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Полезная информация о Марокко

Что нужно знать о Марокко: 3 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, а так же 35 экскурсий
Флаг Марокко
Флаг Марокко
НазваниеМарокко
Эмодзи флаг🇲🇦
Полное названиеКоролевство Марокко
По-английскиMorocco
СтолицаРабат
Статья о странеСтатья о Марокко
ГородаСписок городов
Фотографии43 фото
ВалютаМарокканский дирхам
Площадь446 550 км²
Население34 817 000 чел.
Телефонный код+212
Код ISOMA
Основной домен.MA
Соседние страны🇩🇿 Алжир

Подробная статья

Марокко
Марокко – всё об отдыхе в Марокко: где находится, нужна ли виза, какая там погода
Обзор Королевства Марокко для туристов решивших поехать на отдых в эту африканскую страну, которая в своё время была и Карфагеном и Мавританией. А это значит одно, что здесь точно есть, что посмотреть и чем заняться, обилие достопримечательностей большое, а цены низкие. О погоде и климате в Марокко тоже поговорим, покажем страну на карте мира, интересные фото и видео-отзыв

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