Первый день начнется с посещения Масличной горы с ее великолепной панорамой, затем вы отправитесь в церковь Гробница Богородицы и Гефсиманский сад.
Описание тура
Первый день: Путешествие по Израилю
В первый день нашего увлекательного путешествия мы поднимемся на машине на Масличную гору, откуда откроется потрясающая панорама города. На склоне Масличной горы мы посетим церковь Гробницы Богородицы и Гефсиманский сад, которые являются важными историческими и духовными местами.
Далее мы отправимся в Палестинскую автономию, в город Вифлеем. Здесь мы посетим Храм Рождества Христова и познакомимся с этим древним и значимым городом.
Вернувшись в Иерусалим, мы прогуляемся по Эйн-Карему, месту рождения Иоанна Крестителя. Мы посетим церковь на месте рождения Предтечи, церковь Посещения и попробуем святую воду из источника Марии. Эйн-Карем порадует нас своей красотой и природой Израиля.
Также мы сможем увидеть быт местных жителей и насладиться обедом в одном из ресторанов, где представлена великолепная израильская кухня.
Второй день: Исследование Старого города
Второй день мы посвятим Старому городу, где каждый уголок полон истории и интересных открытий. Мы посетим основные места паломничества:
- Храм Гроба Господня
- Скорбный путь
- Стена Плача
- Храмовая гора
- Могила царя Давида
- Горница Тайной вечери
- Церковь Успения Богородицы на Сионской горе
Кроме того, мы прогуляемся по улицам и познакомимся с четырьмя кварталами Старого города: Христианским, Еврейским, Мусульманским и Армянским. Вдохнем аромат рынка пряностей, попробуем арабский кофе с сладким кнафе, а также насладимся самым вкусным хумусом и фалафелем.
Остальные моменты будут сюрпризом, так как мы будем импровизировать, обсуждая ваши интересы и исследуя увлекательные улочки.
Важная информация
Не забудьте о скромной и удобной одежде, а также о комфортной обуви для экскурсии. Возьмите с собой воду и головные уборы, чтобы сделать ваше путешествие максимально комфортным.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Первый день на Вашей машине, второй день до 4 часов пешком
|$620
|Первый день на моей машине с выездом из Иерусалима, второй день до 4 часов
|$750
|Первый день на Вашей машине, второй день 4-8 часов
|$670
|Первый день на моей машине с выездом из Иерусалима, второй день 4-8 часов
|$800
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Масличная гора
- Церковь Гробница Богородицы
- Гефсиманский сад
- Вифлеем
- Храм Рождества Христова
- Эйн-Карем
- Церковь на месте рождения Предтечи
- Источник Марии
- Старый город
- Храм Гроба Господня
- Скорбный путь
- Стена Плача
- Храмовая гора
- Могила царя Давида
- Горница Тайной вечери
- Церковь Успения Богородицы на Сионской горе
- Христианский, Еврейский, Мусульманский и Армянский кварталы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги (в зависимости от типа выбранного билета)
Что не входит в цену
- Транспортные услуги (в зависимости от типа выбранного билета)
- Входные билеты
- Личные расходы (напитки, еда, сувениры)
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Форма одежды скромная и удобная. Обувь на экскурсии тоже должна быть удобная. Возьмите с собой воду и головные уборы