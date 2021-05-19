Полезная информация о Славонски-Броде
Что нужно знать о Славонски-Броде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Славонски-Броде
04:0705
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇭🇷 Хорватия
|Название города
|Славонски-Брод
|По-английски
|Slavonski Brod
|Столица региона
|Славонски-Брод является столицей региона
|Население города
|60 742 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Zagreb
|Средняя высота
|89 м. от уровня моря