Полезная информация о Марокко
Что нужно знать о Марокко: 3 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, а так же 35 экскурсий
Флаг Марокко
|Название
|Марокко
|Эмодзи флаг
|🇲🇦
|Полное название
|Королевство Марокко
|По-английски
|Morocco
|Столица
|Рабат
|Статья о стране
|Статья о Марокко
|Города
|Список городов
|Фотографии
|43 фото
|Валюта
|Марокканский дирхам
|Площадь
|446 550 км²
|Население
|34 817 000 чел.
|Телефонный код
|+212
|Код ISO
|MA
|Основной домен
|.MA
|Соседние страны
|🇩🇿 Алжир
Подробная статья
Марокко – всё об отдыхе в Марокко: где находится, нужна ли виза, какая там погода
Обзор Королевства Марокко для туристов решивших поехать на отдых в эту африканскую страну, которая в своё время была и Карфагеном и Мавританией. А это значит одно, что здесь точно есть, что посмотреть и чем заняться, обилие достопримечательностей большое, а цены низкие. О погоде и климате в Марокко тоже поговорим, покажем страну на карте мира, интересные фото и видео-отзыв
Где находится Марокко на карте
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Чем заняться
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