Гавана - любовь с первого взгляда

За один день вы испытаете максимум впечатлений, которые можно получить в Гаване и влюбитесь раз и...

За один день вы испытаете максимум впечатлений, которые можно получить в Гаване и влюбитесь раз и навсегда в этот удивительный город! В компании увлеченного гида вы прогуляетесь по уютным улочкам колоритного города и окунётесь в ритмы зажигательной кубинской музыки и манящие запахи кофе, рома и сигар.

Познакомитесь с необычными местами, главными достопримечательностями, прочувствуете атмосферу популярных мест Хемингуэя, отыщете тайные уголки, пообщайтесь с простыми горожанами, сделаете массу отличных фотографий и услышите авторские заметки об основных вехах развития города.

Совершите то, ради чего сюда приезжает большинство туристов всего мира — прокатитесь на ретро-кабриолете по городу, полностью погрузившись в атмосферу 1920-60-х.

и прикоснетесь к эпохе гламурной мафиозной Гаваны.
Гавана - любовь с первого взгляда
Гавана - любовь с первого взгляда
Гавана - любовь с первого взгляда
Гавана - любовь с первого взгляда
Гавана - любовь с первого взгляда
Гавана - любовь с первого взгляда
Гавана - любовь с первого взгляда

Что вы увидите 🤩

  • Капитолий
  • Сквер – Центральный парк
  • Большой театр
  • Бульвар Прадо
  • Набережная – Малекон Абанэро
  • Американская Гавана 60-х
  • Гаванский лес – Парк Альмендарес
  • Панорамная терраса-кафе отеля Manzana Kempinski
  • Колониальная Гавана
  • 5 площадей старого города
  • Портовая набережная – Бульвар Аламеда-дэ-Паула
  • Смотровая площадка – Христоса Гаванского (на въезде/выезде)
Гавана сквозь века
Гуляя по живописным улочкам-лабиринтам Старой Гаваны, вы познакомитесь с историей города от самых истоков, когда в районе девственной бухты обитали индейские племена, до периода модернизации с возведением жилищной инфраструктуры, парков, дворцов, театров и бульваров.
Мы расскажем вам о нападениях на местную гавань пиратов, испанской колонизации, американском правлении и революции Фиделя Кастро. Также покажем сохранившиеся следы увядающей славы прошлого: крепости и форты, руины стен, хранящие память о многочисленных осадах и сражениях, роскошные дворцы испанской знати и старинные площади.
Прогулка по Старой Гаване и обзор архитектурно-исторических памятников
Гавана была для Испании не просто очередным завоеванием, она играла огромную роль в переправе богатств Нового Света в метрополис — Мадрид и стала точкой преткновения многовековых споров за ее владение. В развитие города вкладывались немалые средства, что напрямую отразилось на его архитектуре. Мы вам покажем все знаковые площади и здания Гаваны, олицетворяющие колорит былой славы и величия.
Вы увидите Капитолий — ставший символом архитектуры XX века американского периода, одно из красивейших зданий столицы — Большой театр оперы и балета, великолепие ар-деко — здание Бакарди, необычные детали Кафедрального собора, базилику св. Франциска Ассизского с курьезной историей и первое пристанище испанских эмигрантов, а еще Оружейную и Старую площади с урбанистическими легендами. Кроме того, мы с вами заглянем в гости к местным жителям в знаменитые фавелы Старой Гаваны.
Напоследок, под мелодии романтичного болеро, вы попробуете крепкий и ароматный местный кофе. Под зажигающие кубинские ритмы, потягивая коктейли в любимых барах Хемингуэя, в атмосфере запахов рома, кофе и первоклассных кубинских сигар, с удивлением для себя почувствуете тонкое, необъяснимое притяжение к этому удивительному городу. Вы поймёте с щемящей болью расставания в груди, что влюблены Гавану!
Краткая программа экскурсии
1 часть: знакомство с историческим центром испанской Гаваны, экскурсия по городу (4 часа).
2 часть: перекус и свободное время (1, 5 – 2 часа, по согласованию с гидом).
3 часть: поездка на открытом ретро-кабриолете по американской Гаване 60-х (2 часа).

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Общий
$150

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение по городу
  • Услуги опытного гида.
Что не входит
  • Входные билеты в музеи по маршруту оплачиваются дополнительно (по желанию, 10-15€/ чел. ). Билеты гида включены в стоимость экскурсии.
  • Трансфер до Гаваны и обратно оплачивается дополнительно, как и транспорт во время экскурсии (кареты, велорикши, ретро-кабриолеты, закрытые ретро-автомобили с кондиционером, такси с кондиционером). Вид транспорта и цена согласовываются с гидом после бронирования.
  • Еда и напитки (перекус или ресторан (резервация, от 10-30 €/чел. ).
Где начинаем и завершаем
Начало: По договоренности с гидом-координатором
Завершение: Старая Гавана, Центральный парк
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Экскурсия проводится опытными гидами.
  • Входные билеты в музеи по маршруту оплачиваются дополнительно (по желанию, 10-15€/ чел. ). Билеты гида включены в стоимость экскурсии.
  • Трансфер до Гаваны и обратно оплачивается дополнительно, как и транспорт во время экскурсии (кареты, велорикши, ретро-кабриолеты, закрытые ретро-автомобили с кондиционером, такси с кондиционером). Вид транспорта и цена согласовываются с гидом после бронирования.
  • Еда и напитки.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, начало экскурсий с 8:00 до 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно, начало экскурсий с 8:00 до 13:00

Ната С.
Ната С.
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