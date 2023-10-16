Почувствовать атмосферу города и познакомиться с его историей - в душевной компании местного жителя
Вы посетите знаковые святыни, старинные сооружения и дом знаменитого философа, погуляете по набережной, оцените тамильскую кухню в кафе «для своих». И завершите день с полным пониманием, что такое Ченнаи.
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Описание
Что вас ожидает
Храм Капалишварар
Этот храм — не только символ религиозной преданности, но и ценнейший образец древнего искусства. Я расскажу о значении каждой интересной архитектурной детали и духовной ценности этого места.
Форт Сент-Джордж
Поговорим о британском наследии и изучим эволюцию постройки от первой крепости до современных административных зданий.
Правительственный музей
Этот музей — настоящая сокровищница истории. Вы увидите старинные артефакты, картины и погрузитесь в прошлое штата Тамил Наду.
Обед в местном ресторане
В одном из проверенных заведений я познакомлю вас с настоящими вкусами Ченнаи. Вы попробуете самые вкусные блюда тамильской кухни в кафе, о которых знают только местные.
Пляж Марина (второй по протяжённости в мире)
Время для приятного отдыха у воды! Погуляем по набережной, почувствуем пульс города и рассмотрим здания, связанные с историей, искусством и национальными героями.
Церковь Сан-Томе
Этот храм олицетворяет духовную силу и наследие города. Слушая рассказ о жизни святого апостола Фомы, вы увидите, как оживёт история белоснежной базилики.
Дом Вивекананды
Здесь вы познакомитесь с философией и наследием Свами Вивекананды, который вдохновлял нацию. Осматривая экспозиции музея, вы узнаете о выдающемся мыслителе, йоге и общественном деятеле.
По дороге в отель я покажу ещё несколько значимых мест, чтобы вы завершили день с полным пониманием Ченнаи.
Ваше настроение — важный фактор для приятного опыта. Будьте готовы открыть свой разум и сердце для новых впечатлений, попробуйте отправиться на встречу с Ченнаи без ожиданий и просто доверьтесь.
Организационные детали
- В стоимость включён комфортабельный трансфер на 4-местном кроссовере Tata Punch и сопровождение гида
- Дополнительные расходы (необходимо взять наличные деньги): посещение храмов, питание, сувениры
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.