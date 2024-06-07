Приключения в тропиках: путешествие по Куала-Лумпуру и острову Лангкави
Авторский тур в Куала-Лумпуре

Подняться к пещерам Бату, отправиться в круиз и увидеть мангровые леса

Джунгли, необычные пляжи и уникальные локации ждут вас в Малайзии. Проведём два дня в Куала-Лумпуре, а затем отправимся наслаждаться атмосферой острова Лангкави.

Побываем на Небесном мосту, крокодиловой ферме, в пещерах Бату и храме Тянь Хоу, а также посетим пляж с чёрным песком. Вы увидите остров обезьянок, а ещё узнаете легенду, связанную с гробницей Масхури. Полюбуемся несколькими водопадами и, конечно, понежимся под солнцем.
Приключения в тропиках: путешествие по Куала-Лумпуру и острову Лангкави
Приключения в тропиках: путешествие по Куала-Лумпуру и острову Лангкави
Приключения в тропиках: путешествие по Куала-Лумпуру и острову Лангкави
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1 500
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Рекомендуем взять маску, гидрообувь, удобную обувь для подъема к водопадам и других активностей, солнцезащитный крем.

Проживание. В двухместных номерах в апартаментах или на вилле в Ченанге а также в отеле в куала-Лумпуре.

Питание. В стоимость включены только завтраки и ужин во время круиза. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Виза. При въезде оформляется виза сроком действия 30 дней. Оплата и заполнение бланков не требуются.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Куала-Лумпур

Встретим вас в аэропорту острова и поедем заселяться в отель. После этого у вас будет время на отдых и самостоятельную прогулку по окрестностям. Вечером соберёмся вместе и посетим Башни Петронас, зайдём на стеклянный мост, а со смотровой площадки насладимся видом на ночной город. Заглянем в популярный местный ресторан и на улицу баров, чтобы погрузиться в колорит столицы.

Добро пожаловать в Куала-ЛумпурДобро пожаловать в Куала-ЛумпурДобро пожаловать в Куала-ЛумпурДобро пожаловать в Куала-Лумпур
2 день

Пещеры Бату, Дворец Истана Негара, храм Тянь Хоу, площадь Независимости и Чайна-таун

После завтрака отправляемся изучать пещеры Бату. Они представляют собой комплекс из нескольких пещер, расположенных на разной высоте. Самая известная из них — Тёмная пещера, в которой находится храм, посвященный богу Субраманье. Храм украшен сталактитами и сталагмитами, которые создают особую атмосферу.

Затем посетим Дворец Истана Негара, который был построен в 1957 году и с тех пор служит резиденцией короля. Здесь проходят официальные приёмы, встречи и другие мероприятия. Дворец открыт для посещения, поэтому мы сможем осмотреть его и узнать больше о королевской семье и истории Малайзии.

Далее побываем в величественном храме Тянь Хоу, посвящённом богине моря Мацзу. Храм является популярным местом поклонения среди китайцев, проживающих в Малайзии.

Заглянем на площадь независимости и в колоритный Китайский квартал, а после поужинаем и пойдём в отель отдыхать.

Пещеры Бату, Дворец Истана Негара, храм Тянь Хоу, площадь Независимости и Чайна-таунПещеры Бату, Дворец Истана Негара, храм Тянь Хоу, площадь Независимости и Чайна-таунПещеры Бату, Дворец Истана Негара, храм Тянь Хоу, площадь Независимости и Чайна-таунПещеры Бату, Дворец Истана Негара, храм Тянь Хоу, площадь Независимости и Чайна-таун
3 день

Прибытие на Лангкави

Позавтракав, выезжаем в аэропорт, ведь нас ждёт перелёт на остров Лангкави. По прибытии поедем в Ченанг, где разместимся на вилле или в апартаментах. Советуем прогуляться вдоль берега андаманского моря и посетить Океанариум.

Вечером соберёмся на ужин.

Прибытие на ЛангкавиПрибытие на ЛангкавиПрибытие на ЛангкавиПрибытие на Лангкави
4 день

Небесный мост и водопад «Семь колодцев»

Начинаем погружаться в атмосферу острова. Сегодня после завтрака посетим, пожалуй, главную достопримечательность Лангкави — Небесный мост. Он является одной из самых высоких обзорных площадок в мире. Отсюда открывается потрясающая панорама на джунгли, море, горы и близлежащие острова. До моста доберёмся по канатной дороге.

Затем преодолеем оборудованную экотропу, чтобы увидеть водопад «Семь колодцев». Поднявшись, посмотрим, как из небольших бассейнов вытекают ручьи. Желающие смогут искупаться в прохладной воде, спасающей от жары.

После этого вернёмся к месту проживание. У вас будет свободное время.

