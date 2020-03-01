Выбирайте и другие экскурсии в Уранополисе

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Посетить 5 монастырей, приложиться к святыням, услышать о жизни монахов и чудесах удела Богородицы

Дмитрий
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Дмитрий – экскурсионное агентство
Больше 12 сотен лет не прекращается молитва на святой горе Афон.

Это уникальное монашеское государство, которое хранит православные реликвии — и культурные традиции.

Во время экскурсии вы побываете на этой земле, вознесете молитву у чудотворных икон и мощей, а также познакомитесь с уставом монастырей и многовековой историей Горы.
330 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 6 человек
Встреча в городе Уранополис
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Паломничество на гору Афон
Паломничество на гору Афон

Обратите внимание: паломничество на Афон могут совершить только мужчины.

Что вас ожидает

Путь к святыням
Рано утром вы встретитесь с гидом в Уранополисе, получите диамонитирион в визовом центре, в ожидании парома выпьете чайку — уже за чаепитием начнется рассказ о Святой Горе — а после по воде переберетесь в Дафни. Вас ждет посещение пяти монастырей:

  • В столице монашеского государства вы посетите храм 9 века — Протат; здесь находится главная святыня Афона — икона Божией Матери «Достойно Есть».
  • В скиту Апостола Андрея Первозванного вы сможете помолиться у честной главы этого святого, который был один из ближайших учеников Иисуса Христа, а также попросить о сокровенном у иконы Пресвятой Богородицы «В скорбях и печалях утешение», прославившейся многочисленными чудесами и исцелениями.
  • В монастыре Филофей вы еще раз подивитесь истории спасения иконы «Умиления», приклоните колени у иконы «Герондисса», а еще рассмотрите редкие изображения на фресках.
  • Ватопедский монастырь хранит 7 чудотворных икон, среди них — Всецарица, исцеляющая от рака. Другие почитаемые святыни обители — это пояс Пресвятой Богородицы и честная глава святителя Иоанна Златоуста.
  • В завершение вы посетите Русский Свято-Пантелеимонов монастырь, помолитесь у главы целителя и услышите о явлении Божией Матери во время раздачи милостыни беднякам. А после совершите легкую прогулку вниз, к причалу, откуда катер отвезет вас обратно в Уранополис.

Жизнь Святой Горы
Вы не только приложитесь к афонским святыням, но и познакомитесь с уставом монастырей, узнаете, как и кем управляется Афон, на какие средства живет. Гид расскажет о формах жизни на Горе — монастырях, скитах, кельях, кафисмах — и их отличиях. И, конечно, вы услышите об истории каждой обители и о чудесах каждой реликвии, которые встретятся во время паломничества.

Организационные детали

Пожалуйста, до бронирования экскурсии пришлите скан или фото паспорта в личные сообщения для получения визы-диамонитириона на Афон. Оформление визы занимает около 3 дней. В получении визы могут отказать без объяснения причин, но такое случается крайне редко.

Как проходит экскурсия

  • На комфортном внедорожнике или микроавтобусе. Общая протяженность маршрута — около 70 км., длительность самого дальнего переезда — 70 минут.
  • Во время паломничества на Афон время для обеда не предусмотрено: вы можете взять перекус собой или сделать покупки в магазине в Уранополисе, а также пообедать в столовой в Карьес, столице Афона.
  • Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате, стоимость уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: весь трансфер, виза и разрешение на посещение Афона
  • Отдельно оплачивается: налог для паломников (25 евро — взрослые; 10 евро — дети и священнослужители); по желанию перекус, пожертвования, сувениры
Паломничество на гору Афон
Паломничество на гору Афон
Паломничество на гору Афон
Паломничество на гору Афон
Паломничество на гору Афон
Паломничество на гору Афон
Паломничество на гору Афон
Паломничество на гору Афон
Паломничество на гору Афон
Паломничество на гору Афон
Паломничество на гору Афон
Паломничество на гору Афон
Паломничество на гору Афон
Паломничество на гору Афон

Экскурсия проводится в будние дни в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура в городе Уранополис.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Дмитрий
Дмитрий
Мы — православный афонский паломнический центр с многолетним опытом по сопровождению паломников и делегаций на Афон. Помимо паломнических поездок проводим авторские экскурсии по городам Греции и рады всем путешественникам, приехавшим в нашу страну. Все наши гиды получили богословское образование, жили в разных монастырях Афонской горы. Этот опыт дал им возможность увидеть Афон с разных сторон: послушника, трудника и паломника. Благодаря нашей особой связи с Афоном мы имеем не только Благословение на паломническую деятельность на Святой Горе, но и разрешение для передвижения на собственном транспорте (джипах).
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