Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Святилище в Лурде, на юго-западе Франции, известно во всем мире благодаря чудесным исцелениям, которые там происходят. Ежегодно в Лурд приезжает до пяти миллионов паломников. Только тех, кто надеется найти здесь излечение от своих недугов, в год приезжает более 70 тысяч. Источники католической церкви утверждают, что только за первые 50 лет паломничества получили полное излечение от самых различных болезней минимум 4000 человек.

В 1858 году, 11 февраля, в четверг, 14-летней девушке Бернадетте Субиру явилась Дева Мария. Произошло это в одной из пещер, каких множество в горных отрогах, окружающих город 🏙️. Позже Бернадетта свидетельствовала о 18 таких явлениях. Последнее — 16 июня того же года. Католическая церковь ⛪ поначалу отрицательно отнеслась к заявлениям девушки. Она была заключена в карцер и находилась там до того времени, пока видения не прекратились. Позже Бернадетта стала монахиней. Церковь провела тщательную проверку. В результате в 1933 году ее канонизировали под именем Святой Бернадетты, а Лурд превратился в один из наиболее посещяемых городов Европы.

Описание Бернадеттой первого явления: «Внутри пещеры я увидела девушку в белом, не больше меня ростом, которая слегка кивнула мне в знак приветствия. Белое длинное платье скрывало ее фигуру и только кончики ступней были видны. Платье было высоко собрано на шее, с которой свисал белый шнурок. Белая вуаль покрывала ее голову, плечи и руки, спускаясь почти до земли. На каждой ноге я увидела желтую розу. Платье было подпоясано голубым поясом, концы которого спускались ниже колен. Нитка четок была желтой, а сами четки большие и белые, с большими промежутками между отдельными бусинами. Девушка была живой, очень молодой, и ее окружал свет».

Многие из тех, кто стоит в очереди, чтобы посетить пещеру или получить немного святой воды, говорят, что они приехали не за чудом, а за особой атмосферой Лурда, которая помогает справляться с трудностями.

Детальная информация по вариантам проведения данной экскурсии 🧭 при контакте.