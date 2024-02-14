Утром поедем в Мдину — городок, служивший столицей страны с античности до Средневековья. Его улицы могут быть вам знакомы: здесь снимали сцены из Королевской гавани для сериала «Игра престолов».

Заглянем в примыкающий к Мдине Рабат, земля под которым испещрена подземными ходами. Осмотрим церковь Святого Павла и катакомбы, в которых скрывался апостол Павел. Во времена Римской империи гроты использовались как гробницы, а в период Второй мировой войны — как бомбоубежища.

Во второй половине дня прогуляемся по ботаническому саду, где можно отыскать сотни растений со всей планеты. Понаблюдаем за работой мальтийских мастеров в деревне ремёсел Та-Кали. Затем осмотрим один из крупнейших в мире храмов — величественный собор Превознесения Девы Марии в городе Моста.