Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Академический Лейден

Гид S.
Гид S. – Гид из Гааги
Академический Лейден
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €120 за человека

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Академический Лейден
Академический Лейден
Прекрасный старинный город 🏙️ на реке Старый Рейн поражает количеством живописных каналов и мельниц. Кстати, в одну из них определенно стоит зайти — это несколько этажей по винтовым лестницам, старинные механизмы, гири, цепи, чердаки и другие вещи, которые приводят в восторг 🔥 детей любого возраста. Студентов на велосипедах несчесть — их здесь 14 000! В этом городе появился первый в Нидерландах велосипед, расцвел первый в Европе тюльпан, родился великий Рембрандт, а в университетских аудиториях читали лекции Эйнштейн, Декарт, Гуго Гроций и кого там только еще не было! По узким дворикам, которые местные жители сохраняют в первозданном виде уже несколько веков можно пройти насквозь весь центр, не выходя на большие улицы. А стихи Адександра Блока и Марины Цветаевой начертаны на старинных стенах лейденских домов. Именно здесь родилось национальное голландское блюдо Хутспот, именно отсюда оптарвлялись в свой дальний путь покорять Америку отцы-пиллигримы и именно здесь в реальности происходили события, описанные в известной детской книжке «Кейс — адмирал тюльпанов»! Разве это не повод прогуляться 👣 по Лейдену?!
Начало и место завершения
🚩 The Hague
Академический Лейден
Академический Лейден
Академический Лейден
Академический Лейден

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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