Полезная информация об Иране
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Флаг Ирана
|Название
|Иран
|Эмодзи флаг
|🇮🇷
|Полное название
|Исламская Республика Иран
|По-английски
|Iran
|Столица
|Тегеран
|Города
|Список городов
|Валюта
|Иранский риал
|Площадь
|1 648 000 км²
|Население
|80 840 713 чел.
|Телефонный код
|+98
|Код ISO
|IR
|Основной домен
|.IR
|Соседние страны
|🇦🇿 Азербайджан🇦🇲 Армения🇦🇫 Афганистан🇮🇶 Ирак🇵🇰 Пакистан🇹🇷 Турция
Где находится Иран на карте
Иран
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€
75
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