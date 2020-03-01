Выбирайте и другие экскурсии в Уранополисе

Обратите внимание: паломничество на Афон могут совершить только мужчины.

Что вас ожидает

Путь к святыням

Рано утром вы встретитесь с гидом в Уранополисе, получите диамонитирион в визовом центре, в ожидании парома выпьете чайку — уже за чаепитием начнется рассказ о Святой Горе — а после по воде переберетесь в Дафни. Вас ждет посещение пяти монастырей:

В столице монашеского государства вы посетите храм 9 века — Протат; здесь находится главная святыня Афона — икона Божией Матери «Достойно Есть».

В скиту Апостола Андрея Первозванного вы сможете помолиться у честной главы этого святого, который был один из ближайших учеников Иисуса Христа, а также попросить о сокровенном у иконы Пресвятой Богородицы «В скорбях и печалях утешение», прославившейся многочисленными чудесами и исцелениями.

В монастыре Филофей вы еще раз подивитесь истории спасения иконы «Умиления», приклоните колени у иконы «Герондисса», а еще рассмотрите редкие изображения на фресках.

Ватопедский монастырь хранит 7 чудотворных икон, среди них — Всецарица, исцеляющая от рака. Другие почитаемые святыни обители — это пояс Пресвятой Богородицы и честная глава святителя Иоанна Златоуста.

В завершение вы посетите Русский Свято-Пантелеимонов монастырь, помолитесь у главы целителя и услышите о явлении Божией Матери во время раздачи милостыни беднякам. А после совершите легкую прогулку вниз, к причалу, откуда катер отвезет вас обратно в Уранополис.

Жизнь Святой Горы

Вы не только приложитесь к афонским святыням, но и познакомитесь с уставом монастырей, узнаете, как и кем управляется Афон, на какие средства живет. Гид расскажет о формах жизни на Горе — монастырях, скитах, кельях, кафисмах — и их отличиях. И, конечно, вы услышите об истории каждой обители и о чудесах каждой реликвии, которые встретятся во время паломничества.