Небесный мост и водопад «Семь колодцев»Небесный мост и водопад «Семь колодцев»Небесный мост и водопад «Семь колодцев»Небесный мост и водопад «Семь колодцев»
5 день

Водная прогулка: мангровые леса, пещера с летучими мышами и остров с обезьянками

Позавтракав, отправляемся на водную прогулку через Малаккский пролив. Увидим знаменитые мангровые леса, благодаря которым остров был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетим рыбную ферму: попробуем поймать ската руками и перекусим. Затем направимся в пещеру, населённую летучими мышами. Преодолеем крокодиловый грот и побываем на острове, где живут обезьянки. Также вы сможете рассмотреть в небе орлов.

После незабываемого приключения вернёмся на виллу. Остаток дня будет в вашем распоряжении.

Водная прогулка: мангровые леса, пещера с летучими мышами и остров с обезьянкамиВодная прогулка: мангровые леса, пещера с летучими мышами и остров с обезьянкамиВодная прогулка: мангровые леса, пещера с летучими мышами и остров с обезьянкамиВодная прогулка: мангровые леса, пещера с летучими мышами и остров с обезьянками
6 день

Ферма «Crocodile Adventureland Langkawi» и водопад Темурун

Сегодня первым делом посетим одну из самых больших крокодиловых ферм. Здесь хищники живут в своей естественной среде обитания. Понаблюдаем за ними и даже сможем покормить. Сотрудники обеспечат безопасность. Самые отважные сфотографируются с крокодилами.

После этого отправимся к водопаду Темурун, который окружает дикая природа. Рядом нет оборудованных мест отдыха и тропинок, поэтому локация завораживает ещё больше.

Затем вернёмся на виллу, чтобы понежиться на пляже. По пути поднимемся на самую высокую точку острова — гору Гунунг Райя. По возвращении рекомендуем посетить ближайший SPA-центр, чтобы ощутить тотальное расслабление.

Ферма «Crocodile Adventureland Langkawi» и водопад ТемурунФерма «Crocodile Adventureland Langkawi» и водопад ТемурунФерма «Crocodile Adventureland Langkawi» и водопад ТемурунФерма «Crocodile Adventureland Langkawi» и водопад Темурун
7 день

Пляж с чёрным песком, водопад Дуриан и гробница Масхури

Начнём день с посещения необычного пляжа с чёрным песком. Купаться здесь нельзя, но сделать уникальные фото сможет каждый. После этого побываем у водопада Дуриан, состоящего из 14 каскадов, вдоль которых тянется тропа со ступенями. Здесь также есть беседы и навесной мост.

Насладившись атмосферой джунглей и красотой водопада, отправимся осматривать гробницу Масхури. Её история таит страшную легенду о трагической судьбе девушки. На территории этнографического комплекса вы познакомитесь с бытом жителей острова и увидите колодец. Согласно легенде, он никогда не пересыхает, а если умыться его водой, что вас будут ждать удача и благополучие.

Пообедаем в столице Лангкави, Куахе, и вернёмся в Ченанг.

Пляж с чёрным песком, водопад Дуриан и гробница МасхуриПляж с чёрным песком, водопад Дуриан и гробница МасхуриПляж с чёрным песком, водопад Дуриан и гробница МасхуриПляж с чёрным песком, водопад Дуриан и гробница Масхури
8 день

Остров беременной Девы и остров Орла

Сегодня вас ждёт прогулка по островам! Сначала отправимся на остров беременной Девы и к одноимённому озеру. Это место паломничества тех, кто мечтает о пополнении в семье. В водоёме водятся маленькие рыбки, которые, если погрузить ноги в воду, сделают вам «массаж». Желающие смогут покататься на сапах и катамаранах.

Далее проследуем к острову Орла, где обитает большое количество птиц разного окраса. Завершим прогулку на необитаемом острове с красивейшим пляжем. Ощутим райское наслаждение!

Остров беременной Девы и остров ОрлаОстров беременной Девы и остров ОрлаОстров беременной Девы и остров ОрлаОстров беременной Девы и остров Орла
9 день

Куах и круиз на яхте

В первой воловине дня исследуем столицу острова — Куах. Прогуляемся по парку Легенд с тематическими скульптурами и ботаническим садом. Также отсюда открывается шикарный вид на порт. Увидим статую Орла — символа острова.

Вечером вас ждёт круиз на яхте. Включено всё: дискотека, ужин и даже джакузи. Желающие смогут покататься на сапах или банане. Хорошенько повеселившись, вернёмся в Ченанг.

Куах и круиз на яхтеКуах и круиз на яхтеКуах и круиз на яхтеКуах и круиз на яхте
10 день

Окончание тура

Пришло время прощаться, но мы надеемся на скорую встречу. Не позднее 12:00 по местному времени доставим вас в аэропорт. Желающие продолжить путешествие смогут остаться на острове или поехать в Куала-Лумпур.

Окончание тураОкончание тураОкончание тура

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, ужин на яхте
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Экскурсии и входные билеты
  • Круиз
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Перелёт до Лангкави и обратно
  • Остальное питание
  • Катание на гидроциклах, парасейлинг и иные водные развлечения
  • Алкоголь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Куала-Лумпура, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Лангкави, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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