Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Прекрасный старинный город 🏙️ на реке Старый Рейн поражает количеством живописных каналов и мельниц. Кстати, в одну из них определенно стоит зайти — это несколько этажей по винтовым лестницам, старинные механизмы, гири, цепи, чердаки и другие вещи, которые приводят в восторг 🔥 детей любого возраста. Студентов на велосипедах несчесть — их здесь 14 000! В этом городе появился первый в Нидерландах велосипед, расцвел первый в Европе тюльпан, родился великий Рембрандт, а в университетских аудиториях читали лекции Эйнштейн, Декарт, Гуго Гроций и кого там только еще не было! По узким дворикам, которые местные жители сохраняют в первозданном виде уже несколько веков можно пройти насквозь весь центр, не выходя на большие улицы. А стихи Адександра Блока и Марины Цветаевой начертаны на старинных стенах лейденских домов. Именно здесь родилось национальное голландское блюдо Хутспот, именно отсюда оптарвлялись в свой дальний путь покорять Америку отцы-пиллигримы и именно здесь в реальности происходили события, описанные в известной детской книжке «Кейс — адмирал тюльпанов»! Разве это не повод прогуляться 👣 по Лейдену?!