Всё о Бени-Меллале

Полезная информация о Бени-Меллале

Что нужно знать о Бени-Меллале: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бени-Меллале
04:1150
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇦 Марокко
Название городаБени-Меллаль
По-английскиBeni Mellal
Столица регионаБени-Меллаль является столицей региона
Население города166 399 чел.
Часовой поясAfrica/Casablanca
Средняя высота538 м. от уровня моря

Где находится Бени-Меллаль на карте