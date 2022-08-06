Выбирайте и другие экскурсии в Уранополисе

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Паломничество на гору Афон

Посетить 5 монастырей, приложиться к святыням, услышать о жизни монахов и чудесах удела Богородицы
Больше 12 сотен лет не прекращается молитва на святой горе Афон. Это уникальное монашеское государство, которое хранит православные реликвии — и культурные традиции.

Во время экскурсии вы побываете на этой земле, вознесете молитву у чудотворных икон и мощей, а также познакомитесь с уставом монастырей и многовековой историей Горы.
5
3 отзыва
Паломничество на гору Афон
Паломничество на гору Афон
Паломничество на гору Афон

Описание экскурсии

Обратите внимание: паломничество на Афон могут совершить только мужчины.

Что вас ожидает

Путь к святыням

Рано утром вы встретитесь с гидом в Уранополисе, получите диамонитирион в визовом центре, в ожидании парома выпьете чайку — уже за чаепитием начнется рассказ о Святой Горе — а после по воде переберетесь в Дафни. Вас ждет посещение пяти монастырей:

  • В столице монашеского государства вы посетите храм 9 века — Протат; здесь находится главная святыня Афона — икона Божией Матери «Достойно Есть».
  • В скиту Апостола Андрея Первозванного вы сможете помолиться у честной главы этого святого, который был один из ближайших учеников Иисуса Христа, а также попросить о сокровенном у иконы Пресвятой Богородицы «В скорбях и печалях утешение», прославившейся многочисленными чудесами и исцелениями.
  • В монастыре Филофей вы еще раз подивитесь истории спасения иконы «Умиления», приклоните колени у иконы «Герондисса», а еще рассмотрите редкие изображения на фресках.
  • Ватопедский монастырь хранит 7 чудотворных икон, среди них — Всецарица, исцеляющая от рака. Другие почитаемые святыни обители — это пояс Пресвятой Богородицы и честная глава святителя Иоанна Златоуста.
  • В завершение вы посетите Русский Свято-Пантелеимонов монастырь, помолитесь у главы целителя и услышите о явлении Божией Матери во время раздачи милостыни беднякам. А после совершите легкую прогулку вниз, к причалу, откуда катер отвезет вас обратно в Уранополис.

Жизнь Святой Горы

Вы не только приложитесь к афонским святыням, но и познакомитесь с уставом монастырей, узнаете, как и кем управляется Афон, на какие средства живет. Гид расскажет о формах жизни на Горе — монастырях, скитах, кельях, кафисмах — и их отличиях. И, конечно, вы услышите об истории каждой обители и о чудесах каждой реликвии, которые встретятся во время паломничества.

Организационные детали

Пожалуйста, до бронирования экскурсии пришлите скан или фото паспорта в личные сообщения для получения визы-диамонитириона на Афон. Оформление визы занимает около 3 дней. В получении визы могут отказать без объяснения причин, но такое случается крайне редко.

Как проходит экскурсия

  • На комфортном внедорожнике или микроавтобусе. Общая протяженность маршрута — около 70 км., длительность самого дальнего переезда — 70 минут.
  • Во время паломничества на Афон время для обеда не предусмотрено: вы можете взять перекус собой или сделать покупки в магазине в Уранополисе, а также пообедать в столовой в Карьес, столице Афона.
  • Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате, стоимость уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: весь трансфер, виза и разрешение на посещение Афона
  • Отдельно оплачивается: налог для паломников (25 евро — взрослые; 10 евро — дети и священнослужители); по желанию перекус, пожертвования, сувениры

в будние дни в 08:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€330
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В городе Уранополис
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 08:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор в Уранополисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 13 туристов
Мы — православный афонский паломнический центр с многолетним опытом по сопровождению паломников и делегаций на Афон. Помимо паломнических поездок проводим авторские экскурсии по городам Греции и рады всем путешественникам, приехавшим
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в нашу страну. Все наши гиды получили богословское образование, жили в разных монастырях Афонской горы. Этот опыт дал им возможность увидеть Афон с разных сторон: послушника, трудника и паломника. Благодаря нашей особой связи с Афоном мы имеем не только Благословение на паломническую деятельность на Святой Горе, но и разрешение для передвижения на собственном транспорте (джипах).

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
Артем
Поездка была в июне 2022 г. Я давно слышал от друзей про Афон и вот появилась возможность, отдыхая месяц в Греции заехать и в монастыри на Афоне, взяв при этом
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своего сына 12 лет.
Туристов в этом сезоне немного, особенно русскоязычных, по понятным причинам, поэтому в экскурсии приняли участие мы вдвоём с сыном. Наш гид в прошлом воспитанник духовной семинарии, обладал всем необходимым материалом, прекрасно ознакомлен с жизнью в монастырях и с их укладом. Афон обладает своей энергетической аурой, там становится спокойно и умиротворенно на душе. Мы посетили несколько монастырей и Андреевский скит. Послушали интересные сказания в монастыре Ватопед, увидели чудотворные иконы, мощи святых и пояс Богородицы.
Афон будет интересен не только верующим, но и путешественникам, интересующимся историей и любящими посещать места, которые оказали огромный вклад в развитие человечества на земле.

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А
Добрый день всем! Экскурсия посещение монастырей горы Афон просто великолепная! Наш экскурсовод Александр достоин высшей похвалы! Прекрасное знание истории и настоящей жизни монахов горы Афон, живое изложение истории, интересные подробности и настоящий интерес к своему делу! Организация на высоком уровне, все понравилось!
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В
Все очень понравилось. Гид Александр умница все расказывает понятно и помогает во время посещения правильно вести себя на святой земле во всех ситуациях.
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€330 за человека