Полезная информация о Канаде
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Флаг Канады
|Название
|Канада
|По-английски
|Canada
|Столица
|Оттава
|Города
|Список городов
|Валюта
|Канадский доллар
|Площадь
|9 976 139 км²
|Население
|36 286 425 чел.
|Телефонный код
|+1
|Код ISO
|CA
|Основной домен
|.CA
|Соседние страны
|🇺🇸 США
Где находится Канада на карте
Канада