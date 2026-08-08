Индивидуальная
до 4 чел.
Луангпрабанг от рассвета до заката: взгляд изнутри
Погрузиться в атмосферу древней столицы Лаоса и уловить тонкое переплетение духовного с мирским
Начало: У вашего отеля
10 авг в 05:00
11 авг в 05:00
от $670 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Луангпрабанг: путешествие в сердце древнего Лаоса
Насыщенное знакомство с духом и историей региона
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $490 за всё до 4 чел.
-
11%
Аудиогид
Первый день в Луангпхабанге: обзорная поездка на электромобиле + аудиогид
Познакомиться с историей и атмосферой города без гида - на тихом и экологичном авто
Начало: На улице Сахалин
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
$17
$19 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Лаосское оперное шоу «Свет Будды»: билеты и трансфер на тук-туке
Познакомиться с буддистским наследием Луангпрабанга - через танец, музыку и свет
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
$49 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Луангпрабангу
Самые популярные экскурсии в Луангпрабанге
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Сколько стоит экскурсия по Луангпрабангу в августе 2026
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