Ваши маленькие путешественники заскучали в отеле? Мы с радостью приглашаем их на занимательную прогулку в мир лабиринтов и на ферму ослика Иа.

Эта прогулка может начаться в любое удобное для вас время — с утра или после обеда, с учетом графика работы парков.

Она не займёт много времени, но оставит восхитительные воспоминания.
Житие-бытие ослиное
Житие-бытие ослиное
Житие-бытие ослиное
Житие-бытие ослиное
Житие-бытие ослиное
Житие-бытие ослиное

Что вы увидите 🤩

  • Ферма осликов «Achna Animal Park»
  • Ботанический парк «Cyherbia»
Лабиринт Минотавра
Вначале мы отправимся попытать счастье в самом настоящем лабиринте Минотавра. Это единственный на Кипре лабиринт из живой изгороди. Смогут ли наши маленькие путешественники самостоятельно выпутаться из этой ситуации? Это увлекательное приключение и для взрослых, которые захотят помочь своим юным первооткрывателям. Кто окажется шустрее?
Ботанические сады с ароматными травами
А ещё у вас будет возможность совершить настоящее путешествие вокруг Кипра! Это зелёная тропа, которая повторяет очертания береговой линии острова. Во время этого приключения вы сможете увидеть жителей дикой природы: птиц, рептилий, насекомых. Для родителей будет весьма интересно посетить ботанические сады с ароматными травами. Ну а для тех, кто предпочтет ленивый отдых в тени, будет приготовлена чашка настоящего травяного чая. В лавке парка можно приобрести чародейские ароматные смеси из трав, волшебные чаи и магическую косметику.
Шоколадка для ослика Иа
Найдя выход из лабиринта, отправимся прямиком в гости к ослику Иа. Это замечательное место, где живёт сам ослик и все его друзья: лошади, козы, кролики, белки, овечки, черепахи, попугаи, страусы и обезьяны. Ослик с удовольствием подружится с вами и примет любимое угощение — «ослиную шоколадку».
А весёлая прогулка верхом на осликах запомнится и взрослым и детям. На территории этого тематического парка все оборудовано для комфортного и активного времяпрепровождения. Сотрудники парка всегда готовы прийти на помощь и предложить освежающие напитки или сезонные фрукты. Такую замечательную прогулку ваши детки запомнят надолго.
Важная информация
Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и головные уборы, солнцезащитные средства.
Протяженность: до 70 км; Серпантин: нет; Высота подъёма: до 200 м; Число остановок: 4; Пеший участок: до 500 м.
🚩 Начало и место завершения: Любой курорт Кипра, ваш отель
 Что входит
  • Комфортабельный автомобиль, который заберёт вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
  • Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
  • Питьевая вода в дороге.
 Что не входит
  • Питание и напитки во время экскурсии
  • Входные билеты на территории парков
  • Катание на животных.
Важная информация
  • Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и головные уборы, солнцезащитные средства.
  • Протяженность: до 70 км Серпантин: нет Высота подъёма: до 200 м Число остановок: 4 Пеший участок: до 500 м.
Время проведения: Ежедневно в любое время
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Сергей П.
Сергей П.
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Сергей П. проводит ещё 11 экскурсий

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