Все экскурсии в Гааге
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Гааге – доступно 16 экскурсий на 2021 год, 13 ⭐ отзывов, цены от €10. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Гааге почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Нидерландах на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
Индивидуальная экскурсия
5ч
€250
за 1-4 чел.
Прелесть провинции. Сказочные домики, сырные дырочки, корабли и селедка
Индивидуальная автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по Гааге
по договоренности
2ч
€10
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч
€125
за 1-8 чел.
Королевская Гаага
История и «визитные карточки» города на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€182
за 1-7 чел.
Гаага. За кулисами королевского города
Город свободы и права
Индивидуальная экскурсия
3ч
€250
за 1-8 чел.
Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
Достопримечательности старого города и истории, которые они хранят
4ч
€161
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч
€125
за 1-10 чел.
Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
Экскурсия в парк миниатюр самых знаменитых голландских достопримечательностей для детей и взрослых
2ч
€120
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€125
за 1-10 чел.
Шкатулка с шедеврами: музей живописи Маурицхейс
Удивительные истории из жизни художников и их творений
2ч
€128
за 1 чел.
2ч
€128
за 1 чел.
2ч
€128
за 1 чел.
2ч
€120
за 1 чел.
4ч
€161
за 1 чел.
3ч
€161
за 1 чел.
Последние отзывы «Экскурсии Гааги»
- ААня24 сентября 2021Мы в полном восторге от гидаи нашей экскурсиипо Гааге! Решили ещё раз все вместе 4 чеовека посетить Гаагу, так как в первый раз нам не очень повезло с погодой и гидом (((но в этот раз наши ожидания прям оправдались более чем!! Нам есть с чем сравнивать, так как услугами гида пользуемся регулярно в разных странах, но Татьяне удалось нас по настоящему удивить!!! Отличный и продуманный до мелочей маршрут, индивидуальный подход и непренужденность в общении, через час экскурсии у нас появилось ощущение, что наш гид чувствует каждого из нас, доброжелательность и осведомлёность на любую тематику, настолько разносторонего человека с прекрасным чувством юмора встретишь редко. Ей удалось нас просто влюбить в королевскую Гаагу и дать много хороших подсказок! Мы продолжили наше путешествие по местам, которые она посоветовала и также остались в восторге. Спасибо, Татьяна огромное! Мы обязательно съездим с Вами и на мельницы и на тюльпаны и на остров Texel и на велосипедную экскурсию в Амстердам и в Бельгию! Теперь все наши только с Вами. P.S. ещё раз простите за наше опоздание((
- ВВалерия15 августа 2021Мы отлично погуляли по Гааге с Татьяной. Получили исчерпывающую информацию о жизни и истории города. Нам очень понравился индивидуальный подход гида. Рекомендуем!
- ККоган21 сентября 2020Экскурсия с Татьяной была очень содержательной и интересной. Мы провели прекрасный день с очень приятным, грамотным и доброжелательным человеком.
- ННАталья29 января 2020Интересно, познавательно! Елена приятный собеседник. Рекомендую
- ЛЛеонид23 сентября 2019Все было замечательно, удалось увидеть все основные шедевры музея и услышать интересные профессиональные комментарии по каждой из работ. Огромным плюсом музея является то, что он небольшой, при этом в нем представлено действительно первоклассное собрание выдающихся полотен старых Мастеров, на просмотр которых непрофессионалу без перегрузки по впечатлениям вполне достаточно 1, 5 - 2 часов в сопровождении гида. Отличная экскурсия с прекрасным гидом, очень рекомендую!
- ККонстантин10 ноября 20171) Интеллигентный, ненавязчивый стиль рассказа Елены сразу создаёт непринужденную атмосферу и располагает слушать. Ее готовность отвечать на вопросы, возникающие по пути говорит об эрудированности, опыте и профессионализме. Прогулка с Еленой по Мадурадам стала гораздо более объемной, многогранной и насыщенной, чем была бы без неё. 2) В начале августа были на экскурсии с детьми и внуками, которую проводит Елена в парке Мадюродам. Это живой памятник голландскому герою. Даже дети ощущают себя Гулливерами, рассматривая в миниатюре шедевры зодчества. Что уж говорить о взрослых. Как здорово, что на родном языке можно было узнать много подробностей о практически любом экспонате этого замечательного места. Спасибо Елене за увлекательную экскурсию, не перегруженную излишней информацией. Рекомендуем. Мои попутчики опубликовали совершенно правдивые, типовые отзывы! НО! Если у вас большие планы путешествия по Голландии - начните с общения с Еленой в Мадюродаме! Вы сами составите свой ShortList где и что посмотреть. Не рассчитывайте что у вас хватит времени:)
- ООльга27 июня 201717 июня были на экскурсии, которую проводит Елена в парке Мадюродам. Конечно же экскурсия на родном языке это совсем не то, что просто бродить среди мини-городов))) Было очень интересно слушать про те экспонаты, историю которых Елена знает, что называется "с закрытыми глазами". Жалко только, что изредка встречались здания, о которых Елена не могла рассказать что-либо интересное, кроме общих сведений. Резюме: хорошая экскурсия!
- ННаталья и Дмитрий3 апреля 2016Экскурсия прошла замечательно, Елена очень эрудированный гид с интересным, не банальным подходом ко всем аспектам истории и искусства. Спасибо ей большое за полноценное погружение в старину и современность Гааги!
- ММария5 февраля 2015Спасибо! Погуляли и послушали с удовольствием! Город великолепный, есть что посмотреть и чем восхититься!