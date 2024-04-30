В Иерусалиме бесконечное множество исторических и природных достопримечательностей, и это не только внушительная Стена Плача, город также знаменит музеями мирового класса и многочисленными религиозными объектами, прекрасными ресторанами, отелями и оживленными рынками

Местные экскурсоводы

Организованные экскурсии – отличный способ познакомиться с Иерусалимом, особенно если у вас мало времени. С помощью экскурсий вы сможете увидеть основные достопримечательности и места за пределами города, а также узнаете главные секреты столицы Израиля