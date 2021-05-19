Всё о Баянхонгоре

Полезная информация о Баянхонгоре

Что нужно знать о Баянхонгоре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Баянхонгоре
04:5408
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇳 Монголия
Название городаБаянхонгор
По-английскиBayanhongor
Столица регионаБаянхонгор является столицей региона
Население города26 252 чел.
АэропортBayankhongor BYN (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Ulaanbaatar
Средняя высота1 873 м. от уровня моря

Где находится Баянхонгор на карте