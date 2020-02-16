Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Полюбуйтесь потрясающим видом на гору Батур, действующий вулкан, во время индонейского обеда в ресторане Kintamani
Откройте для себя священные храмы центральной части Бали и узнайте об их символах и архитектуре
Посетите рисовые террасы, священный Лес обезьян и Королевский дворец в Убуде
Узнайте больше о балийской культуре в деревнях ремесленников и попробуйте себя в традиционном карвинге (резьбе по дереву)
Попробуйте оригинальный кофе копи-лувак и посмотрите на процесс его «производства» при участии виверровой кошки на плантации
Окунитесь в мир ярких ландшафтов центральной части Бали в однодневном туре по рисовым террасам, храмам и активному вулкану в живописном центре острова. Попробуйте индонезийский обед и не только.
Забрав вас из отеля, приятный водитель отвезет вас на автомобиле с кондиционером в деревню Батубулан — центр ручного производства батика. Затем вы отправитесь в деревню Селук, чтобы посмотреть на работу ювелиров с золотом и серебром. Далее вы посетите мастерские резьбы по дереву в деревне Мас и научитесь выбирать хорошее дерево и работать с ним.
Затем вас ждет деревня мастеров Батуан (возле Убуда) и возможность увидеть там прекрасную резьбу по дереву в храме Батуан, названного в честь триады верховных богов индуизма. Вы отправитесь в священный храм Себату и к храму Гунунг-Кави, где находится источник святой воды. Вы пообедаете в Kintamani — ресторане с панорамным видом на гору Батур и озеро.
Затем посетите деревню Тегаллаланг и попробуете балийский кофе копи-лувак и имбирный чай. Полюбуйтесь на сады специй и рисовые террасы перед послеполуденным чаепитием. Наконец, вы отправитесь в священный Лес обезьян — заповедник для длиннохвостых макак (то же, что макаки-крабоеды). Походите по рынку в Убуде, а также посетите королевский дворец.
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет и оплата
Бутилированная вода
Обед по системе «Шведский стол»
Водитель/гид
Трансфер от/до отеля
Живое представление
Проезд на минивэне с кондиционером
Все налоги, сборы и плата за услуги
Что не входит
Чаевые (по желанию)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Удобная одежда
Важная информация
Детское питание не включено
Возьмите с собой солнцезащитный крем, шляпу и фотоаппарат
Место посадки пассажиров: Кута, Семиняк, Тубан, Легиан, Нуса-Дуа, Санур, Джимбаран, Чангу, Убуд и Чандидаса
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 1327 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
Alyssa
16 фев 2020
(США)
Наш гид Антик был замечательным! Он показал нам вокруг всех областей. Он предложил сфотографировать нас, когда бы мы ни захотели. Все остановки были восхитительными, и тур даже включал остановки, которые мы не планировали, что было дополнительным бонусом. Я очень рекомендую бронирование с Get Your Guide! Они были по разумным ценам, и гиды были так добры и приветливы.
C
Charlotte
12 фев 2020
(Австралия)
Мы сделали этот тур сегодня с гидом Арланом. Он был самым добрым, самым внимательным и любезным гидом, которого я когда-либо имел. Мы так много сделали в нашей однодневной поездке, я не могу поверить, что мы сделали все это за один день. Мы пошли и увидели традиционный балийский батик и ткачество, изготовление ювелирных изделий и картины, а также процесс, который они используют. Мы также пошли и видели храм, лес обезьян, рисовые террасы и пошли в хороший живописный ресторан на обед (с видом на вулкан и озеро). Мы думали, что день закончился, но по дороге домой он отвез нас на кофейную плантацию и к водопаду. Это было так весело, и Арлан был таким знающим, и он многому нас научил. Его английский был также очень впечатляющим. Мы чувствовали себя как члены королевской семьи, с ним в качестве нашего гида. Он был хорошим водителем и даже открыл мне двери (очень мило)! Огромное спасибо водителю Бали. Мы очень впечатлены вашим обслуживанием.
R
Rachel
8 фев 2020
(Австралия)
У нас был самый удивительный опыт, наш гид Арлан (из туроператора Бали) был настолько хорошо осведомлен, что мы узнали так много о культуре Бали, которая была потрясающей. Он был очень любезен к тому, что мы хотели сделать, сказал, что мы можем выбрать, если мы делаем или не хотим делать деятельность (мы сделали их все, они были великолепны). Это был великолепный день, когда кофейный завод был самым ярким событием. Определенно буду рекомендовать друзьям и семье.