Всё о Камбодже

Полезная информация о Камбодже

Что нужно знать о Камбодже: 3 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, а так же 31 экскурсия
Флаг Камбоджи
Флаг Камбоджи
НазваниеКамбоджа
Эмодзи флаг🇰🇭
Полное названиеКоролевство Камбоджа
По-английскиCambodia
СтолицаПномпень
Статья о странеСтатья о Камбодже
ГородаСписок городов
Фотографии49 фото
ВалютаКамбоджийский риель
Площадь181 040 км²
Население15 827 000 чел.
Телефонный код+855
Код ISOKH
Основной домен.KH
Соседние страны🇻🇳 Вьетнам🇱🇦 Лаос🇹🇭 Таиланд

Подробная статья

Камбоджа
Королевство Камбоджа — обзор для туриста, где находится, какие виды отдыха там есть

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Онлайн-экскурсия «Колониальная Камбоджа. Эпоха авантюристов»
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27 отзывов
$
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Тур в реальном времени со смартфоном в руках – занимайте места на диване, наливайте чай и погружайтесь в этот дух! Я выйду в эфир из колониального цен...
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Ратанакири — природная жемчужина Камбоджи
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