Гавана сквозь века

Гуляя по живописным улочкам-лабиринтам Старой Гаваны, вы познакомитесь с историей города от самых истоков, когда в районе девственной бухты обитали индейские племена, до периода модернизации с возведением жилищной инфраструктуры, парков, дворцов, театров и бульваров.

Мы расскажем вам о нападениях на местную гавань пиратов, испанской колонизации, американском правлении и революции Фиделя Кастро. Также покажем сохранившиеся следы увядающей славы прошлого: крепости и форты, руины стен, хранящие память о многочисленных осадах и сражениях, роскошные дворцы испанской знати и старинные площади.

Прогулка по Старой Гаване и обзор архитектурно-исторических памятников

Гавана была для Испании не просто очередным завоеванием, она играла огромную роль в переправе богатств Нового Света в метрополис — Мадрид и стала точкой преткновения многовековых споров за ее владение. В развитие города вкладывались немалые средства, что напрямую отразилось на его архитектуре. Мы вам покажем все знаковые площади и здания Гаваны, олицетворяющие колорит былой славы и величия.

Вы увидите Капитолий — ставший символом архитектуры XX века американского периода, одно из красивейших зданий столицы — Большой театр оперы и балета, великолепие ар-деко — здание Бакарди, необычные детали Кафедрального собора, базилику св. Франциска Ассизского с курьезной историей и первое пристанище испанских эмигрантов, а еще Оружейную и Старую площади с урбанистическими легендами. Кроме того, мы с вами заглянем в гости к местным жителям в знаменитые фавелы Старой Гаваны.

Напоследок, под мелодии романтичного болеро, вы попробуете крепкий и ароматный местный кофе. Под зажигающие кубинские ритмы, потягивая коктейли в любимых барах Хемингуэя, в атмосфере запахов рома, кофе и первоклассных кубинских сигар, с удивлением для себя почувствуете тонкое, необъяснимое притяжение к этому удивительному городу. Вы поймёте с щемящей болью расставания в груди, что влюблены Гавану!

Краткая программа экскурсии

1 часть: знакомство с историческим центром испанской Гаваны, экскурсия по городу (4 часа).

2 часть: перекус и свободное время (1, 5 – 2 часа, по согласованию с гидом).

3 часть: поездка на открытом ретро-кабриолете по американской Гаване 60-х (2 часа).