Вы посетите храмовые руины, которые
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 2+
Проживание. Двух- и трёхместное размещение в отеле «Doubletree by Hilton Malta» 4* в Сент-Полс-Бее. *Фото отеля взято с сайта Booking.com.
Питание. В стоимость тура включены завтраки и ужины, остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 2 лет.
Виза. Шенген или мальтийская виза (срок рассмотрения — 10-60 дней).
Программа тура по дням
Прибытие на Мальту. Посещение аквариума
Встретим вас в аэропорту и доставим в отель. После полудня отправимся в национальный аквариум. В нём — десятки резервуаров и тоннелей, через стеклянные стены которых можно понаблюдать за морскими и пресноводными рыбами, черепахами, амфибиями и насекомыми. Тут же воссозданы многие места крушения кораблей и самолётов у берегов острова.
Знакомство с сердцем острова - Валлеттой
Сегодня познакомимся со столицей страны — Валлеттой. Погуляем по древним улочкам, где до сих пор царит дух средневекового рыцарства из Мальтийского ордена. Съездим в район Трёх городов, где пройдёмся среди старых домов и церквушек и полюбуемся панорамой гавани со смотровой площадки.
Остров Гоцо: храмовые руины Джгантия и город Виктория
Отправимся на остров Гоцо. Наша цель — мегалитический храмовый комплекс Джгантия, охраняемый ЮНЕСКО. По некоторым оценкам учёных, эти руины старше знаменитого Стоунхенджа. Гигантские постройки поражают масштабами: сложно поверить, что они были возведены, когда люди ещё не придумали металлические орудия труда.
На обратном пути заедем в главный город острова, названный в честь британской королевы Виктории. Осмотрим окрестности, поднявшись на стены цитадели.
Мдина, Рабат и Та-Кали
Утром поедем в Мдину — городок, служивший столицей страны с античности до Средневековья. Его улицы могут быть вам знакомы: здесь снимали сцены из Королевской гавани для сериала «Игра престолов».
Заглянем в примыкающий к Мдине Рабат, земля под которым испещрена подземными ходами. Осмотрим церковь Святого Павла и катакомбы, в которых скрывался апостол Павел. Во времена Римской империи гроты использовались как гробницы, а в период Второй мировой войны — как бомбоубежища.
Во второй половине дня прогуляемся по ботаническому саду, где можно отыскать сотни растений со всей планеты. Понаблюдаем за работой мальтийских мастеров в деревне ремёсел Та-Кали. Затем осмотрим один из крупнейших в мире храмов — величественный собор Превознесения Девы Марии в городе Моста.
Поездка на Сицилию и восхождение на Этну
Сегодня посетим прекрасную Сицилию. Прибудем в город Поццалло, больше напоминающий рыбацкую деревушку, и направимся в Таормину. По пути полюбуемся коммунами Испика и Розолини, апельсиновыми и лимонными рощами, проедем родину Архимеда — Сиракузы.
По прибытии на место будет время для обеда и шопинга. Далее отправимся к самому высокому действующему вулкану Европы — Этне. По дороге будем делать остановки у торговых лавок, где продают вина, сладости, мёд. Их необязательно покупать, но можно пробовать. Путь на гору будет пролегать через фруктовые и оливковые сады, виноградники. Подъём будет несложным: большую часть мы преодолеем на автобусе и только в конце пройдёмся пешком. После восхождения вернёмся на Мальту.
Шопинг и посещение Голубого грота
Вернёмся в деревню ремесленников, чтобы устроить шопинг. На Мальте покупают керамику, серебряную филигрань, кружева, живопись. Понаблюдаем за процессом изготовления стеклянных изделий. На обратном пути осмотрим одно из чудес страны — красивейший Голубой грот, желающие смогут прокатиться на лодке.
Возвращение домой
В полдень освободим номера, поспешим на рейс в аэропорт и попрощаемся.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2 154
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Что включено
- Трансферы от/в аэропорт
- Трансферы по маршруту на автобусе
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Входные билеты по программе
- Паром Мальта - Гозо - Мальта
- Паром Мальта - Сицилия - Мальта
- Катание на лодке у Голубого грота
Что не входит в цену
- Авиабилеты на Мальту и обратно
- Питание вне программы
- Виза
- Медицинская страховка
- Обратите внимание: участие в туре возможно только совместно с детьми
- Стоимость тура указана за одного человека при двухместном размещении взрослого с ребёнком в номере категории «стандарт» без вида на море. Доплата за номер с видом на море - 120 € с человека
- Стоимость тура для двоих взрослых с ребёнком 2-12 лет при размещении в номере «супериор» без вида на море - 2180 € с человека, с видом на море - 2260 € с человека