Вперёд, к океану! Приглашаем вас в большое путешествие по Малайзии, Сингапуру и Индонезии. Вам не нужно беспокоиться о трансферах, ведь мы всё продумали. Вас ждёт тотальный релакс, великолепные пейзажи и интересные локации. Познакомимся с достопримечательностями Куала-Лумпура, отдохнём на пляжах Нуса Пениды, посетим Лес обезьян недалеко от Убуда, а желающие смогут насладиться сервисом пляжного клуба «Oneeighty» с панорамным бассейном.

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Ваш гид в Куала-Лумпуре

Иван Ваш гид в Куала-Лумпуре

Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Мы возвращаем депозит вплоть до 15-ти дней до начала программы или переносим на другие даты или направления.

Никаких прививок и ПЦР-тестов не требуется. Гражданам РФ нужна виза, приобретается по прибытии. В Сингапуре — транзитная виза.