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Полезная информация о Канаде

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Флаг Канады
Флаг Канады
НазваниеКанада
По-английскиCanada
СтолицаОттава
ГородаСписок городов
ВалютаКанадский доллар
Площадь9 976 139 км²
Население36 286 425 чел.
Телефонный код+1
Код ISOCA
Основной домен.CA
Соседние страны🇺🇸 США

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Канада

Популярные экскурсии в Канаде

Пешеходная экскурсия по Старому Квебеку
Пешеходная экскурсия по Старому Квебеку
$
113
за чел.
Квебек
Винно-гастрономический тур в Канаду c русскоязычным гидом
Винно-гастрономический тур в Канаду c русскоязычным гидом
$
5095
за чел.
Торонто
7 ДНЕЙ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ КАНАДЕ. МОНРЕАЛЬ И КВЕБЕК-СИТИ. ХРАМЫ И МУЗЕИ
7 ДНЕЙ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ КАНАДЕ. МОНРЕАЛЬ И КВЕБЕК-СИТИ. ХРАМЫ И МУЗЕИ
$
2950
за чел.
Монреаль
Приведения Торонто. Экскурсия для храбрых
Приведения Торонто. Экскурсия для храбрых
$
131
за чел.
Монреаль
"Дикая рыбалка" и отдых в коттедже в Канадской глубинке
"Дикая рыбалка" и отдых в коттедже в Канадской глубинке
$
1000
за чел.
Торонто
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