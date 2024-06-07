Подняться к пещерам Бату, отправиться в круиз и увидеть мангровые леса
Побываем на Небесном мосту, крокодиловой ферме, в пещерах Бату и храме Тянь Хоу, а также посетим пляж с чёрным песком. Вы увидите остров обезьянок, а ещё узнаете легенду, связанную с гробницей Масхури. Полюбуемся несколькими водопадами и, конечно, понежимся под солнцем.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1 500
Описание
Организационные детали
Рекомендуем взять маску, гидрообувь, удобную обувь для подъема к водопадам и других активностей, солнцезащитный крем.
Проживание. В двухместных номерах в апартаментах или на вилле в Ченанге а также в отеле в куала-Лумпуре.
Питание. В стоимость включены только завтраки и ужин во время круиза. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Виза. При въезде оформляется виза сроком действия 30 дней. Оплата и заполнение бланков не требуются.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Куала-Лумпур
Встретим вас в аэропорту острова и поедем заселяться в отель. После этого у вас будет время на отдых и самостоятельную прогулку по окрестностям. Вечером соберёмся вместе и посетим Башни Петронас, зайдём на стеклянный мост, а со смотровой площадки насладимся видом на ночной город. Заглянем в популярный местный ресторан и на улицу баров, чтобы погрузиться в колорит столицы.
Пещеры Бату, Дворец Истана Негара, храм Тянь Хоу, площадь Независимости и Чайна-таун
После завтрака отправляемся изучать пещеры Бату. Они представляют собой комплекс из нескольких пещер, расположенных на разной высоте. Самая известная из них — Тёмная пещера, в которой находится храм, посвященный богу Субраманье. Храм украшен сталактитами и сталагмитами, которые создают особую атмосферу.
Затем посетим Дворец Истана Негара, который был построен в 1957 году и с тех пор служит резиденцией короля. Здесь проходят официальные приёмы, встречи и другие мероприятия. Дворец открыт для посещения, поэтому мы сможем осмотреть его и узнать больше о королевской семье и истории Малайзии.
Далее побываем в величественном храме Тянь Хоу, посвящённом богине моря Мацзу. Храм является популярным местом поклонения среди китайцев, проживающих в Малайзии.
Заглянем на площадь независимости и в колоритный Китайский квартал, а после поужинаем и пойдём в отель отдыхать.
Прибытие на Лангкави
Позавтракав, выезжаем в аэропорт, ведь нас ждёт перелёт на остров Лангкави. По прибытии поедем в Ченанг, где разместимся на вилле или в апартаментах. Советуем прогуляться вдоль берега андаманского моря и посетить Океанариум.
Вечером соберёмся на ужин.
Небесный мост и водопад «Семь колодцев»
Начинаем погружаться в атмосферу острова. Сегодня после завтрака посетим, пожалуй, главную достопримечательность Лангкави — Небесный мост. Он является одной из самых высоких обзорных площадок в мире. Отсюда открывается потрясающая панорама на джунгли, море, горы и близлежащие острова. До моста доберёмся по канатной дороге.
Затем преодолеем оборудованную экотропу, чтобы увидеть водопад «Семь колодцев». Поднявшись, посмотрим, как из небольших бассейнов вытекают ручьи. Желающие смогут искупаться в прохладной воде, спасающей от жары.
После этого вернёмся к месту проживание. У вас будет свободное время.
Водная прогулка: мангровые леса, пещера с летучими мышами и остров с обезьянками
Позавтракав, отправляемся на водную прогулку через Малаккский пролив. Увидим знаменитые мангровые леса, благодаря которым остров был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетим рыбную ферму: попробуем поймать ската руками и перекусим. Затем направимся в пещеру, населённую летучими мышами. Преодолеем крокодиловый грот и побываем на острове, где живут обезьянки. Также вы сможете рассмотреть в небе орлов.
После незабываемого приключения вернёмся на виллу. Остаток дня будет в вашем распоряжении.
Ферма «Crocodile Adventureland Langkawi» и водопад Темурун
Сегодня первым делом посетим одну из самых больших крокодиловых ферм. Здесь хищники живут в своей естественной среде обитания. Понаблюдаем за ними и даже сможем покормить. Сотрудники обеспечат безопасность. Самые отважные сфотографируются с крокодилами.
После этого отправимся к водопаду Темурун, который окружает дикая природа. Рядом нет оборудованных мест отдыха и тропинок, поэтому локация завораживает ещё больше.
Затем вернёмся на виллу, чтобы понежиться на пляже. По пути поднимемся на самую высокую точку острова — гору Гунунг Райя. По возвращении рекомендуем посетить ближайший SPA-центр, чтобы ощутить тотальное расслабление.
Пляж с чёрным песком, водопад Дуриан и гробница Масхури
Начнём день с посещения необычного пляжа с чёрным песком. Купаться здесь нельзя, но сделать уникальные фото сможет каждый. После этого побываем у водопада Дуриан, состоящего из 14 каскадов, вдоль которых тянется тропа со ступенями. Здесь также есть беседы и навесной мост.
Насладившись атмосферой джунглей и красотой водопада, отправимся осматривать гробницу Масхури. Её история таит страшную легенду о трагической судьбе девушки. На территории этнографического комплекса вы познакомитесь с бытом жителей острова и увидите колодец. Согласно легенде, он никогда не пересыхает, а если умыться его водой, что вас будут ждать удача и благополучие.
Пообедаем в столице Лангкави, Куахе, и вернёмся в Ченанг.
Остров беременной Девы и остров Орла
Сегодня вас ждёт прогулка по островам! Сначала отправимся на остров беременной Девы и к одноимённому озеру. Это место паломничества тех, кто мечтает о пополнении в семье. В водоёме водятся маленькие рыбки, которые, если погрузить ноги в воду, сделают вам «массаж». Желающие смогут покататься на сапах и катамаранах.
Далее проследуем к острову Орла, где обитает большое количество птиц разного окраса. Завершим прогулку на необитаемом острове с красивейшим пляжем. Ощутим райское наслаждение!
Куах и круиз на яхте
В первой воловине дня исследуем столицу острова — Куах. Прогуляемся по парку Легенд с тематическими скульптурами и ботаническим садом. Также отсюда открывается шикарный вид на порт. Увидим статую Орла — символа острова.
Вечером вас ждёт круиз на яхте. Включено всё: дискотека, ужин и даже джакузи. Желающие смогут покататься на сапах или банане. Хорошенько повеселившись, вернёмся в Ченанг.
Окончание тура
Пришло время прощаться, но мы надеемся на скорую встречу. Не позднее 12:00 по местному времени доставим вас в аэропорт. Желающие продолжить путешествие смогут остаться на острове или поехать в Куала-Лумпур.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, ужин на яхте
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Экскурсии и входные билеты
- Круиз
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Перелёт до Лангкави и обратно
- Остальное питание
- Катание на гидроциклах, парасейлинг и иные водные развлечения
- Алкоголь