Полезная информация о Кении
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Флаг Кении
|Название
|Кения
|Эмодзи флаг
|🇰🇪
|Полное название
|Республика Кения
|По-английски
|Kenya
|Столица
|Найроби
|Города
|Список городов
|Валюта
|Кенийский шиллинг
|Площадь
|582 650 км²
|Население
|44 156 577 чел.
|Телефонный код
|+254
|Код ISO
|KE
|Основной домен
|.KE
|Соседние страны
|🇸🇴 Сомали🇹🇿 Танзания🇺🇬 Уганда🇪🇹 Эфиопия🇸🇸 Южный Судан
Где находится Кения на карте
Кения
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