Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Описание экскурсии 🧭 в Гранаду с личным гидом — водителем
Индивидуальная экскурсия ⛳ в Гранаду с водителем — экскурсоводом может начаться из любого курорта Коста дель Соль.
Трансфер в Гранаду и обратно осуществляется на автомобиле 🚘 от места проживания туристов на Коста дель Соль.
Время в пути с побережья Коста дель Соль в Гранаду, около 2, 5 часов.
Экскурсия в Гранаде состоит из двух частей
Первая часть экскурсии по Гранаде включает, 3-ех часовую экскурсионную прогулку 👣 по историческому центру Гранады, старинному кварталу Альбасин с посещением Кафедрального собора, Усыпальницы Католических монархов и отдыхом в одном из уютных кафе на Новой площади, возможен обед.
Вторая часть экскурсии по Гранаде включает, 2, 5 часовую экскурсию в жемчужину Андалусии, великолепное произведение средневековых арабских архитекторов, дворцовый комплекс и крепость Альгамбра, а также местом отдыха эмиров Гранады, садам и дворцу Хенералифе.
В зависимости от времени входа в Альгамбру, порядок проведения экскурсии может быть изменен.
Возвращение на Коста дель Соль.