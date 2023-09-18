Елена — ваш гид в Ченнаи

Здравствуйте! Меня зовут Елена. Я люблю путешествия, прогулки по новым местам, общение с людьми, сальсу и бачату. Живу в Ченнаи с 2016 года, немного понимаю и могу говорить на тамильском языке. С радостью поделюсь с вами любимым городом: его интересными местами, колоритными рынками и вкусной кухней. Расскажу о традициях и культуре Южной Индии глазами иностранца, прожившего здесь много лет. До встречи!

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