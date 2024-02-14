Авторский тур
7 дней
Между Европой и Африкой: отпуск на Мальте с поездкой на Сицилию
Посетить места съёмок «Игры престолов», взойти на вулкан Этна и спуститься в катакомбы Святого Павла
Аэропорт Мальты, утро
2 июня
€2 154 за человека
Последние отзывы на туры
- ЯЯна14 февраля 2024На программе мы были впервые. Ребенок получил огромное удовольствие от общения с замечательными детьми, узнал очень много интересного о Шри-Ланке, получил ценный опыт и знания в различных направлениях. Большое спасибо за профессионально и с большой ответственностью организованную программу, за любовь и вовлеченность в процесс обучения наших детей. Обязательно поедем еще на другие программы! Спасибо.
Приглашаем вас посетить Валлетту и насладиться всеми достопримечательностями, которые она предлагает. Наши туры на русском языке по Мальте начинаются от €2154, так что не забудьте забронировать свою тур уже сегодня