Между Европой и Африкой: отпуск на Мальте с поездкой на Сицилию

Посетить места съёмок «Игры престолов», взойти на вулкан Этна и спуститься в катакомбы Святого Павла
Откройте для себя все сокровища Мальты! Насладитесь солнцем и Средиземным морем, исследуйте древние города и узнайте о богатой культуре островного государства, где каждая улочка пропитана легендами.

Вы посетите храмовые руины, которые
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старше Стоунхенджа, прогуляетесь по местам съёмок сериала «Игра престолов», спуститесь в катакомбы, скрывавшие апостола Павла, и понаблюдаете за работой мальтийских ремесленников.

Дополнит впечатления от отпуска поездка на соседний итальянский остров Сицилия с восхождением на действующий вулкан Этна.

5
1 отзыв
Между Европой и Африкой: отпуск на Мальте с поездкой на Сицилию
Между Европой и Африкой: отпуск на Мальте с поездкой на Сицилию
Между Европой и Африкой: отпуск на Мальте с поездкой на Сицилию

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 2+

Проживание. Двух- и трёхместное размещение в отеле «Doubletree by Hilton Malta» 4* в Сент-Полс-Бее. *Фото отеля взято с сайта Booking.com.

Питание. В стоимость тура включены завтраки и ужины, остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 2 лет.

Виза. Шенген или мальтийская виза (срок рассмотрения — 10-60 дней).

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Мальту. Посещение аквариума

Встретим вас в аэропорту и доставим в отель. После полудня отправимся в национальный аквариум. В нём — десятки резервуаров и тоннелей, через стеклянные стены которых можно понаблюдать за морскими и пресноводными рыбами, черепахами, амфибиями и насекомыми. Тут же воссозданы многие места крушения кораблей и самолётов у берегов острова.

Прибытие на Мальту. Посещение аквариумаПрибытие на Мальту. Посещение аквариумаПрибытие на Мальту. Посещение аквариумаПрибытие на Мальту. Посещение аквариумаПрибытие на Мальту. Посещение аквариума
2 день

Знакомство с сердцем острова - Валлеттой

Сегодня познакомимся со столицей страны — Валлеттой. Погуляем по древним улочкам, где до сих пор царит дух средневекового рыцарства из Мальтийского ордена. Съездим в район Трёх городов, где пройдёмся среди старых домов и церквушек и полюбуемся панорамой гавани со смотровой площадки.

Знакомство с сердцем острова - ВаллеттойЗнакомство с сердцем острова - ВаллеттойЗнакомство с сердцем острова - ВаллеттойЗнакомство с сердцем острова - Валлеттой
3 день

Остров Гоцо: храмовые руины Джгантия и город Виктория

Отправимся на остров Гоцо. Наша цель — мегалитический храмовый комплекс Джгантия, охраняемый ЮНЕСКО. По некоторым оценкам учёных, эти руины старше знаменитого Стоунхенджа. Гигантские постройки поражают масштабами: сложно поверить, что они были возведены, когда люди ещё не придумали металлические орудия труда.

На обратном пути заедем в главный город острова, названный в честь британской королевы Виктории. Осмотрим окрестности, поднявшись на стены цитадели.

Остров Гоцо: храмовые руины Джгантия и город ВикторияОстров Гоцо: храмовые руины Джгантия и город ВикторияОстров Гоцо: храмовые руины Джгантия и город ВикторияОстров Гоцо: храмовые руины Джгантия и город Виктория
4 день

Мдина, Рабат и Та-Кали

Утром поедем в Мдину — городок, служивший столицей страны с античности до Средневековья. Его улицы могут быть вам знакомы: здесь снимали сцены из Королевской гавани для сериала «Игра престолов».

Заглянем в примыкающий к Мдине Рабат, земля под которым испещрена подземными ходами. Осмотрим церковь Святого Павла и катакомбы, в которых скрывался апостол Павел. Во времена Римской империи гроты использовались как гробницы, а в период Второй мировой войны — как бомбоубежища.

Во второй половине дня прогуляемся по ботаническому саду, где можно отыскать сотни растений со всей планеты. Понаблюдаем за работой мальтийских мастеров в деревне ремёсел Та-Кали. Затем осмотрим один из крупнейших в мире храмов — величественный собор Превознесения Девы Марии в городе Моста.

Мдина, Рабат и Та-КалиМдина, Рабат и Та-КалиМдина, Рабат и Та-КалиМдина, Рабат и Та-Кали
5 день

Поездка на Сицилию и восхождение на Этну

Сегодня посетим прекрасную Сицилию. Прибудем в город Поццалло, больше напоминающий рыбацкую деревушку, и направимся в Таормину. По пути полюбуемся коммунами Испика и Розолини, апельсиновыми и лимонными рощами, проедем родину Архимеда — Сиракузы.

По прибытии на место будет время для обеда и шопинга. Далее отправимся к самому высокому действующему вулкану Европы — Этне. По дороге будем делать остановки у торговых лавок, где продают вина, сладости, мёд. Их необязательно покупать, но можно пробовать. Путь на гору будет пролегать через фруктовые и оливковые сады, виноградники. Подъём будет несложным: большую часть мы преодолеем на автобусе и только в конце пройдёмся пешком. После восхождения вернёмся на Мальту.

Поездка на Сицилию и восхождение на ЭтнуПоездка на Сицилию и восхождение на ЭтнуПоездка на Сицилию и восхождение на ЭтнуПоездка на Сицилию и восхождение на Этну
6 день

Шопинг и посещение Голубого грота

Вернёмся в деревню ремесленников, чтобы устроить шопинг. На Мальте покупают керамику, серебряную филигрань, кружева, живопись. Понаблюдаем за процессом изготовления стеклянных изделий. На обратном пути осмотрим одно из чудес страны — красивейший Голубой грот, желающие смогут прокатиться на лодке.

Шопинг и посещение Голубого гротаШопинг и посещение Голубого гротаШопинг и посещение Голубого гротаШопинг и посещение Голубого грота
7 день

Возвращение домой

В полдень освободим номера, поспешим на рейс в аэропорт и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€2 154
Для бронирования достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы от/в аэропорт
  • Трансферы по маршруту на автобусе
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Входные билеты по программе
  • Паром Мальта - Гозо - Мальта
  • Паром Мальта - Сицилия - Мальта
  • Катание на лодке у Голубого грота
Что не входит в цену
  • Авиабилеты на Мальту и обратно
  • Питание вне программы
  • Виза
  • Медицинская страховка
  • Обратите внимание: участие в туре возможно только совместно с детьми
  • Стоимость тура указана за одного человека при двухместном размещении взрослого с ребёнком в номере категории «стандарт» без вида на море. Доплата за номер с видом на море - 120 € с человека
  • Стоимость тура для двоих взрослых с ребёнком 2-12 лет при размещении в номере «супериор» без вида на море - 2180 € с человека, с видом на море - 2260 € с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мальты, утро
Завершение: Аэропорт Мальты, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Я
14 фев 2024
На программе мы были впервые. Ребенок получил огромное удовольствие от общения с замечательными детьми, узнал очень много интересного о Шри-Ланке, получил ценный опыт и знания в различных направлениях. Большое спасибо за профессионально и с большой ответственностью организованную программу, за любовь и вовлеченность в процесс обучения наших детей. Обязательно поедем еще на другие программы! Спасибо.
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