Познакомимся с достопримечательностями Куала-Лумпура, отдохнём на пляжах Нуса Пениды, посетим Лес обезьян недалеко от Убуда, а желающие смогут насладиться сервисом пляжного клуба «Oneeighty» с панорамным бассейном.
Описание тура
Организационные детали
Мы возвращаем депозит вплоть до 15-ти дней до начала программы или переносим на другие даты или направления.
Никаких прививок и ПЦР-тестов не требуется. Гражданам РФ нужна виза, приобретается по прибытии. В Сингапуре — транзитная виза.
Проживание. Двухместное размещение в 3- и 4-звёздочных отелях Нуса Пениды, Куала-Лумпура, Сингапура и Бали.
Питание. В стоимость включены завтраки в Куала-Лумпуре и на Бали, а также ужин на Бали. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Виза. Гражданам РФ нужна виза, приобретается по прибытии. В Сингапуре — транзитная виза.
Программа тура по дням
Прибытие в Куала-Лумпур
Добро пожаловать в Малайзию! Встретим вас в аэропорту и отправимся в отель. Разместившись, вы сможете отдохнуть после дороги.
Пещеры Бату и храм Теан Хоу
После завтрака направимся исследовать пещеры Бату — одну из визитных карточек Малайзии. Они существуют более 400 миллионов лет. Вы увидите 43-метровую статую индуистского бога Муругана. Осмотрим пещеры изнутри и изучим расположенные в них древние святилища.
На обратном пути в столицу заглянем в храм китайской морской богини Мазу, Теан Хоу. По прибытии в Куала-Лумпур погуляем по центру города.
Переезд в Сингапур
Сегодня отправляемся в Сингапур. Этот город никого не оставит равнодушным. По приезде заселимся в отель, подкрепимся и пойдём гулять по городу. Развлечений и интересных мест здесь множество!
Китайский квартал, Сады у залива и световое шоу
Начнём день с посещения китайского квартала. Сейчас этот район стал туристическим, но все-таки самобытность здесь сохранилась. Отличная возможность закупиться сувенирами для себя и близких и погрузиться в аутентичную культуру.
Далее прогуляемся по Садам у залива, природному парку, который стал частью стратегии озеленения города-государства. Здесь же вас ждёт завораживающее световое шоу, во время которого гигантские деревья переливаются разноцветными огнями.
Затем вернёмся в отель.
Перелёт на Бали
Позавтракав, отправимся в аэропорт, чтобы перебраться на Бали. По прибытии разместимся на вилле в Чангу, а после посетим храм Танах Лот, расположенный на большой прибрежной скале, которая в течение многих лет формировалась приливами океана. Встретим закат за ужином в ресторане и вернёмся отдыхать на виллу.
Пляжи Улувату и Лухур Улувату
В этот день отправимся в Улувату, чтобы насладиться местными белоснежными пляжами с потрясающими видами на океан. Посетим Паданг Паданг и Дрим бич, а после побываем в знаменитом храме Лухур Улувату, построенный на краю 70-метровой скалы. Полюбуемся закатом и направимся в отель.
Район Нуса-Дуа, «Peninsula Island Park»
Сегодня вас ждёт отдых в Нуса-Дуа. Здесь сконцентрировано большое количество отелей класса «люкс». Желающие смогут посетить пляжный клуб «Oneeighty» с огромным панорамным бассейном.
Вечером погуляем по парку «Peninsula» и увидим настоящий морской гейзер. Завершим день в районе Кута, вы сможете поужинать в одном из ресторанов.
Нуса Пенида
Утром катер домчит нас до острова Нуса Пенида. По прибытии направимся к скале Келингкинг, напоминающей своей формой динозавра. После фотосессии устроим снорклинг на пляжах с рифами, а затем заселимся в отель.
Снорклинг с мантами
Ни дня без живописных пляжей! Сегодня вас ждёт уникальный опыт — снорклинг с мантами или морскими дьяволами. Встречу со скатами мы не можем гарантировать, но во время наших предыдущих путешествий, всем удавалось их увидеть. Затем у вас будет свободное время для релакса на пляже.
По пути в Убуд: водопады и Лес обезьян
Возвращаемся на Бали, чтобы отправиться в Убуд. По дороге туда заедем полюбоваться водопадами и посетим Лес обезьян. Он является балийским индуистским святилищем и естественной средой обитания балийской длиннохвостой обезьяны. Здесь живут более 1000 особей. а также расположены храмы.
По прибытии в Убуду заселимся в отель.
Рисовые террасы Тегаллаланг и храм Улун Дану
Утром выезжаем к рисовым террасам Тегаллаланг. Считается, что они появились здесь примерно 2000 лет назад. Согласно другим данным, они были заложены в IX столетии. Местные жители нашли способ выращивать рис даже в холмистой местности: для этого они выдалбливали ступени на склонах. Пейзажи здесь невероятные!
После этого посетим храм Улун Дану, который находится на берегах озера Братан. Он был построен в 1633 году и используется для жертвоприношений богине воды, рек и озёр Дэви Дану.
Водопад Нунгнунг и пляж Санур
После неспешного завтрака вас ждёт лёгкий треккинг к водопаду Нунгнунг, одному из самых живописных на Бали. Полюбуемся местной флорой, освежимся прохладной водой и затем переместимся на пляж Санур. Понежимся в лучах солнца, а желающие смогут искупаться.
Окончание тура
Мы проводим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. Желающим предлагаем продолжить отдых. Вас будет ждать трансфер в другой отель.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 200
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в Куала-Лумпуре и на Бали, а также ужин на Бали
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Куала-Лумпура и обратно с Бали
- Остальное питание
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Медицинская страховка
- Виза по прилёте на Бали - $32