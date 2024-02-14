Посетить места съёмок «Игры престолов», взойти на вулкан Этна и спуститься в катакомбы Святого Павла
Вы посетите храмовые руины, которые старше Стоунхенджа, прогуляетесь по местам съёмок сериала «Игра престолов», спуститесь в катакомбы, скрывавшие апостола Павла, и понаблюдаете за работой мальтийских ремесленников.
Дополнит впечатления от отпуска поездка на соседний итальянский остров Сицилия с восхождением на действующий вулкан Этна.
июн
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2 154
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 2+
Программа тура по дням
Прибытие на Мальту. Посещение аквариума
Встретим вас в аэропорту и доставим в отель. После полудня отправимся в национальный аквариум. В нём — десятки резервуаров и тоннелей, через стеклянные стены которых можно понаблюдать за морскими и пресноводными рыбами, черепахами, амфибиями и насекомыми. Тут же воссозданы многие места крушения кораблей и самолётов у берегов острова.
Знакомство с сердцем острова - Валлеттой
Сегодня познакомимся со столицей страны — Валлеттой. Погуляем по древним улочкам, где до сих пор царит дух средневекового рыцарства из Мальтийского ордена. Съездим в район Трёх городов, где пройдёмся среди старых домов и церквушек и полюбуемся панорамой гавани со смотровой площадки.
Остров Гоцо: храмовые руины Джгантия и город Виктория
Отправимся на остров Гоцо. Наша цель — мегалитический храмовый комплекс Джгантия, охраняемый ЮНЕСКО. По некоторым оценкам учёных, эти руины старше знаменитого Стоунхенджа. Гигантские постройки поражают масштабами: сложно поверить, что они были возведены, когда люди ещё не придумали металлические орудия труда.
На обратном пути заедем в главный город острова, названный в честь британской королевы Виктории. Осмотрим окрестности, поднявшись на стены цитадели.
Мдина, Рабат и Та-Кали
Утром поедем в Мдину — городок, служивший столицей страны с античности до Средневековья. Его улицы могут быть вам знакомы: здесь снимали сцены из Королевской гавани для сериала «Игра престолов».
Заглянем в примыкающий к Мдине Рабат, земля под которым испещрена подземными ходами. Осмотрим церковь Святого Павла и катакомбы, в которых скрывался апостол Павел. Во времена Римской империи гроты использовались как гробницы, а в период Второй мировой войны — как бомбоубежища.
Во второй половине дня прогуляемся по ботаническому саду, где можно отыскать сотни растений со всей планеты. Понаблюдаем за работой мальтийских мастеров в деревне ремёсел Та-Кали. Затем осмотрим один из крупнейших в мире храмов — величественный собор Превознесения Девы Марии в городе Моста.
Поездка на Сицилию и восхождение на Этну
Сегодня посетим прекрасную Сицилию. Прибудем в город Поццалло, больше напоминающий рыбацкую деревушку, и направимся в Таормину. По пути полюбуемся коммунами Испика и Розолини, апельсиновыми и лимонными рощами, проедем родину Архимеда — Сиракузы.
По прибытии на место будет время для обеда и шопинга. Далее отправимся к самому высокому действующему вулкану Европы — Этне. По дороге будем делать остановки у торговых лавок, где продают вина, сладости, мёд. Их необязательно покупать, но можно пробовать. Путь на гору будет пролегать через фруктовые и оливковые сады, виноградники. Подъём будет несложным: большую часть мы преодолеем на автобусе и только в конце пройдёмся пешком. После восхождения вернёмся на Мальту.
Шопинг и посещение Голубого грота
Вернёмся в деревню ремесленников, чтобы устроить шопинг. На Мальте покупают керамику, серебряную филигрань, кружева, живопись. Понаблюдаем за процессом изготовления стеклянных изделий. На обратном пути осмотрим одно из чудес страны — красивейший Голубой грот, желающие смогут прокатиться на лодке.
Возвращение домой
В полдень освободим номера, поспешим на рейс в аэропорт и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Мальты, утроЗавершение: Аэропорт Мальты, вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.