Луангпрабанг — самый популярный среди путешественников город в Лаосе. Чего здесь только нет: старинные буддийские храмы, легендарная река Меконг, колониальная архитектура, священный холм Пхуси, водопады и колоритные рынки. Всё это вы увидите! А также услышите о местных традициях, истории, религии, кухне и повседневной жизни.

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Описание

Что вас ожидает

Церемония кормления монахов. Ежедневно на рассвете монахи принимают пожертвования в виде риса и фруктов от жителей и гостей города. Это происходит в полной тишине на центральных улицах. Если вы не против рано встать, мы тоже примем участие в этом многовековом ритуале.

Утренний рынок. Вы познакомитесь с ежедневным бытом и кулинарными пристрастиями лаосцев.

Обзорная экскурсия по городу. Вы полюбуетесь панорамой Луангпрабанга с холма Пхуси и погуляете по набережной Меконга, рассматривая колониальные дома. А также посетите два старинных буддийских храма: Сиентонг и Висунарат.

Водопады Куанг Си. Великолепные каскадные водопады с бирюзовыми лагунами — вы сможете в них искупаться!

Организационные детали