Авторские туры в Иерусалиме

Туры по городам Израилю
Два дня в Иерусалиме
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Авторский тур
2 дня
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Два дня в Иерусалиме
По договоренности
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2 мая
3 мая
от $620 за всё до 4 чел.

Что посмотреть в Иерусалиме на экскурсиях?

В Иерусалиме бесконечное множество исторических и природных достопримечательностей, и это не только внушительная Стена Плача, город также знаменит музеями мирового класса и многочисленными религиозными объектами, прекрасными ресторанами, отелями и оживленными рынками

Местные экскурсоводы

Организованные экскурсии – отличный способ познакомиться с Иерусалимом, особенно если у вас мало времени. С помощью экскурсий вы сможете увидеть основные достопримечательности и места за пределами города, а также узнаете главные секреты столицы Израиля
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