Alisher

Внимательный и проницательный Игорь, проведет увлекательную экскурсию с погружением в историю Марбельи, со знанием истории и любви к своему делу, ответит на все возникающие вопросы своим приятным голосом! Рекомендую всем экскурсии только от Игоря.

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