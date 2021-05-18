Полезная информация о Сен-Жан-сюр-Ришелье
Что нужно знать о Сен-Жан-сюр-Ришелье: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сен-Жан-сюр-Ришелье
19:1734
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇦 Канада
|Название города
|Сен-Жан-сюр-Ришелье
|По-английски
|Saint-Jean-sur-Richelieu
|Население города
|71 613 чел.
|Часовой пояс
|America/Toronto
|Средняя высота
|32 м. от уровня моря