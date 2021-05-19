Всё о Славонски-Броде

Полезная информация о Славонски-Броде

Что нужно знать о Славонски-Броде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Славонски-Броде
04:0705
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇭🇷 Хорватия
Название городаСлавонски-Брод
По-английскиSlavonski Brod
Столица регионаСлавонски-Брод является столицей региона
Население города60 742 чел.
Часовой поясEurope/Zagreb
Средняя высота89 м. от уровня моря

Где находится Славонски-Брод на карте