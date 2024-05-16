Приглашаем вас на незабываемое путешествие по святым местам Тель-Авива, где история оживает на каждом шагу
Тель-Авив, город, где прошлое и настоящее сливаются в единое целое, приглашает вас на экскурсионный тур «Святая земля: по следам библейской истории». Посетите места, где совершались чудеса, от рождения Спасителя до воскресения Христова.
Насладитесь красотой северной части Израиля, полюбуйтесь зеркальной гладью Галилейского озера и испытайте целебную силу радоновых источников Магдалы.
Ваше путешествие будет наполнено жарким солнцем, ароматным кофе, вкусной национальной кухней, теплым морем, а также встречами с павлинами и манго. Этот тур предназначен для тех, кто ценит культурное наследие и ищет глубоких духовных переживаний.
Вас ждет комфортное перемещение на новых автобусах Mercedes, возможность участия в божественной литургии и рекомендации по подготовке к путешествию, чтобы сделать ваш опыт максимально приятным и безопасным.
Приезжайте в гости и позвольте себе окунуться в мир истории и красоты, который останется с вами навсегда
мая
июн
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 550
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Наличие медицинской страховки обязательно.
Тур не требует особенной физической подготовки, даже пожилые люди справляются с нагрузкой. Перемещение по Израилю на комфортабельных новых автобусах марки Mercedes. В течение тура обязательно пить много воды, надевать головной убор для защиты от солнца, носить удобную, разношенную обувь. Во все дни тура нужно иметь при себе документы, так как мы будем перемещаться из Израиля в Палестинскую автономию.
Рекомендуемая валюта — доллары.
В один из дней предусматривается божественная литургия в храме Гроба Господня. Присутствие на литургии по желанию путешественников. Если тур выпадает на какие-то праздники, по желанию путешественников мы вставляем в программу посещение праздничного богослужения.
Проживание. В отелях 4-5* по маршруту, 2-местное размещение. Возможно 1-местное размещение с доплатой.
Питание. В стоимость включены завтраки и ужины. Обеды — за доплату.
Уровень сложности. Тур не требует особой физической подготовки, даже пожилые люди справляются с нагрузкой. Перемещение по Израилю на комфортабельных новых автобусах марки Mercedes.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Святыни городов Яффа и Лод, отдых в отеле в Вифлееме
Встречаемся, знакомимся и отправляемся на побережье Средиземного моря в город Яффа. Побываем в подворье Русской духовной миссии в Иерусалиме — представительстве Русской православной церкви — и храме Апостола Петра. Полюбуемся роскошными пальмами и бугенвиллеями и посмотрим на павлинов.
Затем посетим древний город Лод недалеко от Тель-Авива, известный тем, что здесь был дом матери почитаемого на Святой земле и во многих христианских странах святого великомученика Георгия. На месте дома сейчас стоит храм Иерусалимской патриархии, а внутри хранятся вериги святого, его гробница и чудотворная икона Пресвятой Богородицы.
После прогулки разместимся в комфортабельном отеле в Вифлееме и отдохнём.
Знакомство с Вифлеемом, поле Пастушков, древний город Хеврон
После завтрака отправимся исследовать Вифлеем — место Рождества Христова. Согласно Евангелию, здесь в пещере родился Спаситель, и сюда привела волхвов Рождественская звезда. Мы побываем в пещере, которая находится в базилике, построенной святой царицей Еленой.
Побываем в городе Палестинской автономии — Бейт-Сахуре — на западном берегу реки Иордан, где находится поле Пастушков — место, где ангел сообщил спавшим на земле пастухам о рождении Спасителя. Посетим загадочную Иудейскую пустыню. Вы увидите величественную лавру преподобного Саввы Освящённого, в которой был создан особый монастырский устав, перенятый затем и другими монастырями мира. Здесь под солнечным зноем, вдали от цивилизации, непрестанно молятся монахи-подвижники, у которых можно спросить совета и получить духовную поддержку на жизненном пути.
Посмотрим на монастырь преподобного Феодосия Великого и познакомимся с древним городом Хевроном, где у Мамврийского дуба патриарх Авраам сподобился явления Святой Троицы. Здесь же находится пещера ветхозаветных патриархов: Авраама, Исаака, Иакова, Ревекки, Сарры и Лии.
