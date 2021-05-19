Всё о Копривнице

Полезная информация о Копривнице

Что нужно знать о Копривнице: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Копривнице
04:0635
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇭🇷 Хорватия
Название городаКопривница
По-английскиKoprivnica
Столица регионаКопривница является столицей региона
Население города25 579 чел.
Часовой поясEurope/Zagreb
Средняя высота139 м. от уровня моря

Где находится Копривница на карте