Всё о Хорватии

Полезная информация о Хорватии

Что нужно знать о Хорватии: 2 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, а так же 39 экскурсий
Флаг Хорватии
Флаг Хорватии
НазваниеХорватия
Эмодзи флаг🇭🇷
Полное названиеРеспублика Хорватия
По-английскиCroatia
СтолицаЗагреб
Статья о странеСтатья о Хорватии
ГородаСписок городов
Фотографии38 фото
ВалютаХорватская куна
Площадь56 542 км²
Население4 190 669 чел.
Телефонный код+385
Код ISOHR
Основной домен.HR
Соседние страны🇧🇦 Босния и Герцеговина🇭🇺 Венгрия🇷🇸 Сербия🇸🇮 Словения🇲🇪 Черногория

Подробная статья

Хорватия
Хорватия - всё о Хорватии, фото, пляжи, города, визы, отдых
Хорватия отлично подходит как для пляжного отдыха, так и для экскурсионных программ в виде посещения достопримечательностей, музеев, старинных зданий и фестивалей

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Ежедневная групповая экскурсия по Дубровнику
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