Полезная информация о Мали
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Флаг Мали
|Название
|Мали
|Эмодзи флаг
|🇲🇱
|Полное название
|Республика Мали
|По-английски
|Mali
|Столица
|Бамако
|Города
|Список городов
|Валюта
|Франк КФА (Западная Африка)
|Площадь
|1 240 000 км²
|Население
|18 135 000 чел.
|Телефонный код
|+223
|Код ISO
|ML
|Основной домен
|.ML
|Соседние страны
|🇩🇿 Алжир🇬🇳 Гвинея🇲🇷 Мавритания🇳🇪 Нигер🇸🇳 Сенегал
Мали