Полезная информация о Камбодже
Что нужно знать о Камбодже: 3 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, а так же 31 экскурсия
Флаг Камбоджи
|Название
|Камбоджа
|Эмодзи флаг
|🇰🇭
|Полное название
|Королевство Камбоджа
|По-английски
|Cambodia
|Столица
|Пномпень
|Статья о стране
|Статья о Камбодже
|Города
|Список городов
|Фотографии
|49 фото
|Валюта
|Камбоджийский риель
|Площадь
|181 040 км²
|Население
|15 827 000 чел.
|Телефонный код
|+855
|Код ISO
|KH
|Основной домен
|.KH
|Соседние страны
|🇻🇳 Вьетнам🇱🇦 Лаос🇹🇭 Таиланд
Где находится Камбоджа на карте
Чем заняться
Популярные экскурсии в Камбодже
$
363
за чел.
Индивидуальная экскурсия на тук-туке с русскоговорящим гидом по храмовому комплексу Ангкор.
4.7
27 отзывов
$
4
за чел.
Тур в реальном времени со смартфоном в руках – занимайте места на диване, наливайте чай и погружайтесь в этот дух! Я выйду в эфир из колониального цен...
5
8 отзывов
€
199
за чел.
«В мире нет ничего подобного, оно построено, вероятно, самими богами!»