведен показ фильма о монашеской жизни или пассажирам не объявлен момент. Обещанной презентации желтого кораллового рифа не произошло.
А
Анатолий
1 авг 2019
(Польша)
Морская прогулка неплохая
А
Аноним
22 июля 2019
(Германия)
Поездка прошла неплохо, но лодку с прозрачным дном мы совсем переоценили. Вы могли видеть что-то только при входе в порт и выходе из него, иначе вы могли видеть только текущую воду.
D
Daniel
26 авг 2021
(Германия)
Gut organisiert, mehrsprachige Führung. Bar mit fairen Preisen. Saubere Toiletten. Leider ist das Rauchen an Bord gestattet. Der ständige Rauch hat das Vergnügen stark eingeschränkt.
B
Barbara
26 авг 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Это не настоящий тур на лодке со стеклянным дном! Есть только одна краткая возможность увидеть что-то сквозь стеклянный пол. В остальное время это обычная морская прогулка с многоязычной информацией о монастырях.
А
Аноним
13 авг 2021
(Австрия)
Оригинал (de)
Хороший тур, дружелюбный экипаж, очень рекомендуется!
А
Аноним
5 авг 2021
(Греция)
Оригинал (de)
Приятная экскурсия, хороший вид на монастыри. Лодка в хорошем состоянии и чистая. Однако от стеклянного дна многого ожидать не стоит. Стеклянный пол состоит из 4 небольших окон, через которые видно относительно мало. У желтого рифа все пассажиры суетятся вокруг окон.
M
Marcin
22 июля 2021
Оригинал (pl)
стоило того
А
Аноним
9 июля 2021
(Румыния)
Оригинал (en)
Лодка плывет на 500 метров до горы Ахос, и снимки получаются не очень хорошие.
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