Полезная информация о Баянхонгоре
Что нужно знать о Баянхонгоре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Баянхонгоре
04:5408
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇳 Монголия
|Название города
|Баянхонгор
|По-английски
|Bayanhongor
|Столица региона
|Баянхонгор является столицей региона
|Население города
|26 252 чел.
|Аэропорт
|Bayankhongor BYN (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Ulaanbaatar
|Средняя высота
|1 873 м. от уровня моря