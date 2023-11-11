Посетить все знаковые места в городе и окрестностях на авто-пешеходной экскурсии
Луангпрабанг — самый популярный среди путешественников город в Лаосе.
Чего здесь только нет: старинные буддийские храмы, легендарная река Меконг, колониальная архитектура, священный холм Пхуси, водопады и колоритные рынки.
Всё это вы увидите! А также услышите о местных традициях, истории, религии, кухне и повседневной жизни.
Чего здесь только нет: старинные буддийские храмы, легендарная река Меконг, колониальная архитектура, священный холм Пхуси, водопады и колоритные рынки.
Всё это вы увидите! А также услышите о местных традициях, истории, религии, кухне и повседневной жизни.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Церемония кормления монахов. Ежедневно на рассвете монахи принимают пожертвования в виде риса и фруктов от жителей и гостей города. Это происходит в полной тишине на центральных улицах. Если вы не против рано встать, мы тоже примем участие в этом многовековом ритуале.
Утренний рынок. Вы познакомитесь с ежедневным бытом и кулинарными пристрастиями лаосцев.
Обзорная экскурсия по городу. Вы полюбуетесь панорамой Луангпрабанга с холма Пхуси и погуляете по набережной Меконга, рассматривая колониальные дома. А также посетите два старинных буддийских храма: Сиентонг и Висунарат.
Водопады Куанг Си. Великолепные каскадные водопады с бирюзовыми лагунами — вы сможете в них искупаться!
Организационные детали
- Транспорт и входные билеты включены в стоимость
- Формат экскурсии: пешая обзорная прогулка в первой половине дня и поездка на автомобиле к водопадам во второй
- По желанию мы остановимся на обед в колоритном городском ресторане или на природе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Луангпрабанге
Закончив учёбу на культуролога западного типа в родном Петербурге, я понял, что совсем не Западом единым живёт планета, и обратился к истории и культуре Востока. Прожив без малого 10 лет в Южной и Юго-Восточной Азии, три года назад я выбрал для себя Лаос как место, где хочу жить и работать. Здесь я провожу экскурсии уже несколько лет и действительно хорошо знаю эту страну, активно и много общаюсь с местным и учу лаосский язык. Мне хотелось бы показать гостям, что Лаос — это исключительная и удивительная страна. Я составляю программы так, чтобы вы не только увидели лучшее здесь, но и узнали, поняли жизнь страны. Я хочу показать Лаос таким, каким он дорог местным жителям и ценителям культуры и истории этого региона. Здесь нет моря, а потому страна не так популярна, но удивительных мест в Лаосе масса!
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