Полезная информация о Молдавии
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Флаг Молдавии
|Название
|Молдавия
|Эмодзи флаг
|🇲🇩
|Полное название
|Республика Молдова
|По-английски
|Moldova
|Столица
|Кишинёв
|Города
|Список городов
|Валюта
|Молдовский лей
|Площадь
|33 846 км²
|Население
|3 553 056 чел.
|Телефонный код
|+373
|Код ISO
|MD
|Основной домен
|.MD
|Соседние страны
|🇷🇴 Румыния🇺🇦 Украина
Где находится Молдавия на карте
Молдавия
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