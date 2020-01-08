Что вас ожидает

По историческому центру — весело и увлекательно!

Гуляя по площадям и узким улочкам Колониальной Гаваны, выполняя задания и отыскивая ответы, вы шаг за шагом будете постигать секреты Старого города — его историю, культуру и архитектуру. Маршрут пройдете от Капитолия до Оружейной площади или от площади Св. Франциска до Капитолия (для приезжающих из Варадеро). На вашем пути будут парки, фавеллы, панорамная крыша-терраса и, в общей сложности, более 30 важных достопримечательностей столицы.

Главная сокровищница Карибов

Поговорим о сахарной истории острова и колониальной застройке, богатейшей аристократии Нового Света и секретных обществах, борцах за независимость и патриотических символах. Вы узнаете, почему Куба считалась ключом Нового Света, а Гавану выбрали как главную сокровищницу Карибов. Как живут вчерашние революционеры и обыкновенные граждане. Познакомитесь с Гаваной разных веков и услышите анекдот о месторасположении Старого города. Откроете миф о призраке одной из первых крепостей на Карибах, а еще — старинные легенды волшебного дерева и статуи, исполняющих желания. Кроме того, при желании, отправите по почте памятную открытку, а на финише вас будет ждать маленький сюрприз-сувенир!

Лайфхаки от местных жителей

После экскурсии мы покажем, где можно бюджетно пообедать, куда сводить детей за первоклассным шоколадом и посоветуем хороший винтажный ресторан. А также расскажем, где лучше купить сувениры, ром, кофе, сигары и др.

Кому подойдет экскурсия