Полезная информация о Сикасо
Что нужно знать о Сикасо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сикасо
18:1838
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇱 Мали
|Название города
|Сикасо
|По-английски
|Sikasso
|Столица региона
|Сикасо является столицей региона
|Население города
|144 786 чел.
|Аэропорт
|Сикассо KSS (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Bamako
|Средняя высота
|368 м. от уровня моря