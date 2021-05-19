Полезная информация о Кампонгчнанге
Что нужно знать о Кампонгчнанге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кампонгчнанге
09:5544
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇭 Камбоджа
|Название города
|Кампонгчнанг
|По-английски
|Kampong Chhnang
|Столица региона
|Кампонгчнанг является столицей региона
|Население города
|75 244 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Phnom_Penh
|Средняя высота
|21 м. от уровня моря