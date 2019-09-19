Все экскурсии в Льорет-де-Маре
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Льорет-де-Маре – доступно 27 экскурсий на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от €189. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Льорет-де-Маре почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
9ч
€350
за 1-4 чел.
9.00
6ч
€289
за 1 чел.
13ч
€189
за 1 чел.
Bon voyage! Путешествие по Лазурному берегу
Ницца — Эз — Монако — Монте-Карло — Сан-Ремо — Канны: двухдневная поездка по курортам побережья
8ч
€342
за 1 чел.
10ч
€449
за 1 чел.
6ч
€300
за 1 чел.
8ч
€342
за 1 чел.
8ч
€353
за 1 чел.
12ч
€696
за 1 чел.
6ч
€289
за 1 чел.
3ч
€963
за 1 чел.
6ч
€257
за 1 чел.
10ч
€360
за 1 чел.
12ч
€621
за 1 чел.
10ч
€650
за 1 чел.
6ч
€300
за 1 чел.
7ч
€321
за 1 чел.
8ч
€375
за 1 чел.
4ч
€257
за 1 чел.
10ч
€385
за 1 чел.
12ч
€663
за 1 чел.
6ч
€257
за 1 чел.
8ч
€321
за 1 чел.
10ч
€353
за 1 чел.
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Последние отзывы «Экскурсии Льорет-де-Мара»
- ЮЮлия19 сентября 2019Прекрасная экскурсия. Очень насыщенная программа, но маршрут не показался сложным, было много интересной информации, гид Ольга прекрасно владела темой при этом не сухими фактами, а реально занимательными историями. Хочется отметить и организацию, все продумано, никаких лишних остановок, заездов, потери времени. Спасибо!