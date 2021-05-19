Полезная информация о Сайншанде
Что нужно знать о Сайншанде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сайншанде
11:1859
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇳 Монголия
|Название города
|Сайншанд
|По-английски
|Saynshand
|Столица региона
|Сайншанд является столицей региона
|Население города
|19 891 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Ulaanbaatar
|Средняя высота
|947 м. от уровня моря