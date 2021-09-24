Отзыв на: Королевская Гаага А Аня 5 Мы в полном восторге от гидаи нашей экскурсиипо Гааге! Решили ещё раз все вместе 4 чеовека посетить Гаагу, так как в первый раз нам не очень повезло с погодой и гидом (((но в этот раз наши ожидания прям оправдались более чем!! Нам есть с чем сравнивать, так как услугами гида пользуемся регулярно в разных странах, но Татьяне удалось нас по настоящему удивить!!! Отличный и продуманный до мелочей маршрут, индивидуальный подход и непренужденность в общении, через час экскурсии у нас появилось ощущение, что наш гид чувствует каждого из нас, доброжелательность и осведомлёность на любую тематику, настолько разносторонего человека с прекрасным чувством юмора встретишь редко. Ей удалось нас просто влюбить в королевскую Гаагу и дать много хороших подсказок! Мы продолжили наше путешествие по местам, которые она посоветовала и также остались в восторге. Спасибо, Татьяна огромное! Мы обязательно съездим с Вами и на мельницы и на тюльпаны и на остров Texel и на велосипедную экскурсию в Амстердам и в Бельгию! Теперь все наши только с Вами. P.S. ещё раз простите за наше опоздание((

Отзыв на: Королевская Гаага В Валерия 5 Мы отлично погуляли по Гааге с Татьяной. Получили исчерпывающую информацию о жизни и истории города. Нам очень понравился индивидуальный подход гида. Рекомендуем!

Отзыв на: Королевская Гаага К Коган 5 Экскурсия с Татьяной была очень содержательной и интересной. Мы провели прекрасный день с очень приятным, грамотным и доброжелательным человеком.

Отзыв на: Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам Н НАталья 5 Интересно, познавательно! Елена приятный собеседник. Рекомендую

Отзыв на: Шкатулка с шедеврами: музей живописи Маурицхейс Л Леонид 5 Все было замечательно, удалось увидеть все основные шедевры музея и услышать интересные профессиональные комментарии по каждой из работ. Огромным плюсом музея является то, что он небольшой, при этом в нем представлено действительно первоклассное собрание выдающихся полотен старых Мастеров, на просмотр которых непрофессионалу без перегрузки по впечатлениям вполне достаточно 1, 5 - 2 часов в сопровождении гида. Отличная экскурсия с прекрасным гидом, очень рекомендую!

Отзыв на: Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам К Константин 5 1) Интеллигентный, ненавязчивый стиль рассказа Елены сразу создаёт непринужденную атмосферу и располагает слушать. Ее готовность отвечать на вопросы, возникающие по пути говорит об эрудированности, опыте и профессионализме. Прогулка с Еленой по Мадурадам стала гораздо более объемной, многогранной и насыщенной, чем была бы без неё. 2) В начале августа были на экскурсии с детьми и внуками, которую проводит Елена в парке Мадюродам. Это живой памятник голландскому герою. Даже дети ощущают себя Гулливерами, рассматривая в миниатюре шедевры зодчества. Что уж говорить о взрослых. Как здорово, что на родном языке можно было узнать много подробностей о практически любом экспонате этого замечательного места. Спасибо Елене за увлекательную экскурсию, не перегруженную излишней информацией. Рекомендуем. Мои попутчики опубликовали совершенно правдивые, типовые отзывы! НО! Если у вас большие планы путешествия по Голландии - начните с общения с Еленой в Мадюродаме! Вы сами составите свой ShortList где и что посмотреть. Не рассчитывайте что у вас хватит времени:)

Отзыв на: Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам О Ольга 4 17 июня были на экскурсии, которую проводит Елена в парке Мадюродам. Конечно же экскурсия на родном языке это совсем не то, что просто бродить среди мини-городов))) Было очень интересно слушать про те экспонаты, историю которых Елена знает, что называется "с закрытыми глазами". Жалко только, что изредка встречались здания, о которых Елена не могла рассказать что-либо интересное, кроме общих сведений. Резюме: хорошая экскурсия!

Отзыв на: Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия Н Наталья и Дмитрий 5 Экскурсия прошла замечательно, Елена очень эрудированный гид с интересным, не банальным подходом ко всем аспектам истории и искусства. Спасибо ей большое за полноценное погружение в старину и современность Гааги!