Всё о Тирасполе

Полезная информация о Тирасполе

Что нужно знать о Тирасполе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Тирасполе
06:1841
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇩 Молдавия
Название городаТирасполь
По-английскиTiraspol
Столица регионаТирасполь является столицей региона
Население города157 000 чел.
Часовой поясEurope/Chisinau
Средняя высота30 м. от уровня моря

Где находится Тирасполь на карте