Всё о Сухэ-Баторе

Полезная информация о Сухэ-Баторе

Что нужно знать о Сухэ-Баторе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сухэ-Баторе
11:1905
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇳 Монголия
Название городаСухэ-Батор
По-английскиSuhbaatar
Столица регионаСухэ-Батор является столицей региона
Население города24 235 чел.
Часовой поясAsia/Ulaanbaatar
Средняя высота619 м. от уровня моря

Где находится Сухэ-Батор на карте