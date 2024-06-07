Рекомендуем взять маску, гидрообувь, удобную обувь для подъема к водопадам и других активностей, солнцезащитный крем.

Проживание. В двухместных номерах в апартаментах или на вилле в Ченанге а также в отеле в куала-Лумпуре.

Питание. В стоимость включены только завтраки и ужин во время круиза. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Виза. При въезде оформляется виза сроком действия 30 дней. Оплата и заполнение бланков не требуются.