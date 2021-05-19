Полезная информация о Бени-Меллале
Что нужно знать о Бени-Меллале: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бени-Меллале
04:1150
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇦 Марокко
|Название города
|Бени-Меллаль
|По-английски
|Beni Mellal
|Столица региона
|Бени-Меллаль является столицей региона
|Население города
|166 399 чел.
|Часовой пояс
|Africa/Casablanca
|Средняя высота
|538 м. от уровня моря