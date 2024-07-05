На квадроциклах по Троодосу

Погрузитесь в захватывающее приключение по горам Троодоса на мощных квадроциклах. Насладитесь красотой Кипра и уникальными достопримечательностями
Эту экскурсию проведут в малоизведанной части гор Троодоса.

За один день туристы познакомятся не только с природой и архитектурой горного Кипра, посетив колоритные деревни, древние монастыри и церкви, но и совершат экстремальное сафари на квадроциклах по девственному лесу и горным рекам. Вас ждут невероятной красоты пейзажи, свежий горный воздух и море позитива

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚵‍♂️ Экстремальное сафари на квадроциклах
  2. 🏞 Невероятные горные пейзажи
  3. 🍫 Посещение уникальной шоколадной мастерской
  4. 🍷 Дегустация местных вин в традиционной винодельне
  5. 🏛 Знакомство с культурой и историей горного Кипра
На квадроциклах по Троодосу
На квадроциклах по Троодосу
На квадроциклах по Троодосу
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что можно увидеть

  • Розовая фабрика
  • Шоколадная мастерская
  • Традиционная винодельня
  • Древние монастыри
  • Церкви

Описание экскурсии

Деревня Агрос Выехав с побережья, мы направимся в самое сердце горного Кипра — деревню Агрос. Она славится уникальными культурными и историческими достопримечательностями, а также розовой фабрикой, производством традиционных сладостей и знаменитого вяленого мяса Хиромери. В деревне нас уже будут ждать новые мощные квадроциклы Arctic Cat 400сс (США), управление которыми под силу как опытным, так и начинающим водителям. Покатушки на квадроциклах После подробного инструктажа по вождению этим четырёхколесным зверем, мы отправимся в захватывающие 3-х часовые покатушки по маленьким труднодоступным кипрским деревням, фермам и виноградным плантациям. В ясную погоду отсюда можно увидеть южное и северное побережья острова. Мы отточим навыки вождения на каменистых и извилистых тропах, и с ветерком промчимся по асфальтовым серпантинам. А путешественники до 18 лет поедут с опытным инструктором и будут рулить. Деревня Платрес Далее через гору Мадзари мы вернемся обратно в Агрос, где для вас приготовят прекрасный обед в традиционной кипрской таверне. Во второй половине дня мы продолжим наше путешествие по горам Троодоса уже на комфортабельном автомобиле. Под интересный рассказ нашего гида об особенностях жизни на острове вы отправитесь в деревню Платрес. Это горное поселение, расположившееся под тенью многовековых платанов и сосен, частенько называют «Кипрской Швейцарией». Шоколадная мастерская Мы посетим уникальную шоколадную мастерскую, единственную на Кипре. Создана она была английским шоколатье Джоном и его женой Пракси, которые радушно встретят вас у себя в гостях и с удовольствием покажут процесс приготовления их вкуснейшего авторского шоколада и обязательно предложат угоститься. Некоторые виды шоколадных конфет и вовсе эксклюзив на весь мир, так как готовятся с традиционными кипрскими сладостями. Традиционная винодельня Венцом этого экстремально-познавательного дня станет семейная деревенская винодельня, которая откроет вам секреты древнейшего кипрского ремесла. Здесь неспешно и размеренно создаются местные шедевры, от молодых сезонных вин до легендарного вина Кипра — Коммандарии, известного ещё с раннего Средневековья. Несколько тысячелетий назад кипрское вино в глиняных амфорах везли в Европу, а сегодня у вас будет возможность попробовать его под рассказы потомственных виноделов. Важная информация • Аренда квадроциклов возможна только при наличии водительского удостоверения категории «А» или «Б», а так же паспорта в качестве залога.
  • Стоимость экскурсии указана с учётом трёхчасовой поездки на квадроциклах. По вашему пожеланию, время, проведённое на квадроциклах, может быть изменено как в большую, так и в меньшую сторону. Финальная цена, в таком случае, будет согласована дополнительно.
  • Цена на группу с детьми согласуется отдельно.
  • Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, паспорт (в качестве залога), удобную спортивную одежду, головные уборы, водительское удостоверение категории ”Б“ (для водителя).
  • Протяженность: до 270 км; Серпантин: до 80 км; Высота подъёма: до 1600 м; Число остановок: 18; Пеший участок: до 1600 м.

Ежедневно по согласованию

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Горы Троодоса
  • Деревня Агрос
  • Деревня Платрес
  • Церковь Панагия Ту Арака
  • Церковь Стоврос Ту Айязмати
  • Шоколадная мастерская
  • Панорамные площадки
  • Таверна
  • Традиционная винодельня
  • Фруктовые плантации
Что включено
  • Комфортабельный автомобиль, который заберет вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
  • Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
  • Аренда квадроциклов на 3 часа
  • Дегустация на фабриках
  • Питьевая вода в дороге.
Что не входит в цену
  • Питание и напитки во время экскурсии (стоимость обеда с вином в традиционной таверне - 12 евро на человека).
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по согласованию
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Аренда квадроциклов возможна только при наличии водительского удостоверения категории "А" или "Б", а так же паспорта в качестве залога
  • Стоимость экскурсии указана с учётом трёхчасовой поездки на квадроциклах. По вашему пожеланию, время, проведённое на квадроциклах, может быть изменено как в большую, так и в меньшую сторону. Финальная цена, в таком случае, будет согласована дополнительно
  • Цена на группу с детьми согласуется отдельно
  • Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, паспорт (в качестве залога), удобную спортивную одежду, головные уборы, водительское удостоверение категории «Б» (для водителя)
  • Протяженность: до 270 км Серпантин: до 80 км Высота подъёма: до 1600 м Число остановок: 18 Пеший участок: до 1600 м
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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