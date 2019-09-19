Экскурсии Льорет-де-Мара

Все экскурсии в Льорет-де-Маре

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Льорет-де-Маре – доступно 27 экскурсий на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от €189. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Льорет-де-Маре почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Красочный Юг Франции-Перпигньян, Коллиур и устрицы Леката
Индивидуальная экскурсия
350
за 1-4 чел.
Красочный Юг Франции-Перпигньян, Коллиур и устрицы Леката
9.00
Сант Микель дель Фай
289
за 1 чел.
Сант Микель дель Фай
Bon voyage! Путешествие по Лазурному берегу
5
1
13ч
189
за 1 чел.
Bon voyage! Путешествие по Лазурному берегу
Ницца — Эз — Монако — Монте-Карло — Сан-Ремо — Канны: двухдневная поездка по курортам побережья
Коллиур
342
за 1 чел.
Коллиур
Самый высокий мост
10ч
449
за 1 чел.
Самый высокий мост
Пальс
300
за 1 чел.
Пальс
Перпиньян
342
за 1 чел.
Перпиньян
Таррагона
353
за 1 чел.
Таррагона
Валенсия
12ч
696
за 1 чел.
Валенсия
Монтсеррат
289
за 1 чел.
Монтсеррат
Организация мероприятий в Испании
963
за 1 чел.
Организация мероприятий в Испании
Сальвадор Дали
257
за 1 чел.
Сальвадор Дали
Каркасон
10ч
360
за 1 чел.
Каркасон
Ним
12ч
621
за 1 чел.
Ним
Авиньон
10ч
650
за 1 чел.
Авиньон
Винные погреба Торрес
300
за 1 чел.
Винные погреба Торрес
Устричные фермы
321
за 1 чел.
Устричные фермы
Сант Пере де Родес
375
за 1 чел.
Сант Пере де Родес
Барселона
257
за 1 чел.
Барселона
Андорра
10ч
385
за 1 чел.
Андорра
Арль
12ч
663
за 1 чел.
Арль
Бесалу
257
за 1 чел.
Бесалу
Золотое кольцо Каталонии
321
за 1 чел.
Золотое кольцо Каталонии
Сижеан
10ч
353
за 1 чел.
Сижеан

Последние отзывы «Экскурсии Льорет-де-Мара»

  • Отзыв на: Bon voyage! Путешествие по Лазурному берегу
    Ю
    Юлия
    19 сентября 2019
    5
    Прекрасная экскурсия. Очень насыщенная программа, но маршрут не показался сложным, было много интересной информации, гид Ольга прекрасно владела темой при этом не сухими фактами, а реально занимательными историями. Хочется отметить и организацию, все продумано, никаких лишних остановок, заездов, потери времени. Спасибо!
🇪🇸