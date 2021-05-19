Полезная информация о Тирасполе
Что нужно знать о Тирасполе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Тирасполе
06:1841
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇩 Молдавия
|Название города
|Тирасполь
|По-английски
|Tiraspol
|Столица региона
|Тирасполь является столицей региона
|Население города
|157 000 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Chisinau
|Средняя высота
|30 м. от уровня моря