Меня вдохновляет способность Ченнаи гармонично объединять в себе духовное, историческое и современное. И экскурсию я составила так, чтобы показать весь колорит, многогранность и душу города. Вы посетите знаковые святыни, старинные сооружения и дом знаменитого философа, погуляете по набережной, оцените тамильскую кухню в кафе «для своих». И завершите день с полным пониманием, что такое Ченнаи.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Храм Капалишварар

Этот храм — не только символ религиозной преданности, но и ценнейший образец древнего искусства. Я расскажу о значении каждой интересной архитектурной детали и духовной ценности этого места.

Форт Сент-Джордж

Поговорим о британском наследии и изучим эволюцию постройки от первой крепости до современных административных зданий.

Правительственный музей

Этот музей — настоящая сокровищница истории. Вы увидите старинные артефакты, картины и погрузитесь в прошлое штата Тамил Наду.

Обед в местном ресторане

В одном из проверенных заведений я познакомлю вас с настоящими вкусами Ченнаи. Вы попробуете самые вкусные блюда тамильской кухни в кафе, о которых знают только местные.

Пляж Марина (второй по протяжённости в мире)

Время для приятного отдыха у воды! Погуляем по набережной, почувствуем пульс города и рассмотрим здания, связанные с историей, искусством и национальными героями.

Церковь Сан-Томе

Этот храм олицетворяет духовную силу и наследие города. Слушая рассказ о жизни святого апостола Фомы, вы увидите, как оживёт история белоснежной базилики.

Дом Вивекананды

Здесь вы познакомитесь с философией и наследием Свами Вивекананды, который вдохновлял нацию. Осматривая экспозиции музея, вы узнаете о выдающемся мыслителе, йоге и общественном деятеле.

По дороге в отель я покажу ещё несколько значимых мест, чтобы вы завершили день с полным пониманием Ченнаи.

Ваше настроение — важный фактор для приятного опыта. Будьте готовы открыть свой разум и сердце для новых впечатлений, попробуйте отправиться на встречу с Ченнаи без ожиданий и просто доверьтесь.

Организационные детали