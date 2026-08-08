Найдено 4 экскурсии в Луангпрабанге на русском языке, цены от $17, скидки до 11%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На машине 12 часов 3 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Луангпрабанг от рассвета до заката: взгляд изнутри Погрузиться в атмосферу древней столицы Лаоса и уловить тонкое переплетение духовного с мирским Начало: У вашего отеля от $670 за всё до 4 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Луангпрабанг: путешествие в сердце древнего Лаоса Насыщенное знакомство с духом и историей региона от $490 за всё до 4 чел. На машине На электромобиле 1 час 11% Аудиогид Первый день в Луангпхабанге: обзорная поездка на электромобиле + аудиогид Познакомиться с историей и атмосферой города без гида - на тихом и экологичном авто Начало: На улице Сахалин Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00 $17 $19 за человека Музыкальные теплоходы 1.5 часа Мини-группа до 8 чел. Лаосское оперное шоу «Свет Будды»: билеты и трансфер на тук-туке Познакомиться с буддистским наследием Луангпрабанга - через танец, музыку и свет Начало: У вашего отеля в центре города Расписание: ежедневно в 18:30 $49 за человека

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