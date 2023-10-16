Ченнаи: храмы, пляж и аутентичная кухня

Почувствовать атмосферу города и познакомиться с его историей - в душевной компании местного жителя

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Меня вдохновляет способность Ченнаи гармонично объединять в себе духовное, историческое и современное. И экскурсию я составила так, чтобы показать весь колорит, многогранность и душу города.

Вы посетите знаковые святыни, старинные сооружения и дом знаменитого философа, погуляете по набережной, оцените тамильскую кухню в кафе «для своих». И завершите день с полным пониманием, что такое Ченнаи.
Ченнаи: храмы, пляж и аутентичная кухня
Ченнаи: храмы, пляж и аутентичная кухня
Ченнаи: храмы, пляж и аутентичная кухня
Ченнаи: храмы, пляж и аутентичная кухня
Ченнаи: храмы, пляж и аутентичная кухня
Ченнаи: храмы, пляж и аутентичная кухня
Ченнаи: храмы, пляж и аутентичная кухня
Ченнаи: храмы, пляж и аутентичная кухня
Ченнаи: храмы, пляж и аутентичная кухня
Ченнаи: храмы, пляж и аутентичная кухня
Ченнаи: храмы, пляж и аутентичная кухня
Ченнаи: храмы, пляж и аутентичная кухня
Ближайшие даты:
16
окт
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Храм Капалишварар

Этот храм — не только символ религиозной преданности, но и ценнейший образец древнего искусства. Я расскажу о значении каждой интересной архитектурной детали и духовной ценности этого места.

Форт Сент-Джордж

Поговорим о британском наследии и изучим эволюцию постройки от первой крепости до современных административных зданий.

Правительственный музей

Этот музей — настоящая сокровищница истории. Вы увидите старинные артефакты, картины и погрузитесь в прошлое штата Тамил Наду.

Обед в местном ресторане

В одном из проверенных заведений я познакомлю вас с настоящими вкусами Ченнаи. Вы попробуете самые вкусные блюда тамильской кухни в кафе, о которых знают только местные.

Пляж Марина (второй по протяжённости в мире)

Время для приятного отдыха у воды! Погуляем по набережной, почувствуем пульс города и рассмотрим здания, связанные с историей, искусством и национальными героями.

Церковь Сан-Томе

Этот храм олицетворяет духовную силу и наследие города. Слушая рассказ о жизни святого апостола Фомы, вы увидите, как оживёт история белоснежной базилики.

Дом Вивекананды

Здесь вы познакомитесь с философией и наследием Свами Вивекананды, который вдохновлял нацию. Осматривая экспозиции музея, вы узнаете о выдающемся мыслителе, йоге и общественном деятеле.

По дороге в отель я покажу ещё несколько значимых мест, чтобы вы завершили день с полным пониманием Ченнаи.

Ваше настроение — важный фактор для приятного опыта. Будьте готовы открыть свой разум и сердце для новых впечатлений, попробуйте отправиться на встречу с Ченнаи без ожиданий и просто доверьтесь.

Организационные детали

  • В стоимость включён комфортабельный трансфер на 4-местном кроссовере Tata Punch и сопровождение гида
  • Дополнительные расходы (необходимо взять наличные деньги): посещение храмов, питание, сувениры

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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