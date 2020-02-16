Окунитесь в мир ярких ландшафтов центральной части Бали в однодневном туре по рисовым террасам, храмам и активному вулкану в живописном центре острова. Попробуйте индонезийский обед и не только.

Забрав вас из отеля, приятный водитель отвезет вас на автомобиле с кондиционером в деревню Батубулан — центр ручного производства батика. Затем вы отправитесь в деревню Селук, чтобы посмотреть на работу ювелиров с золотом и серебром. Далее вы посетите мастерские резьбы по дереву в деревне Мас и научитесь выбирать хорошее дерево и работать с ним.

Затем вас ждет деревня мастеров Батуан (возле Убуда) и возможность увидеть там прекрасную резьбу по дереву в храме Батуан, названного в честь триады верховных богов индуизма. Вы отправитесь в священный храм Себату и к храму Гунунг-Кави, где находится источник святой воды. Вы пообедаете в Kintamani — ресторане с панорамным видом на гору Батур и озеро.

Затем посетите деревню Тегаллаланг и попробуете балийский кофе копи-лувак и имбирный чай. Полюбуйтесь на сады специй и рисовые террасы перед послеполуденным чаепитием. Наконец, вы отправитесь в священный Лес обезьян — заповедник для длиннохвостых макак (то же, что макаки-крабоеды). Походите по рынку в Убуде, а также посетите королевский дворец.