Индивидуальная
до 8 чел.
Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
Достопримечательности старого города и истории, которые они хранят
Начало: У вокзала в Гааге
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
от €300 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Королевская Гаага
Узнайте о Гааге, где заседает парламент и живёт королевская семья. Откройте для себя уникальные места и истории города
Начало: 2511 CS Den Haag, Plien
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
от €350 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектурное путешествие по Гааге
Индивидуальная экскурсия по Гааге откроет вам секреты её архитектуры. Узнайте, как город контрастов стал таким уникальным и неповторимым
Начало: На центральном вокзале Гааги (Den Haag Centraal)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €400 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
Индивидуальная экскурсия по парку Мадюродам - увлекательное путешествие по миниатюрной Голландии для всей семьи
1 сен в 11:00
2 сен в 11:00
от €275 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Шкатулка с шедеврами: музей живописи Маурицхейс
Прогулка по Гааге с посещением музея Маурицхейс, где вы увидите шедевры голландских мастеров. Включает рассказ о художниках и их творениях
1 сен в 11:00
2 сен в 11:00
от €225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по королевской Гааге
Начало: Плейн Ден Хааг
€250 за всё до 8 чел.
Групповая
Экскурсия по дворцовому комплексу Бинненхоф
Проследить путь Гааги от средневековых истоков до центра мировой политики
Начало: Около центрального вокзала
12 авг в 15:00
14 авг в 15:00
€67 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Секреты Гааги: прогулка по королевской столице Нидерландов
Начало: Обсуждается индивидуально
€400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Два королевских города за один день Гаага и Делфт
Начало: Станплейн 50, 2515 БВ Гаага
Расписание: 10.00-18.00 каждый день
€450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Два города за один день: Гаага и Роттердам
Начало: Плейн Ден Хааг
€460 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Недавно закончился наш тур с прекрасным гидом, Еленой по Гааге. Все прошло просто замечательно. Елена профессионал своего дела и грамотно
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В
Отличная экскурсия
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A
Все было замечательно! Большое спасибо!
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K
Экскурсия очень понравилась! Татьяна прекрасный гид! Все прошло отлично! Благодаря ей, мы влюбились в Гаагу! Очень рекомендую.
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E
Сегодня гуляли с Татьяной по осенней Гааге!
Узнали много интересного. Прогулялись по маленьким улочкам города, познакомились с его историей, как и
Узнали много интересного. Прогулялись по маленьким улочкам города, познакомились с его историей, как и
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Нам понравилось, как мы провели время. Отлично прогулялись, узнали много интересного. Татьяна умеет преподнести информацию так, чтобы не появилось желания спорить.
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Ирина очень приятная женщина и мы провели великолепный день в Гааге. Она очень много знает о городе и очень интересно рассказывает даже самые маленькие детали. Мы отлично провели время, многое узнали о городе и жизни в Голландии.
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K
Very good
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О
Спасибо за потрясающую познавательную прогулку! Семье все очень понравилось!
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Спасибо за потрясающую экскурсию по архитектуре Гааги, город буквально открылся для меня с новой стороны. Было увлекательно погрузиться в историю
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Всего 42 отзыва в Гааге
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Ответы на вопросы от путешественников по Гааге
Самые популярные экскурсии в Гааге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10:
Сколько стоит экскурсия по Гааге в августе 2026
Сейчас в Гааге можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 67 до 460. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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