Всё о Гариссе

Полезная информация о Гариссе

Что нужно знать о Гариссе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гариссе
21:0714
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇪 Кения
Название городаГарисса
По-английскиGarissa
Столица регионаГарисса является столицей региона
Население города67 861 чел.
АэропортГарисса GAS (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Nairobi
Средняя высота147 м. от уровня моря

Где находится Гарисса на карте