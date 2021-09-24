Все экскурсии в Гааге

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Гааге – доступно 16 экскурсий на 2021 год, 13 ⭐ отзывов, цены от €10. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Гааге почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Нидерландах на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Пешком
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Прелесть провинции. Сказочные домики, сырные дырочки, корабли и селедка
Индивидуальная экскурсия
250
за 1-4 чел.
Прелесть провинции. Сказочные домики, сырные дырочки, корабли и селедка
Индивидуальная автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по Гааге
по договоренности
Морская Гаага (для теста)
10
за 1 чел.
Морская Гаага (для теста)
Королевская Гаага
Индивидуальная экскурсия
5
4
125
за 1-8 чел.
Королевская Гаага
История и «визитные карточки» города на обзорной экскурсии
Гаага. За кулисами королевского города
Индивидуальная экскурсия
5
2
3ч 30м
182
за 1-7 чел.
Гаага. За кулисами королевского города
Город свободы и права
Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
4.3
3
250
за 1-8 чел.
Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
Достопримечательности старого города и истории, которые они хранят
Колоритные деревни Заансе-Сханс и Волендам
161
за 1 чел.
Колоритные деревни Заансе-Сханс и Волендам
Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
Индивидуальная экскурсия
4.7
3
125
за 1-10 чел.
Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
Экскурсия в парк миниатюр самых знаменитых голландских достопримечательностей для детей и взрослых
Академический Лейден
120
за 1 чел.
Академический Лейден
Шкатулка с шедеврами: музей живописи Маурицхейс
Индивидуальная экскурсия
5
1
1ч 30м
125
за 1-10 чел.
Шкатулка с шедеврами: музей живописи Маурицхейс
Удивительные истории из жизни художников и их творений
Ультрасовременный Роттердам
128
за 1 чел.
Ультрасовременный Роттердам
Фарфоровый Делфт
128
за 1 чел.
Фарфоровый Делфт
Аристократичная Гаага
128
за 1 чел.
Аристократичная Гаага
Пешеходная экскурсия по Утрехту
120
за 1 чел.
Пешеходная экскурсия по Утрехту
Весенний парк Кёкенхоф
161
за 1 чел.
Весенний парк Кёкенхоф
Космополитичный Амстердам
161
за 1 чел.
Космополитичный Амстердам
Фольклорная деревенька Заансе Сханс и рыбацкая деревенька Волендам
161
за 1 чел.
Фольклорная деревенька Заансе Сханс и рыбацкая деревенька Волендам

Последние отзывы «Экскурсии Гааги»

  • Отзыв на: Королевская Гаага
    А
    Аня
    24 сентября 2021
    5
    Мы в полном восторге от гидаи нашей экскурсиипо Гааге! Решили ещё раз все вместе 4 чеовека посетить Гаагу, так как в первый раз нам не очень повезло с погодой и гидом (((но в этот раз наши ожидания прям оправдались более чем!! Нам есть с чем сравнивать, так как услугами гида пользуемся регулярно в разных странах, но Татьяне удалось нас по настоящему удивить!!! Отличный и продуманный до мелочей маршрут, индивидуальный подход и непренужденность в общении, через час экскурсии у нас появилось ощущение, что наш гид чувствует каждого из нас, доброжелательность и осведомлёность на любую тематику, настолько разносторонего человека с прекрасным чувством юмора встретишь редко. Ей удалось нас просто влюбить в королевскую Гаагу и дать много хороших подсказок! Мы продолжили наше путешествие по местам, которые она посоветовала и также остались в восторге. Спасибо, Татьяна огромное! Мы обязательно съездим с Вами и на мельницы и на тюльпаны и на остров Texel и на велосипедную экскурсию в Амстердам и в Бельгию! Теперь все наши только с Вами. P.S. ещё раз простите за наше опоздание((
  • Отзыв на: Королевская Гаага
    В
    Валерия
    15 августа 2021
    5
    Мы отлично погуляли по Гааге с Татьяной. Получили исчерпывающую информацию о жизни и истории города. Нам очень понравился индивидуальный подход гида. Рекомендуем!
  • Отзыв на: Королевская Гаага
    К
    Коган
    21 сентября 2020
    5
    Экскурсия с Татьяной была очень содержательной и интересной. Мы провели прекрасный день с очень приятным, грамотным и доброжелательным человеком.
  • Отзыв на: Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
    Н
    НАталья
    29 января 2020
    5
    Интересно, познавательно! Елена приятный собеседник. Рекомендую
  • Отзыв на: Шкатулка с шедеврами: музей живописи Маурицхейс
    Л
    Леонид
    23 сентября 2019
    5
    Все было замечательно, удалось увидеть все основные шедевры музея и услышать интересные профессиональные комментарии по каждой из работ. Огромным плюсом музея является то, что он небольшой, при этом в нем представлено действительно первоклассное собрание выдающихся полотен старых Мастеров, на просмотр которых непрофессионалу без перегрузки по впечатлениям вполне достаточно 1, 5 - 2 часов в сопровождении гида. Отличная экскурсия с прекрасным гидом, очень рекомендую!
  • Отзыв на: Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
    К
    Константин
    10 ноября 2017
    5
    1) Интеллигентный, ненавязчивый стиль рассказа Елены сразу создаёт непринужденную атмосферу и располагает слушать. Ее готовность отвечать на вопросы, возникающие по пути говорит об эрудированности, опыте и профессионализме. Прогулка с Еленой по Мадурадам стала гораздо более объемной, многогранной и насыщенной, чем была бы без неё. 2) В начале августа были на экскурсии с детьми и внуками, которую проводит Елена в парке Мадюродам. Это живой памятник голландскому герою. Даже дети ощущают себя Гулливерами, рассматривая в миниатюре шедевры зодчества. Что уж говорить о взрослых. Как здорово, что на родном языке можно было узнать много подробностей о практически любом экспонате этого замечательного места. Спасибо Елене за увлекательную экскурсию, не перегруженную излишней информацией. Рекомендуем. Мои попутчики опубликовали совершенно правдивые, типовые отзывы! НО! Если у вас большие планы путешествия по Голландии - начните с общения с Еленой в Мадюродаме! Вы сами составите свой ShortList где и что посмотреть. Не рассчитывайте что у вас хватит времени:)
  • Отзыв на: Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
    О
    Ольга
    27 июня 2017
    4
    17 июня были на экскурсии, которую проводит Елена в парке Мадюродам. Конечно же экскурсия на родном языке это совсем не то, что просто бродить среди мини-городов))) Было очень интересно слушать про те экспонаты, историю которых Елена знает, что называется "с закрытыми глазами". Жалко только, что изредка встречались здания, о которых Елена не могла рассказать что-либо интересное, кроме общих сведений. Резюме: хорошая экскурсия!
  • Отзыв на: Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
    Н
    Наталья и Дмитрий
    3 апреля 2016
    5
    Экскурсия прошла замечательно, Елена очень эрудированный гид с интересным, не банальным подходом ко всем аспектам истории и искусства. Спасибо ей большое за полноценное погружение в старину и современность Гааги!
  • Отзыв на: Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
    М
    Мария
    5 февраля 2015
    5
    Спасибо! Погуляли и послушали с удовольствием! Город великолепный, есть что посмотреть и чем восхититься!
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