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Полезная информация об Иране

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Флаг Ирана
Флаг Ирана
НазваниеИран
Эмодзи флаг🇮🇷
Полное названиеИсламская Республика Иран
По-английскиIran
СтолицаТегеран
ГородаСписок городов
ВалютаИранский риал
Площадь1 648 000 км²
Население80 840 713 чел.
Телефонный код+98
Код ISOIR
Основной домен.IR
Соседние страны🇦🇿 Азербайджан🇦🇲 Армения🇦🇫 Афганистан🇮🇶 Ирак🇵🇰 Пакистан🇹🇷 Турция

Где находится Иран на карте

Иран фото страны
Иран

Популярные экскурсии в Иране

Неизвестный Тегеран
Неизвестный Тегеран
75
за чел.
Насыщенная обзорная прогулка по одному из самых больших и самобытных мегаполисов Азии
Тегеран

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