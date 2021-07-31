Наслаждайтесь обзорным круизом по заливу горы Афон в Халкидики, на дне Эйриникос со стеклянным дном, которое является единственным судном со стеклянным дном на Халкидики, основанным в 2016 году, и одним из самых интересных занятий во время вашего пребывания в Урануполисе. Круиз отправляется каждую среду и субботу в 11:00 для трехчасового круиза по Святым монастырям.

Наслаждайтесь чудесным круизом по внушительной западной части Святой Горы Афон на своем роскошном судне со стеклянным дном. Полюбуйтесь захватывающими дух святыми монастырями Халкидики и поразитесь беспрецедентной природной красоте потрясающего побережья и океана на горизонте.

После посещения монастырей ваш круизный лайнер проходит над местным рифом, известным своими подводными видами. Проходя через него, участники будут иметь счастливую возможность полюбоваться желтыми кораллами с лодки со стеклянным дном.

Слушайте живую традиционную музыку на лодке. Воспользуйтесь преимуществами бортового бара, где вы можете купить еду, безалкогольные напитки, пиво, вино, коктейли и закуски.