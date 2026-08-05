Индивидуальная
до 4 чел.
Из Марбельи - в Ронду, сердце Андалусии
Пройти по грандиозному мосту над пропастью Тахо и познакомиться с историей родины корриды
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от €270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Блистательная Марбелья и её прошлое - пешком и на авто
Познакомиться с долгой историей самого фешенебельного курорта Испании
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €215 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Расписание: По договоренности
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Марбелья и Пуэрто-Банус - элегантность, искусство и морской бриз
Начало: С. Франсиско де Кеведо, 29601 Марбелья, Малага. Ме...
Расписание: По договоренности
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Эстепона - город цветов, панорамных видов и морского бриза
Начало: Стоянка Каррефур, Эстепона
Расписание: По договоренности
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Отличная экскурсия!
Красивый город, все понравилось!
Красивый город, все понравилось!
+2
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Е
Огромное спасибо Игорю за экскурсию! За несколько часов получили полную информацию о городе и его историю. Игорь рассказывает интересно и полагаясь на исторические факты. 100% рекомендация.
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Внимательный и проницательный Игорь, проведет увлекательную экскурсию с погружением в историю Марбельи, со знанием истории и любви к своему делу, ответит на все возникающие вопросы своим приятным голосом! Рекомендую всем экскурсии только от Игоря.
+1
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M
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Всего 4 отзыва в Марбелье
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Ответы на вопросы от путешественников по Марбелье
Самые популярные экскурсии в Марбелье
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
- Из Марбельи - в Ронду, сердце Андалусии;
- Блистательная Марбелья и её прошлое - пешком и на авто;
- Белые деревни Андалусии - путешествие в мир тишины, истории и захватывающих видов;
- Марбелья и Пуэрто-Банус - элегантность, искусство и морской бриз;
- Эстепона - город цветов, панорамных видов и морского бриза.
Сколько стоит экскурсия по Марбелье в августе 2026
Сейчас в Марбелье можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 215 до 450. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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