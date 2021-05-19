Всё о Сайншанде

Полезная информация о Сайншанде

Что нужно знать о Сайншанде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сайншанде
11:1859
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇳 Монголия
Название городаСайншанд
По-английскиSaynshand
Столица регионаСайншанд является столицей региона
Население города19 891 чел.
Часовой поясAsia/Ulaanbaatar
Средняя высота947 м. от уровня моря

Где находится Сайншанд на карте