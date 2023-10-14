Фуэртевентура была первым островом Канарского архипелага, появившимся из глубин Атлантического океана миллионы лет назад. Она запомнится вам пустынными магическими пейзажами, мельницами, церквушками, скалами и маяками. Я покажу все самые интересные и красивые места острова, поделюсь его удивительными историями и легендами.

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Описание

Что вас ожидает

Артефакты истории и повседневная жизнь островитян

Я покажу вам ухоженные церквушки и любовно отреставрированные мельницы, сторожевые крепости и традиционные жилые дома. А ещё величественные маяки у самой кромки воды и на вершине скалистого утёса в нескольких десятках миль от Африки. Кроме того, поделюсь жутковатыми легендами скрытого в глуши таинственного особняка.

Бетанкурия — первая столица острова

По живописной дороге мы поднимемся на самый верх горного массива Бетанкурия и спустимся в самое её сердце, где расположено первое христианское поселение острова. В начале 15 века его основали французские конкистадоры. Вы познакомитесь с историей зарождения христианства на Канарском архипелаге и пройдёте по улицам, помнящим первых европейских искателей приключений.

Идиллическая природа

Фуэртевентура — это уголок тишины, безмолвия и сказочных пейзажей. Вы полюбуетесь бирюзовыми водами океана в обрамлении белоснежных дюн, причудливыми скалами, прозрачными лагунами и гигантскими пальмами. Время на острове словно остановилось и демонстрирует ускользающую красоту природы, сумевшую устоять перед стремительным натиском цивилизации.

Организационные детали