Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Чудеса Лурда

Гид S.
Гид S. – Гид из Льорета-де-Мара
Чудеса Лурда
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • €696 за человека

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Чудеса Лурда
Святилище в Лурде, на юго-западе Франции, известно во всем мире благодаря чудесным исцелениям, которые там происходят. Ежегодно в Лурд приезжает до пяти миллионов паломников. Только тех, кто надеется найти здесь излечение от своих недугов, в год приезжает более 70 тысяч. Источники католической церкви утверждают, что только за первые 50 лет паломничества получили полное излечение от самых различных болезней минимум 4000 человек.
В 1858 году, 11 февраля, в четверг, 14-летней девушке Бернадетте Субиру явилась Дева Мария. Произошло это в одной из пещер, каких множество в горных отрогах, окружающих город 🏙️. Позже Бернадетта свидетельствовала о 18 таких явлениях. Последнее — 16 июня того же года. Католическая церковь ⛪ поначалу отрицательно отнеслась к заявлениям девушки. Она была заключена в карцер и находилась там до того времени, пока видения не прекратились. Позже Бернадетта стала монахиней. Церковь провела тщательную проверку. В результате в 1933 году ее канонизировали под именем Святой Бернадетты, а Лурд превратился в один из наиболее посещяемых городов Европы.
Описание Бернадеттой первого явления: «Внутри пещеры я увидела девушку в белом, не больше меня ростом, которая слегка кивнула мне в знак приветствия. Белое длинное платье скрывало ее фигуру и только кончики ступней были видны. Платье было высоко собрано на шее, с которой свисал белый шнурок. Белая вуаль покрывала ее голову, плечи и руки, спускаясь почти до земли. На каждой ноге я увидела желтую розу. Платье было подпоясано голубым поясом, концы которого спускались ниже колен. Нитка четок была желтой, а сами четки большие и белые, с большими промежутками между отдельными бусинами. Девушка была живой, очень молодой, и ее окружал свет».
Многие из тех, кто стоит в очереди, чтобы посетить пещеру или получить немного святой воды, говорят, что они приехали не за чудом, а за особой атмосферой Лурда, которая помогает справляться с трудностями.
Детальная информация по вариантам проведения данной экскурсии 🧭 при контакте.
Начало и место завершения
🚩 Lloret de Mar

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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