Как добраться до Сари на самолёте

В Сари 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Dashte Naz Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сари

Сари SRY Dashte Naz Airport

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце