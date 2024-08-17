Гранд-тур 3 в 1: чарующая Малайзия, современный Сингапур и райская Индонезия

Поплавать с мантами, побывать в пещерах Бату и насладиться световым шоу в Садах и залива
Вперёд, к океану! Приглашаем вас в большое путешествие по Малайзии, Сингапуру и Индонезии. Вам не нужно беспокоиться о трансферах, ведь мы всё продумали. Вас ждёт тотальный релакс, великолепные пейзажи и интересные локации.

Познакомимся с достопримечательностями Куала-Лумпура, отдохнём на пляжах Нуса Пениды, посетим Лес обезьян недалеко от Убуда, а желающие смогут насладиться сервисом пляжного клуба «Oneeighty» с панорамным бассейном.
Гранд-тур 3 в 1: чарующая Малайзия, современный Сингапур и райская Индонезия
Гранд-тур 3 в 1: чарующая Малайзия, современный Сингапур и райская Индонезия
Гранд-тур 3 в 1: чарующая Малайзия, современный Сингапур и райская Индонезия
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Мы возвращаем депозит вплоть до 15-ти дней до начала программы или переносим на другие даты или направления.

Никаких прививок и ПЦР-тестов не требуется. Гражданам РФ нужна виза, приобретается по прибытии. В Сингапуре — транзитная виза.

Проживание. Двухместное размещение в 3- и 4-звёздочных отелях Нуса Пениды, Куала-Лумпура, Сингапура и Бали.

Питание. В стоимость включены завтраки в Куала-Лумпуре и на Бали, а также ужин на Бали. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Виза. Гражданам РФ нужна виза, приобретается по прибытии. В Сингапуре — транзитная виза.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Куала-Лумпур

Добро пожаловать в Малайзию! Встретим вас в аэропорту и отправимся в отель. Разместившись, вы сможете отдохнуть после дороги.

Прибытие в Куала-ЛумпурПрибытие в Куала-ЛумпурПрибытие в Куала-ЛумпурПрибытие в Куала-Лумпур
2 день

Пещеры Бату и храм Теан Хоу

После завтрака направимся исследовать пещеры Бату — одну из визитных карточек Малайзии. Они существуют более 400 миллионов лет. Вы увидите 43-метровую статую индуистского бога Муругана. Осмотрим пещеры изнутри и изучим расположенные в них древние святилища.

На обратном пути в столицу заглянем в храм китайской морской богини Мазу, Теан Хоу. По прибытии в Куала-Лумпур погуляем по центру города.

Пещеры Бату и храм Теан ХоуПещеры Бату и храм Теан ХоуПещеры Бату и храм Теан ХоуПещеры Бату и храм Теан Хоу
3 день

Переезд в Сингапур

Сегодня отправляемся в Сингапур. Этот город никого не оставит равнодушным. По приезде заселимся в отель, подкрепимся и пойдём гулять по городу. Развлечений и интересных мест здесь множество!

Переезд в СингапурПереезд в СингапурПереезд в СингапурПереезд в Сингапур
4 день

Китайский квартал, Сады у залива и световое шоу

Начнём день с посещения китайского квартала. Сейчас этот район стал туристическим, но все-таки самобытность здесь сохранилась. Отличная возможность закупиться сувенирами для себя и близких и погрузиться в аутентичную культуру.

Далее прогуляемся по Садам у залива, природному парку, который стал частью стратегии озеленения города-государства. Здесь же вас ждёт завораживающее световое шоу, во время которого гигантские деревья переливаются разноцветными огнями.

Затем вернёмся в отель.

Китайский квартал, Сады у залива и световое шоуКитайский квартал, Сады у залива и световое шоуКитайский квартал, Сады у залива и световое шоуКитайский квартал, Сады у залива и световое шоу
5 день

Перелёт на Бали

Позавтракав, отправимся в аэропорт, чтобы перебраться на Бали. По прибытии разместимся на вилле в Чангу, а после посетим храм Танах Лот, расположенный на большой прибрежной скале, которая в течение многих лет формировалась приливами океана. Встретим закат за ужином в ресторане и вернёмся отдыхать на виллу.

Перелёт на БалиПерелёт на БалиПерелёт на БалиПерелёт на Бали
6 день

Пляжи Улувату и Лухур Улувату

В этот день отправимся в Улувату, чтобы насладиться местными белоснежными пляжами с потрясающими видами на океан. Посетим Паданг Паданг и Дрим бич, а после побываем в знаменитом храме Лухур Улувату, построенный на краю 70-метровой скалы. Полюбуемся закатом и направимся в отель.

Пляжи Улувату и Лухур УлуватуПляжи Улувату и Лухур УлуватуПляжи Улувату и Лухур УлуватуПляжи Улувату и Лухур Улувату
7 день

Район Нуса-Дуа, «Peninsula Island Park»

Сегодня вас ждёт отдых в Нуса-Дуа. Здесь сконцентрировано большое количество отелей класса «люкс». Желающие смогут посетить пляжный клуб «Oneeighty» с огромным панорамным бассейном.

Вечером погуляем по парку «Peninsula» и увидим настоящий морской гейзер. Завершим день в районе Кута, вы сможете поужинать в одном из ресторанов.

Район Нуса-Дуа, «Peninsula Island Park»Район Нуса-Дуа, «Peninsula Island Park»Район Нуса-Дуа, «Peninsula Island Park»Район Нуса-Дуа, «Peninsula Island Park»
8 день

Нуса Пенида

Утром катер домчит нас до острова Нуса Пенида. По прибытии направимся к скале Келингкинг, напоминающей своей формой динозавра. После фотосессии устроим снорклинг на пляжах с рифами, а затем заселимся в отель.

Нуса ПенидаНуса ПенидаНуса ПенидаНуса Пенида
9 день

Снорклинг с мантами

Ни дня без живописных пляжей! Сегодня вас ждёт уникальный опыт — снорклинг с мантами или морскими дьяволами. Встречу со скатами мы не можем гарантировать, но во время наших предыдущих путешествий, всем удавалось их увидеть. Затем у вас будет свободное время для релакса на пляже.

Снорклинг с мантамиСнорклинг с мантамиСнорклинг с мантамиСнорклинг с мантами
10 день

По пути в Убуд: водопады и Лес обезьян

Возвращаемся на Бали, чтобы отправиться в Убуд. По дороге туда заедем полюбоваться водопадами и посетим Лес обезьян. Он является балийским индуистским святилищем и естественной средой обитания балийской длиннохвостой обезьяны. Здесь живут более 1000 особей. а также расположены храмы.

По прибытии в Убуду заселимся в отель.

По пути в Убуд: водопады и Лес обезьянПо пути в Убуд: водопады и Лес обезьянПо пути в Убуд: водопады и Лес обезьянПо пути в Убуд: водопады и Лес обезьян
11 день

Рисовые террасы Тегаллаланг и храм Улун Дану

Утром выезжаем к рисовым террасам Тегаллаланг. Считается, что они появились здесь примерно 2000 лет назад. Согласно другим данным, они были заложены в IX столетии. Местные жители нашли способ выращивать рис даже в холмистой местности: для этого они выдалбливали ступени на склонах. Пейзажи здесь невероятные!

После этого посетим храм Улун Дану, который находится на берегах озера Братан. Он был построен в 1633 году и используется для жертвоприношений богине воды, рек и озёр Дэви Дану.

Рисовые террасы Тегаллаланг и храм Улун ДануРисовые террасы Тегаллаланг и храм Улун ДануРисовые террасы Тегаллаланг и храм Улун ДануРисовые террасы Тегаллаланг и храм Улун ДануРисовые террасы Тегаллаланг и храм Улун Дану
12 день

Водопад Нунгнунг и пляж Санур

После неспешного завтрака вас ждёт лёгкий треккинг к водопаду Нунгнунг, одному из самых живописных на Бали. Полюбуемся местной флорой, освежимся прохладной водой и затем переместимся на пляж Санур. Понежимся в лучах солнца, а желающие смогут искупаться.

13 день

Окончание тура

Мы проводим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. Желающим предлагаем продолжить отдых. Вас будет ждать трансфер в другой отель.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 200
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в Куала-Лумпуре и на Бали, а также ужин на Бали
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Куала-Лумпура и обратно с Бали
  • Остальное питание
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Медицинская страховка
  • Виза по прилёте на Бали - $32
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Куала-Лумпура, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Бали, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Куала-Лумпура

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыПрирода и пейзажиПещерыЦветы и сады

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