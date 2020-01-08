  1. Куба
  2. Гавана
  3. Экскурсии

  4. Квест-экскурсия по Старой Гаване для детей и взрослых

Более 30 must-see мест исторического центра, увлекательные задания, неожиданные открытия и сюрпризы!

Ната
Задать вопрос
Ната – представитель гидов
В интерактивном формате вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями, от Капитолия до портовой площади Св. Франциска. Узнаете о первых поселениях и откроете, почему Гавану выбрали главной сокровищницей Карибов. Услышите истории о революционерах, аристократах и призраках. А еще — отыщете волшебное дерево и отправите открытку с Кубы.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Капитолия
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
4
Квест-экскурсия по Старой Гаване для детей и взрослых
Квест-экскурсия по Старой Гаване для детей и взрослых

Что вас ожидает

По историческому центру — весело и увлекательно!
Гуляя по площадям и узким улочкам Колониальной Гаваны, выполняя задания и отыскивая ответы, вы шаг за шагом будете постигать секреты Старого города — его историю, культуру и архитектуру. Маршрут пройдете от Капитолия до Оружейной площади или от площади Св. Франциска до Капитолия (для приезжающих из Варадеро). На вашем пути будут парки, фавеллы, панорамная крыша-терраса и, в общей сложности, более 30 важных достопримечательностей столицы.

Главная сокровищница Карибов
Поговорим о сахарной истории острова и колониальной застройке, богатейшей аристократии Нового Света и секретных обществах, борцах за независимость и патриотических символах. Вы узнаете, почему Куба считалась ключом Нового Света, а Гавану выбрали как главную сокровищницу Карибов. Как живут вчерашние революционеры и обыкновенные граждане. Познакомитесь с Гаваной разных веков и услышите анекдот о месторасположении Старого города. Откроете миф о призраке одной из первых крепостей на Карибах, а еще — старинные легенды волшебного дерева и статуи, исполняющих желания. Кроме того, при желании, отправите по почте памятную открытку, а на финише вас будет ждать маленький сюрприз-сувенир!

Лайфхаки от местных жителей
После экскурсии мы покажем, где можно бюджетно пообедать, куда сводить детей за первоклассным шоколадом и посоветуем хороший винтажный ресторан. А также расскажем, где лучше купить сувениры, ром, кофе, сигары и др.

Кому подойдет экскурсия

  • Семьям с детьми, студентам и взрослым, которым нравятся любопытные истории и интерактивные экскурсии с поиском интересных архитектурных деталей.
  • Формат и содержание разработаны, в первую очередь, для детей, но и взрослым будет не менее интересно!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды профессионалов.
  • Дети до 5 лет участвуют в квесте бесплатно.
  • Трансфер-такси туда и обратно для заказов из Варадеро оплачивается дополнительно.
  • Необходимо взять с собой блокнотик и шариковую ручку.
  • Также позаботьтесь об удобной обуви, головном уборе, солнечных очках, креме для загара и легкой, но прикрывающей плечи одежде.
Квест-экскурсия по Старой Гаване для детей и взрослых
Квест-экскурсия по Старой Гаване для детей и взрослых
Квест-экскурсия по Старой Гаване для детей и взрослых
Квест-экскурсия по Старой Гаване для детей и взрослых
Квест-экскурсия по Старой Гаване для детей и взрослых
Квест-экскурсия по Старой Гаване для детей и взрослых
Квест-экскурсия по Старой Гаване для детей и взрослых
Квест-экскурсия по Старой Гаване для детей и взрослых
Квест-экскурсия по Старой Гаване для детей и взрослых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Капитолия.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ната
Ната
Меня зовут Ната, я представляю команду опытных и профессиональных гидов с многолетним опытом работы в туризме. Мы с радостью покажем вам Гавану, Сиенфуегос, Тринидад, Матанзас, Гуаму, Санта Клара, Виньалес, Террасу, Сороа. У Кубы удивительная история, которая поможет вам понять значимость открытия Нового Света!
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

8 января 2020
Прекрасный гид Марина, очень интересно все рассказала. Взрослым было конечно интереснее, чем детям, но и они с удовольствием бегали и искали гербы.

