Марокко – всё об отдыхе в Марокко: где находится, нужна ли виза, какая там погода

Обзор Королевства Марокко для туристов решивших поехать на отдых в эту африканскую страну, которая в своё время была и Карфагеном и Мавританией. А это значит одно, что здесь точно есть, что посмотреть и чем заняться, обилие достопримечательностей большое, а цены низкие. О погоде и климате в Марокко тоже поговорим, покажем страну на карте мира, интересные фото и видео-отзыв