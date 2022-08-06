Выбирайте и другие экскурсии в Уранополисе

Больше 12 сотен лет не прекращается молитва на святой горе Афон. Это уникальное монашеское государство, которое хранит православные реликвии — и культурные традиции. Во время экскурсии вы побываете на этой земле, вознесете молитву у чудотворных икон и мощей, а также познакомитесь с уставом монастырей и многовековой историей Горы.

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Описание экскурсии

Обратите внимание: паломничество на Афон могут совершить только мужчины.

Что вас ожидает

Путь к святыням

Рано утром вы встретитесь с гидом в Уранополисе, получите диамонитирион в визовом центре, в ожидании парома выпьете чайку — уже за чаепитием начнется рассказ о Святой Горе — а после по воде переберетесь в Дафни. Вас ждет посещение пяти монастырей:

В столице монашеского государства вы посетите храм 9 века — Протат; здесь находится главная святыня Афона — икона Божией Матери «Достойно Есть».

В скиту Апостола Андрея Первозванного вы сможете помолиться у честной главы этого святого, который был один из ближайших учеников Иисуса Христа, а также попросить о сокровенном у иконы Пресвятой Богородицы «В скорбях и печалях утешение», прославившейся многочисленными чудесами и исцелениями.

В монастыре Филофей вы еще раз подивитесь истории спасения иконы «Умиления», приклоните колени у иконы «Герондисса», а еще рассмотрите редкие изображения на фресках.

Ватопедский монастырь хранит 7 чудотворных икон, среди них — Всецарица, исцеляющая от рака. Другие почитаемые святыни обители — это пояс Пресвятой Богородицы и честная глава святителя Иоанна Златоуста.

В завершение вы посетите Русский Свято-Пантелеимонов монастырь, помолитесь у главы целителя и услышите о явлении Божией Матери во время раздачи милостыни беднякам. А после совершите легкую прогулку вниз, к причалу, откуда катер отвезет вас обратно в Уранополис.

Жизнь Святой Горы

Вы не только приложитесь к афонским святыням, но и познакомитесь с уставом монастырей, узнаете, как и кем управляется Афон, на какие средства живет. Гид расскажет о формах жизни на Горе — монастырях, скитах, кельях, кафисмах — и их отличиях. И, конечно, вы услышите об истории каждой обители и о чудесах каждой реликвии, которые встретятся во время паломничества.

Организационные детали

Пожалуйста, до бронирования экскурсии пришлите скан или фото паспорта в личные сообщения для получения визы-диамонитириона на Афон. Оформление визы занимает около 3 дней. В получении визы могут отказать без объяснения причин, но такое случается крайне редко.

Как проходит экскурсия

На комфортном внедорожнике или микроавтобусе. Общая протяженность маршрута — около 70 км., длительность самого дальнего переезда — 70 минут.

Во время паломничества на Афон время для обеда не предусмотрено: вы можете взять перекус собой или сделать покупки в магазине в Уранополисе, а также пообедать в столовой в Карьес, столице Афона.

Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате, стоимость уточняйте в переписке

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет