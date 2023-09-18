Увидеть главные места яркого южноиндийского города и узнать о местной жизни на дружеской экскурсии
Ченнаи — один из крупнейших городов Индии, расположенный в штате Тамил-Наду. На комфортабельном автомобиле мы проедем по его колониальному центру с британской архитектурой. Посетим индуистский храм Капалишварар и христианский собор Святого Фомы. Поднимемся на маяк и полюбуемся шикарными видами. Обсудим местные традиции и удивительные особенности жизни.
Ближайшие даты:
18
сен
сен
19
сен
сен
20
сен
сен
22
сен
сен
25
сен
сен
26
сен
сен
27
сен
сен
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Я покажу вам визитные карточки города:
- Храм Капалишварар — яркий индуистский храм, посвящённый богу Шиве. Построенный в 7 веке до н. э., он впечатлит вас мастерски выполненными скульптурами и множеством интересных деталей. На его примере я раскрою главные особенности дравидийской архитектуры.
- Собор Святого Фомы — древняя христианская церковь. Вы осмотрите её отреставрированный фасад в неоготическом стиле, а также зайдёте внутрь и увидите могилу Святого Фомы.
- Маяк на Марина Бич — один из немногих в мире маяков с лифтом. Вы сможете подняться на его смотровую площадку и полюбоваться панорамным видом на весь город.
Если пожелаете, мы сможем заглянуть на местный рынок или устроить аутентичный тамильский обед. А также остановиться по пути, чтобы выпить освежающую кокосовую воду, тростниковый сок или розовое молоко.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле с кондиционером Kia Carens. Транспорт включён в стоимость.
- Дополнительные расходы: входные билеты на маяк — 2$, еда и напитки (по желанию)
- По желанию я могу провести экскурсию для большего количества участников. Доплата за человека составит 35$.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Ченнаи
Здравствуйте! Меня зовут Елена. Я люблю путешествия, прогулки по новым местам, общение с людьми, сальсу и бачату. Живу в Ченнаи с 2016 года, немного понимаю и могу говорить на тамильском языке. С радостью поделюсь с вами любимым городом: его интересными местами, колоритными рынками и вкусной кухней. Расскажу о традициях и культуре Южной Индии глазами иностранца, прожившего здесь много лет. До встречи!
Задать вопрос
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании