Полезная информация о Хорватии
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Флаг Хорватии
|Название
|Хорватия
|Эмодзи флаг
|🇭🇷
|Полное название
|Республика Хорватия
|По-английски
|Croatia
|Столица
|Загреб
|Статья о стране
|Статья о Хорватии
|Города
|Список городов
|Фотографии
|38 фото
|Валюта
|Хорватская куна
|Площадь
|56 542 км²
|Население
|4 190 669 чел.
|Телефонный код
|+385
|Код ISO
|HR
|Основной домен
|.HR
|Соседние страны
|🇧🇦 Босния и Герцеговина🇭🇺 Венгрия🇷🇸 Сербия🇸🇮 Словения🇲🇪 Черногория
Подробная статья
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