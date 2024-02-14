Я Яна

На программе мы были впервые. Ребенок получил огромное удовольствие от общения с замечательными детьми, узнал очень много интересного о Шри-Ланке, получил ценный опыт и знания в различных направлениях. Большое спасибо за профессионально и с большой ответственностью организованную программу, за любовь и вовлеченность в процесс обучения наших детей. Обязательно поедем еще на другие программы! Спасибо.