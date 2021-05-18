Всё о Сен-Жан-сюр-Ришелье

Полезная информация о Сен-Жан-сюр-Ришелье

Что нужно знать о Сен-Жан-сюр-Ришелье: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сен-Жан-сюр-Ришелье
19:1734
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаСен-Жан-сюр-Ришелье
По-английскиSaint-Jean-sur-Richelieu
Население города71 613 чел.
Часовой поясAmerica/Toronto
Средняя высота32 м. от уровня моря

Где находится Сен-Жан-сюр-Ришелье на карте