Индивидуальный тур «Два дня в Иерусалиме» подарит вам незабываемые впечатления.Первый день начнется с посещения Масличной горы с ее великолепной панорамой, затем вы отправитесь в церковь Гробница Богородицы и Гефсиманский сад.

В Вифлееме вас ждет Храм Рождества Христова. Вернувшись в Иерусалим, вы посетите Эйн-Карем, где родился Иоанн Креститель, и насладитесь святой водой из источника Марии. Второй день будет посвящен Старому городу с его основными местами паломничества и четырьмя кварталами. На рынке пряностей вы попробуете арабский кофе и вкусный хумус. Не забудьте удобную одежду и обувь, воду и головные уборы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание тура

Первый день: Путешествие по Израилю

В первый день нашего увлекательного путешествия мы поднимемся на машине на Масличную гору, откуда откроется потрясающая панорама города. На склоне Масличной горы мы посетим церковь Гробницы Богородицы и Гефсиманский сад, которые являются важными историческими и духовными местами.

Далее мы отправимся в Палестинскую автономию, в город Вифлеем. Здесь мы посетим Храм Рождества Христова и познакомимся с этим древним и значимым городом.

Вернувшись в Иерусалим, мы прогуляемся по Эйн-Карему, месту рождения Иоанна Крестителя. Мы посетим церковь на месте рождения Предтечи, церковь Посещения и попробуем святую воду из источника Марии. Эйн-Карем порадует нас своей красотой и природой Израиля.

Также мы сможем увидеть быт местных жителей и насладиться обедом в одном из ресторанов, где представлена великолепная израильская кухня.

Второй день: Исследование Старого города

Второй день мы посвятим Старому городу, где каждый уголок полон истории и интересных открытий. Мы посетим основные места паломничества:

Храм Гроба Господня

Скорбный путь

Стена Плача

Храмовая гора

Могила царя Давида

Горница Тайной вечери

Церковь Успения Богородицы на Сионской горе

Кроме того, мы прогуляемся по улицам и познакомимся с четырьмя кварталами Старого города: Христианским, Еврейским, Мусульманским и Армянским. Вдохнем аромат рынка пряностей, попробуем арабский кофе с сладким кнафе, а также насладимся самым вкусным хумусом и фалафелем.

Остальные моменты будут сюрпризом, так как мы будем импровизировать, обсуждая ваши интересы и исследуя увлекательные улочки.

Важная информация

Не забудьте о скромной и удобной одежде, а также о комфортной обуви для экскурсии. Возьмите с собой воду и головные уборы, чтобы сделать ваше путешествие максимально комфортным.