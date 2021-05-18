Полезная информация о Гариссе
Что нужно знать о Гариссе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гариссе
21:0714
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇪 Кения
|Название города
|Гарисса
|По-английски
|Garissa
|Столица региона
|Гарисса является столицей региона
|Население города
|67 861 чел.
|Аэропорт
|Гарисса GAS (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Nairobi
|Средняя высота
|147 м. от уровня моря