Всё о Монголии

Полезная информация о Монголии

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Флаг Монголии
Флаг Монголии
НазваниеМонголия
По-английскиMongolia
СтолицаУлан-Батор
ГородаСписок городов
ВалютаМонгольский тугрик
Площадь1 564 116 км²
Население3 081 677 чел.
Телефонный код+976
Код ISOMN
Основной домен.MN
Соседние страны🇨🇳 Китай🇷🇺 Россия

Где находится Монголия на карте

Монголия фото страны
Монголия

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