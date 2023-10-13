Встретить рассвет на высоте 3726 м, искупаться в горячих источниках и половить рыбу в кратере
Встретим рассвет в компании единомышленников, обновимся в горячих источниках с дымящимися каскадами водопада, полюбуемся стаями рыб в пресном озере в кратере. Увидим фазанов и насладимся экзотической природой Индонезии. Мы облегчили маршрут с помощью заброски на байках на 1600 метров и услуг портеров. Совершим восхождение без тяжёлых рюкзаков.
Заберём вас с острова Бали, отдохнём в отеле до и после вершины и вернём обновлённых в Убуд и Чангу.
окт
ноя
Описание
Организационные детали
После оплаты мы добавим вас в общий чат, где вы увидите больше подробностей, подружитесь с группой, сможете задать все вопросы и обменяться с другими участниками силой и пользой.
Тур проводится при наборе группы от 4 человек. Максимум — 12 человек.
Участие с детьми от 13 лет. Однако во время штурма вершины ребёнка следует оставить в базовом лагере. С 15-17 лет вполне реально совершить восхождение, если позволяет физическая форма, и есть опыт горных походов на несколько дней.
Рекомендуем взять с собой: разношенную треккинговую обувь, рюкзак для личных вещей, спортивные штаны, сменную майку и носки, тёплую кофту и куртку, дождевик, средства личной гигиены, power bank, бутылку с водой, хорошее настроение и любимые угощения для группы.
Программа тура по дням
Бали - Ломбок
Встречаемся в Чангу в 6:00 и в Убуде в 6:30. Едем до причала, откуда отплываем на скоростной лодке с острова Бали на Ломбок. Затем едем в отель у подножия вулкана, где остановимся на 1 ночь, чтобы отдохнуть перед восхождением.
Местные считают Ринджани древней силой, священным местом с дикими формами жизни. В кратере находится пресное озеро, подогреваемое горячими источниками. Там же водится рыба, которую разрешено ловить. За зиму стаи увеличиваются, поэтому в апреле-мае есть уникальная возможность наблюдать обилие водных обитателей в озере на вулкане.
Лес с дикими обезьянами и базовый лагерь на высоте 2800 м
После завтрака в отеле отправляемся на байках до высоты 1600 метров, откуда начнём первый этап восхождения. Сегодня предстоит пройти 6 км до базового лагеря на высоте 2800 метров. Треккинг займёт около 5-6 часов.
Весь путь вы будете наблюдать восхитительные пейзажи вокруг. Пройдёте по одному из красивейших участков на вулкане мимо высокой травы, по мостам и пересохшим рекам, в которых скапливается дождевая вода с января по март, а в апреле открывается каменное дно. Скоро зайдём в лес с дикими обезьянами, более крупными и наглыми, чем балийские. Не пугайтесь, рядом с вами инструктор, который подскажет, как наладить контакт с местными обитателями. Пообедаем в дороге, остановившись на привал.
К вечеру дойдём до кемпинга, откуда откроется вдохновляющая панорама. Встретим закат, поужинаем и ложимся спать. Нужно хорошо отдохнуть перед ночным восхождением на Ринджани.
Рассвет на Ринджани, горячие источники с дымящимися водопадами и пресное озеро с рыбой
Просыпаемся ночью. Штурм вершины начнём в 1:30. Пройдём 8 км до отметки 3726 метров по тропе с вулканическим песком.
Сегодня каждый почувствует себя сильнее и выносливее, преодолев сложный участок. Представьте, что идёте по пляжу, который наклонился на 35 градусов. Вспоминаем, как приятно ощущать твёрдую землю под ногами, вспоминаем, зачем мы здесь. Последние 500 метров уже не дадут повернуть обратно, ведь цель совсем близко. Тропа поменяет цвет и наклон. Учимся грамотно распределять силы и слушать себя. Медленно и настойчиво идём вверх, считаем шаги и вознаграждаем себя небольшими остановками на отдых.
Испытываем восторг и сильную усталость, при этом чувствуем себя победителями на вершине, Достаём припасы из лагеря, делимся друг с другом и встречаем возрождающий рассвет на вершине активного стратовулкана в Индонезии.
Спускаться гораздо легче. Вернёмся в базовый лагерь обновлёнными, ещё с высоты разглядим озеро, где искупаемся и порыбачим чуть позже. Позавтракав, идём пару часов вниз на отдых. Понаблюдаем за любопытными стаями и фазанами. Расслабимся и восстановим силы на горячих источниках с каскадом дымящихся водопадов. Проведём в термальной воде час-полтора. Вечером проводим закат, поужинаем и поделимся впечатлениями.
Возвращение
После завтрака вернёмся в базовый лагерь, для этого нужно немного подняться. Собираем вещи и спускаемся вниз по знакомой тропе около 5 часов. По дороге встречаем друзей-обезьян, которые проводят нас взглядами. На высоте 1600 метров можно порадовать себя бодрящим напитком. Здесь нас будут ждать байки для трансфера в отель. Совсем скоро услышим шелест чистенького одеяла и звуки цивилизации.
Отметим восхождение ужином в ресторане.
Ломбок - Бали
После завтрака со свежими фруктами отправляемся в порт, откуда на скоростном катере нас довезут на остров Бали к 14:00. Обратный общий трансфер приезжает в Убуд в 15:20, в Чангу в 16:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Остров Бали, общий трансфер из Чангу в 6:00, из Убуда в 6:30Завершение: Остров Бали в 14:00, обратный общий трансфер приезжает в Убуд в 15:20, в Чангу в 16:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.