Всё о Кампонгчнанге

Полезная информация о Кампонгчнанге

Что нужно знать о Кампонгчнанге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кампонгчнанге
09:5544
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇭 Камбоджа
Название городаКампонгчнанг
По-английскиKampong Chhnang
Столица регионаКампонгчнанг является столицей региона
Население города75 244 чел.
Часовой поясAsia/Phnom_Penh
Средняя высота21 м. от уровня моря

Где находится Кампонгчнанг на карте