Полезная информация о Монголии
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Флаг Монголии
|Название
|Монголия
|По-английски
|Mongolia
|Столица
|Улан-Батор
|Города
|Список городов
|Валюта
|Монгольский тугрик
|Площадь
|1 564 116 км²
|Население
|3 081 677 чел.
|Телефонный код
|+976
|Код ISO
|MN
|Основной домен
|.MN
|Соседние страны
|🇨🇳 Китай🇷🇺 Россия
Где находится Монголия на карте
Монголия