Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Индивидуальная экскурсия в Гранаду с Коста дель Соль

Гид S.
Гид S. – Гид из Марбельи
Индивидуальная экскурсия в Гранаду с Коста дель Соль
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • €250 за человека

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Индивидуальная экскурсия в Гранаду с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Гранаду с Коста дель Соль
Описание экскурсии 🧭 в Гранаду с личным гидом — водителем
Индивидуальная экскурсия ⛳ в Гранаду с водителем — экскурсоводом может начаться из любого курорта Коста дель Соль.
Трансфер в Гранаду и обратно осуществляется на автомобиле 🚘 от места проживания туристов на Коста дель Соль.
Время в пути с побережья Коста дель Соль в Гранаду, около 2, 5 часов.
Экскурсия в Гранаде состоит из двух частей
Первая часть экскурсии по Гранаде включает, 3-ех часовую экскурсионную прогулку 👣 по историческому центру Гранады, старинному кварталу Альбасин с посещением Кафедрального собора, Усыпальницы Католических монархов и отдыхом в одном из уютных кафе на Новой площади, возможен обед.
Вторая часть экскурсии по Гранаде включает, 2, 5 часовую экскурсию в жемчужину Андалусии, великолепное произведение средневековых арабских архитекторов, дворцовый комплекс и крепость Альгамбра, а также местом отдыха эмиров Гранады, садам и дворцу Хенералифе.
В зависимости от времени входа в Альгамбру, порядок проведения экскурсии может быть изменен.
Возвращение на Коста дель Соль.
Начало и место завершения
🚩 Marbella
Индивидуальная экскурсия в Гранаду с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Гранаду с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Гранаду с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Гранаду с Коста дель Соль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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