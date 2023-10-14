Знакомьтесь, Фуэртевентура

Посетить старинный вулканический остров и полюбоваться завораживающими пейзажами

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Фуэртевентура была первым островом Канарского архипелага, появившимся из глубин Атлантического океана миллионы лет назад. Она запомнится вам пустынными магическими пейзажами, мельницами, церквушками, скалами и маяками.

Я покажу все самые интересные и красивые места острова, поделюсь его удивительными историями и легендами.
Знакомьтесь, Фуэртевентура
Знакомьтесь, Фуэртевентура
Знакомьтесь, Фуэртевентура
Знакомьтесь, Фуэртевентура
Знакомьтесь, Фуэртевентура
Знакомьтесь, Фуэртевентура
Знакомьтесь, Фуэртевентура
Знакомьтесь, Фуэртевентура
Знакомьтесь, Фуэртевентура
Знакомьтесь, Фуэртевентура
Знакомьтесь, Фуэртевентура
Знакомьтесь, Фуэртевентура
Знакомьтесь, Фуэртевентура
Знакомьтесь, Фуэртевентура
Знакомьтесь, Фуэртевентура
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Артефакты истории и повседневная жизнь островитян

Я покажу вам ухоженные церквушки и любовно отреставрированные мельницы, сторожевые крепости и традиционные жилые дома. А ещё величественные маяки у самой кромки воды и на вершине скалистого утёса в нескольких десятках миль от Африки. Кроме того, поделюсь жутковатыми легендами скрытого в глуши таинственного особняка.

Бетанкурия — первая столица острова

По живописной дороге мы поднимемся на самый верх горного массива Бетанкурия и спустимся в самое её сердце, где расположено первое христианское поселение острова. В начале 15 века его основали французские конкистадоры. Вы познакомитесь с историей зарождения христианства на Канарском архипелаге и пройдёте по улицам, помнящим первых европейских искателей приключений.

Идиллическая природа

Фуэртевентура — это уголок тишины, безмолвия и сказочных пейзажей. Вы полюбуетесь бирюзовыми водами океана в обрамлении белоснежных дюн, причудливыми скалами, прозрачными лагунами и гигантскими пальмами. Время на острове словно остановилось и демонстрирует ускользающую красоту природы, сумевшую устоять перед стремительным натиском цивилизации.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Экскурсия начинается в городах Corralejo, Puerto del Rosario или Caleta de Fuste
  • Если вы живёте в других населенных пунктах, уточняйте цену и детали в личном сообщении

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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