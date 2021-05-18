Всё о Сикасо

Полезная информация о Сикасо

Что нужно знать о Сикасо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сикасо
18:1838
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇱 Мали
Название городаСикасо
По-английскиSikasso
Столица регионаСикасо является столицей региона
Население города144 786 чел.
АэропортСикассо KSS (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Bamako
Средняя высота368 м. от уровня моря

Где находится Сикасо на карте