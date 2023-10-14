Посетить старинный вулканический остров и полюбоваться завораживающими пейзажами
Я покажу все самые интересные и красивые места острова, поделюсь его удивительными историями и легендами.
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Описание
Что вас ожидает
Артефакты истории и повседневная жизнь островитян
Я покажу вам ухоженные церквушки и любовно отреставрированные мельницы, сторожевые крепости и традиционные жилые дома. А ещё величественные маяки у самой кромки воды и на вершине скалистого утёса в нескольких десятках миль от Африки. Кроме того, поделюсь жутковатыми легендами скрытого в глуши таинственного особняка.
Бетанкурия — первая столица острова
По живописной дороге мы поднимемся на самый верх горного массива Бетанкурия и спустимся в самое её сердце, где расположено первое христианское поселение острова. В начале 15 века его основали французские конкистадоры. Вы познакомитесь с историей зарождения христианства на Канарском архипелаге и пройдёте по улицам, помнящим первых европейских искателей приключений.
Идиллическая природа
Фуэртевентура — это уголок тишины, безмолвия и сказочных пейзажей. Вы полюбуетесь бирюзовыми водами океана в обрамлении белоснежных дюн, причудливыми скалами, прозрачными лагунами и гигантскими пальмами. Время на острове словно остановилось и демонстрирует ускользающую красоту природы, сумевшую устоять перед стремительным натиском цивилизации.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Экскурсия начинается в городах Corralejo, Puerto del Rosario или Caleta de Fuste
- Если вы живёте в других населенных пунктах, уточняйте цену и детали в личном сообщении
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.