Два дня в Иерусалиме

Прогулка по Иерусалиму - это впечатление, которое останется с вами навсегда. Не торопитесь, выделите на экскурсию хотя бы два дня
Индивидуальный тур «Два дня в Иерусалиме» подарит вам незабываемые впечатления.

Первый день начнется с посещения Масличной горы с ее великолепной панорамой, затем вы отправитесь в церковь Гробница Богородицы и Гефсиманский сад.
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В Вифлееме вас ждет Храм Рождества Христова.

Вернувшись в Иерусалим, вы посетите Эйн-Карем, где родился Иоанн Креститель, и насладитесь святой водой из источника Марии.

Второй день будет посвящен Старому городу с его основными местами паломничества и четырьмя кварталами. На рынке пряностей вы попробуете арабский кофе и вкусный хумус. Не забудьте удобную одежду и обувь, воду и головные уборы

5
1 оценка
Два дня в Иерусалиме
Два дня в Иерусалиме
Два дня в Иерусалиме
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Первый день: Путешествие по Израилю

В первый день нашего увлекательного путешествия мы поднимемся на машине на Масличную гору, откуда откроется потрясающая панорама города. На склоне Масличной горы мы посетим церковь Гробницы Богородицы и Гефсиманский сад, которые являются важными историческими и духовными местами.

Далее мы отправимся в Палестинскую автономию, в город Вифлеем. Здесь мы посетим Храм Рождества Христова и познакомимся с этим древним и значимым городом.

Вернувшись в Иерусалим, мы прогуляемся по Эйн-Карему, месту рождения Иоанна Крестителя. Мы посетим церковь на месте рождения Предтечи, церковь Посещения и попробуем святую воду из источника Марии. Эйн-Карем порадует нас своей красотой и природой Израиля.

Также мы сможем увидеть быт местных жителей и насладиться обедом в одном из ресторанов, где представлена великолепная израильская кухня.

Второй день: Исследование Старого города

Второй день мы посвятим Старому городу, где каждый уголок полон истории и интересных открытий. Мы посетим основные места паломничества:

  • Храм Гроба Господня
  • Скорбный путь
  • Стена Плача
  • Храмовая гора
  • Могила царя Давида
  • Горница Тайной вечери
  • Церковь Успения Богородицы на Сионской горе

Кроме того, мы прогуляемся по улицам и познакомимся с четырьмя кварталами Старого города: Христианским, Еврейским, Мусульманским и Армянским. Вдохнем аромат рынка пряностей, попробуем арабский кофе с сладким кнафе, а также насладимся самым вкусным хумусом и фалафелем.

Остальные моменты будут сюрпризом, так как мы будем импровизировать, обсуждая ваши интересы и исследуя увлекательные улочки.

Важная информация

Не забудьте о скромной и удобной одежде, а также о комфортной обуви для экскурсии. Возьмите с собой воду и головные уборы, чтобы сделать ваше путешествие максимально комфортным.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Первый день на Вашей машине, второй день до 4 часов пешком$620
Первый день на моей машине с выездом из Иерусалима, второй день до 4 часов$750
Первый день на Вашей машине, второй день 4-8 часов$670
Первый день на моей машине с выездом из Иерусалима, второй день 4-8 часов$800
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Масличная гора
  • Церковь Гробница Богородицы
  • Гефсиманский сад
  • Вифлеем
  • Храм Рождества Христова
  • Эйн-Карем
  • Церковь на месте рождения Предтечи
  • Источник Марии
  • Старый город
  • Храм Гроба Господня
  • Скорбный путь
  • Стена Плача
  • Храмовая гора
  • Могила царя Давида
  • Горница Тайной вечери
  • Церковь Успения Богородицы на Сионской горе
  • Христианский, Еврейский, Мусульманский и Армянский кварталы
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги (в зависимости от типа выбранного билета)
Что не входит в цену
  • Транспортные услуги (в зависимости от типа выбранного билета)
  • Входные билеты
  • Личные расходы (напитки, еда, сувениры)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Форма одежды скромная и удобная. Обувь на экскурсии тоже должна быть удобная. Возьмите с собой воду и головные уборы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3 окт 2023

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