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Полезная информация о Кении

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Флаг Кении
Флаг Кении
НазваниеКения
Эмодзи флаг🇰🇪
Полное названиеРеспублика Кения
По-английскиKenya
СтолицаНайроби
ГородаСписок городов
ВалютаКенийский шиллинг
Площадь582 650 км²
Население44 156 577 чел.
Телефонный код+254
Код ISOKE
Основной домен.KE
Соседние страны🇸🇴 Сомали🇹🇿 Танзания🇺🇬 Уганда🇪🇹 Эфиопия🇸🇸 Южный Судан

Где находится Кения на карте

Кения фото страны
Кения

Популярные экскурсии в Кении

Тсаво-Ист с ночевкой
Тсаво-Ист с ночевкой
$
272
за чел.
Диани
Трансфер из аэропорта Найроби (JKIA и Wilson)
Трансфер из аэропорта Найроби (JKIA и Wilson)
$
27
за чел.
Диани
Свадьба в Кении
Свадьба в Кении
$
1605
за чел.
Диани
Трансфер из аэропорта Момбасы на южное побережье
Трансфер из аэропорта Момбасы на южное побережье
$
70
за чел.
Диани
Тсаво-Ист
Тсаво-Ист
$
164
за чел.
Диани
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