По Крестному пути, храм Гроба Господня, восхождение на Голгофу и Сион, Новый Иерусалим
Сегодня окунёмся в события последней недели жизни Иисуса Христа и пройдём Его крестным путем. Начнём с Львиных ворот в старой части Иерусалима, в современном виде построенных султаном Сулейманом Великолепным. Увидим место Рождества Пресвятой Богородицы и Овчую купель, где Иисус исцелил расслабленного. Затем двинемся по Крестному пути из дворца Пилата до темницы Христа. Заглянем в Александровское подворье, где бывала великая княгиня Елисавета Фёдоровна с супругом, и в музей, посмотрим на древние Судные врата Иерусалима и игольное ушко.
После посетим храм Гроба Господня и Кувуклию — место Воскресения Иисуса Христа. Поднимемся на Голгофу и поговорим о церемонии схождения благодатного огня. Взойдём и на одну из самых святых гор — Сион, где похоронен царь Давид, и зайдём в горницу Тайной Вечери. Завершим день в Новом Иерусалиме, где увидим величественный Троицкий собор Русской духовной миссии. А в подарок вам побываем в музее плащаницы Иисуса Христа, оригинал которой хранится в итальянском Турине. После насыщенной программы вернёмся в Вифлеем.
Гора Фавор, Кана Галилейская, купание в Галилейском озере, Капернаум
Этот день мы проведём на севере страны. Сначала посмотрим на гору Фавор, где произошло Преображение Господне и где ежегодно 19 августа происходит чудо — таинственным образом на гору сходит облако.
Прогуляемся по подземным улочкам Назарета, помолимся в храме архангела Гавриила, где произошло Благовещение Пресвятой Богородицы.
Побываем в Кане Галилейской — месте первого чуда Иисуса Христа: претворения воды в вино во время брачного пира. Увидим райский уголок Русской миссии — Магдалу — и искупаемся в родоновых источниках и в Галилейском озере. Здесь можно будет отведать свежепойманную знаменитую «рыбку апостола Петра».
Посетим живописную гору Блаженств, откуда открывается завораживающий вид — здесь Иисус Христос произнёс самую известную Нагорную проповедь. Пройдёмся по деревне Табха, где произошло чудо умножения хлебов и рыб, описанное в Евангелии. В городе Капернаум на берегу Галилейского озера посмотрим на монастырь Святых Апостолов с красными куполами, прогуляемся по саду с павлинами и посидим в беседке на берегу, чтобы отдохнуть от полуденной жары.
Вифания, река Иорданская, Иерихон
Сегодня отправляемся в селение Вифания на склоне горы Елеонской, где находится гроб Лазаря. Именно здесь Иисус Христос воскресил человека. Мы увидим это место и погуляем по современной Вифании, вспомним события, описанные в Библии. Затем посетим монастырь в окружении финиковых деревьев — святыню известного пустынника — преподобного Герасима Иорданского, жившего в пустыне и приручившего дикого льва. Дойдём до места Крещения на реке Иорданской и окунёмся, чтобы освежиться.
После побываем в древнейшем городе — Иерихоне, где выращивают самые вкусные финики. Увидим гору Искушения, на которой 40 дней постился Иисус — её вид один из самых живописных и запоминающихся на Святой земле. Заглянем в монастырь пророка Елисея, ученика пророка Илии, и увидим смоковницу Закхея, куда мытарь и грешник забрался, чтобы увидеть проходящего мимо Христа.
Горненский женский монастырь, подъём на гору Елеонскую, Гефсиманский сад, подземные ходы и храм
После завтрака вас ждёт экскурсия в Горненский женский монастырь — благодатное место с чарующим видом на иерусалимские холмы. После поднимемся на гору Елеонскую, известную тем, что с неё вознёсся на небо Иисус Христос. Увидим место вознесения, Елеонский Вознесенский монастырь и Гефсиманский монастырь святой Марии Магдалины. Полюбуемся Иерусалимом с высоты и вспомним историю основания города, начиная от пророка Давида до наших дней.
Затем спустимся в Гефсиманский сад у подножия. Посмотрим на оливковые деревья, которым уже две тысячи лет, и заглянем в подземный храм, где произошло Успение Божией Матери. А подарком для вас сегодня станет
посещение монастырей и подземных ходов старого города, где бывали даже не все местные.
Отъезд
Утром проводим вас в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу
- Завтраки и ужины
- Транспортное и экскурсионное обслуживание в Израиле
- Сопровождение гидом (на русском языке)
- Проживание в гостиницах в 2-местных номерах
- Дополнительные расходы на оплату входов, такси на Фавор
Что не входит в цену
- Перелёт до Тель-Авива и обратно
- Обеды и личные расходы паломника (в том числе, обед с «рыбой апостола Петра»)
- Страховка (обязательно)
- Чаевые гиду и водителю
- Доплата за одноместное размещение - 600 $