Всё о Мали

Полезная информация о Мали

Что нужно знать о Мали: поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же площадь страны
Флаг Мали
Флаг Мали
НазваниеМали
Эмодзи флаг🇲🇱
Полное названиеРеспублика Мали
По-английскиMali
СтолицаБамако
ГородаСписок городов
ВалютаФранк КФА (Западная Африка)
Площадь1 240 000 км²
Население18 135 000 чел.
Телефонный код+223
Код ISOML
Основной домен.ML
Соседние страны🇩🇿 Алжир🇬🇳 Гвинея🇲🇷 Мавритания🇳🇪 Нигер🇸🇳 Сенегал
Мали фото страны
Мали

Когда лучше лететь в Мали

Расписание авиа-рейсов