Ната проводит ещё 8 экскурсий

Гавана вдоль и поперекГавана вдоль и поперекГавана вдоль и поперек
125 за экскурсию
6 часов
61 отзыв
Пешеходная прогулка и поездка на ретро-кабриолете по Новой и Старой Гаване
За один день вы испытаете максимум впечатлений, которые можно получить в Гаване. Познакомитесь с необычными местами, главными достопримечательностями, популярными барами Хемингуэя, окунетесь в ритмы зажигающей кубинской музыки и одурманивающих запахов кофе, рома и сигар. И, конечно, совершите то, ради чего сюда приезжает большинсво туристов - прокатитесь на ретро-кабриолете по городу, полностью погрузившись в атмосферу 50-х.
Влюбиться в ГавануВлюбиться в ГавануВлюбиться в Гавану
100 за экскурсию
4 часа
8 отзывов
Познать все красоты старого города и окунуться в жизнь прошлых веков
На пешеходной четырехчасовой экскурсии по колониальной Гаване я познакомлю вас с основными достопримечательностями исторического центра. Прогулка по улочкам старого города окунёт вас в жизнь Гаваны прошлых веков. Я покажу вам красавицу Гавану, какой я её знаю и обожаю, моя главная цель — заразить вас этой любовью!
Гавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсыГавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсыГавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсы
125 за экскурсию
6 часов
2 отзыва
Пешеходная экскурсия по Колониальной Гаване
Гавану невозможно представить без ароматов свежего кофе, непревзойденного местного рома, благородного табачного дыма сигар и непрекращающейся зажигательной музыки. На экскурсии по Колониальной Гаване вы познакомитесь с главными достопримечательностями и историей старого города, побываете в музее рома, на фабрике сигар, попробуете лучшие коктейли в «алкогольном треугольнике Хемингуэйя», порадуете себя лучшим кофе в городе и в результате сможете с уверенностью сказать, что по-настоящему погрузились в атмосферу кубинской столицы.
История колониальной ГаваныИстория колониальной ГаваныИстория колониальной Гаваны
120 за экскурсию
6 часов
7 отзывов
История освоения Кубы, аристократия и рабство Нового света, архитектурное наследие тех времен
Пешеходный тур «Колониальная Гавана» — углублённая иcторико-архитектурная экскурсия, на которой я познакомлю вас с появлением первых поселений Нового света. Вы узнаете, почему Куба считалась ключом Нового света и Гавана была выбрана как главная сокровищница Карибов; какая архитектура была привнесена испанскими завоевателями в Новый свет и почему. Вы познакомитесь с 5 площадями старого города, их назначением, любопытнейшей историей каждой из них, узнаете, как возникали названия городов и площадей в испаноговорящей Америке.
Сьенфуэгос и водопад Эль НичоСьенфуэгос и водопад Эль НичоСьенфуэгос и водопад Эль Ничо
120 за экскурсию
13 часов
1 отзыв
Открыть красоту центральной части Кубы
Вы побываете в городке Сьенфуэгос, который называют жемчужиной Карибского бассейна 19 века за выдающийся архитектурный стиль, и в экзотической заповедной зоне, где полюбуетесь одним из самых красивых водопадов острова – Эль Ничо. Откроете для себя историю одноименной провинции и попробуете настоящую кубинскую кухню - простую и очень вкусную.
Прогулка по набережной Малекон на закате солнцаПрогулка по набережной Малекон на закате солнцаПрогулка по набережной Малекон на закате солнца
75 за экскурсию
3 часа
Романтическая атмосфера вечерней Гаваны
Жители Гаваны ласково называют Малекон семикилометровой лавочкой любви. Это одно из самых людных мест Ночной Гаваны. В выходные дни сюда приходит ¼ часть населения столицы, каждый вечер здесь – неповторим. На прогулке вы станете свидетелями игры красок солнца, опускающегося в воды Атлантики, и почувствуете атмосферу и дух города.
Старик и море. По следам Эрнеста ХемингуэяСтарик и море. По следам Эрнеста ХемингуэяСтарик и море. По следам Эрнеста Хемингуэя
120 за экскурсию
6 часов
4 отзыва
Тематическая прогулка по Гаване
Куба стала особым периодом в жизни и творчестве Эрнеста Хемингуэя. Поэтому прогулка по знаковым местам, где жил и творил великий писатель – это не только рассказы о его привычках, женщинах, друзьях и увлечениях. Это попытка погрузиться в атмосферу острова, в которой когда-то стало возможным создание шедевров литературы 20 века.
Старинные крепости ГаваныСтаринные крепости ГаваныСтаринные крепости Гаваны
120 за экскурсию
6 часов
Оборонительные сооружения колониальной эпохи
Экскурсия перенесёт вас в эпоху Нового Света, когда Испания начала строительство оборонительных крепостей, защищавших от пиратских набегов и посягательств противников на Гавану — главный связующий порт региона. Вы посетите 4 колониальных крепости, побродите по залам затонувших кораблей, услышите легенды о привидениях, познакомитесь с традициями и бытом первых обитателей острова в зале аборигенов, а также взглянете на окрестности с нескольких прекрасных смотровых точек.

Выбирайте и другие экскурсии в Гаване

Для детейВсеИстория и архитектураСо скидкойИндивидуальныеОбзорныеВ другой городКвестыБары и ночная жизньНа автомобилеНеобычные маршрутыПешком