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Полезная информация о Молдавии

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Флаг Молдавии
Флаг Молдавии
НазваниеМолдавия
Эмодзи флаг🇲🇩
Полное названиеРеспублика Молдова
По-английскиMoldova
СтолицаКишинёв
ГородаСписок городов
ВалютаМолдовский лей
Площадь33 846 км²
Население3 553 056 чел.
Телефонный код+373
Код ISOMD
Основной домен.MD
Соседние страны🇷🇴 Румыния🇺🇦 Украина

Где находится Молдавия на карте

Молдавия фото страны
Молдавия

Популярные экскурсии в Молдавии

Малые Милешты. Винные подвалы - экскурсия с дегустацией
Малые Милешты. Винные подвалы - экскурсия с дегустацией
$
75
за чел.
винные подвалы Милешты Мичь
Кишинев
Обзорная экскурсия по Кишиневу. Для гостей столицы!
Обзорная экскурсия по Кишиневу. Для гостей столицы!
$
75
за чел.
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Кишинев
" CRICOVO " Винные подвалы - экскурсия + трансфер !!!
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$
80
за чел.
Кишинев
Тур c проживанием в Кишиневе - Криково (винные подвалы) - Старый Орхей!!!
Тур c проживанием в Кишиневе - Криково (винные подвалы) - Старый Орхей!!!
$
190
за чел.
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Кишинев
Беговая экскурсия по Кишинёву
Беговая экскурсия по Кишинёву
5
4 отзыва
50
за чел.
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