Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Описание экскурсии 🧭 в Гранаду с личным гидом — водителем

Индивидуальная экскурсия ⛳ в Гранаду с водителем — экскурсоводом может начаться из любого курорта Коста дель Соль.

Трансфер в Гранаду и обратно осуществляется на автомобиле 🚘 от места проживания туристов на Коста дель Соль.

Время в пути с побережья Коста дель Соль в Гранаду, около 2, 5 часов.

Экскурсия в Гранаде состоит из двух частей

Первая часть экскурсии по Гранаде включает, 3-ех часовую экскурсионную прогулку 👣 по историческому центру Гранады, старинному кварталу Альбасин с посещением Кафедрального собора, Усыпальницы Католических монархов и отдыхом в одном из уютных кафе на Новой площади, возможен обед.

Вторая часть экскурсии по Гранаде включает, 2, 5 часовую экскурсию в жемчужину Андалусии, великолепное произведение средневековых арабских архитекторов, дворцовый комплекс и крепость Альгамбра, а также местом отдыха эмиров Гранады, садам и дворцу Хенералифе.

В зависимости от времени входа в Альгамбру, порядок проведения экскурсии может быть изменен.

Возвращение на Коста дель Соль.